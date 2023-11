Fuerte suba del dólar futuro: a cuánto lo espera el mercado para fin de diciembre

Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira

En el primer día de mercado cambiario tras el resultado del balotaje en el que triunfó Javier Milei, todas las cotizaciones del dólar se mantuvieron al alza, tanto el billete informal como las variantes financieras. Con todo, se trató de subas moderadas, con una excepción: el dólar futuro denotó un fuerte aumento de las expectativas de devaluación con respecto al cierre preelectoral: los contratos a fin de diciembre se pactaron a $790, lo que representó un aumento de $123 respecto del viernes pasado e implica que se prevé una corrección abrupta de 119% respecto al precio actual del dólar oficial.

Si bien la suba de hoy implicó un salto de 15,6%, lo cierto es que recortó la suba que había llegado a 30% en el inicio de la rueda. Un avance similar registraron los contratos a enero, que marcaron una suba de 16,7% y también los de febrero, con un incremento de 18,6%, lo que se tradujo en precios de $925 y $1020 respectivamente. Para el fin del primer trimestre del próximo año, en tanto, el precio del dólar se ubicó en $1098.

Para fin de noviembre, en tanto, el mercado no prevé turbulencias con el tipo de cambio oficial mientras que tanto el dólar blue como el contado con liquidación (CCL) y el dólar MEP registraron alzas, aunque lejos de los cimbronazos previos a las PASO.

En ese sentido, el dólar informal cerró en $1075 mientras que el CCL estuvo, tal como se preveía, más demandado y subió 8% a $925 mientras que el MEP se mantuvo en torno a los $880. Esa relativa calma puede alterarse a partir de mañana tras el resultado de hoy de la licitación de las Leliq.

El Banco Central tomó en la habitual renovación $1,1 billones en Letras de Liquidez. lo que representó apenas 40% del vencimiento. Así, el BCRA liberó pesos al mercado por más de $1,6 billones, lo cual podría convertirse en las próximas horas en un foco de inestabilidad.

Para el fin de la tarde se esperan los resultados de la licitación de deuda del Tesoro nacional, que enfrenta un vencimiento el martes por $1.3 billones, los que eventualmente podrían ser financiados con los fondos que el BCRA liberó a manos de bancos.

En cualquier caso, el Gobierno puso hoy en marcha un nuevo esquema para la liquidación de exportadores, con la intención de contener la brecha cambiaria. Tal como anticiparon anoche operadores del mercado y representantes del sector exportador, el incentivo dispuesto parece insuficiente. Los exportadores están habilitados a ingresar 50% de sus ventas a través del CCL y el resto a través del mercado oficial, lo que deriva en un tipo de cambio superior a los $600. Ese premio luce escaso en virtud de las expectativas de corrección cambiaria a partir de diciembre con lo cual, previsiblemente, el volumen operado en la rueda de hoy se mantuvo en niveles mínimos, por debajo de los USD 150 millones, mientras que el saldo para el Banco Central fue, por lo menos, neutro.

El comportamiento no sorprendió al mercado. Por un lado, desde las cerealeras advirtieron que el incentivo del “50%-50% no alcanza porque lo que no hay es grano para vender”, mientras entre los operadores explicaron que sólo ingresa divisas aquel que no tiene más remedio que liquidar.

“Los incentivos están invertidos: al próximo gobierno le conviene que esos dólares que buscan ahora para minimizar las tensiones, ingresen después del 10 de diciembre y la lógica es esperar los cambios”, explicó un trader del mercado quien además pronosticó un in crescendo de la tensión en el segmento del dólar financiero en la medida que se licúe cada vez más el poder de “policía” del dólar.