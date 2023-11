Dólar, inflación y activos financieros: los economistas prevén una suba de la divisa, de los precios minoristas y los bonos EFE

Los analistas económicos creen que, con el triunfo de Javier Milei en el corto plazo el dólar y los bonos subirán, mientras que el valor de las acciones variará en forma dispar, con los bancos a la baja y el resto al alza.

Te puede interesar: Sin cheque en blanco de Wall Street: gane quién gane, los inversores no prevén financiamiento y demandan reformas de fondo

Tras el discurso de reconocimiento de la derrota por parte de Sergio Massa, los expertos consultados por Infobae trazaron los escenarios financieros de los próximos días.

Javier Timerman de Adcap señaló que “el mercado de acciones y bonos va a subir porque el mercado va a celebrar un candidato promercado sobre el kirchnerismo, así que va a haber entusiasmo en ese sentido y seguramente los bonos y las acciones y también el dólar por el tema de la dolarización suban”. Las encuestas de Trespuntozero de Shila Vilker, que siguió Adcap, anticipaban este abultado triunfo.

Te puede interesar: El crudo análisis de un analista en Wall Street: “Acá nadie pregunta por la segunda vuelta en Argentina”

“Ahora todos los inversores coinciden que el escenario es muy difícil para la Argentina y más allá de esperar al equipo económico que se ha nombrado y un poco el carácter de los discursos de Javier Milei en torno a posibles acuerdos de gobernabilidad”, afirmó.

Todos los inversores coinciden que el escenario es muy difícil para la Argentina y más allá de esperar al equipo económico que se ha nombrado y un poco el carácter de los discursos de Javier Milei en torno a posibles acuerdos de gobernabilidad (Timerman)

“El mercado va a reaccionar con mucha cautela, mucha más cautela de lo que hubiese sido un triunfo de Juntos por el Cambio por el tema de la gobernabilidad”, estimó.

“El mercado va a reaccionar con mucha cautela, mucha más cautela de lo que hubiese sido un triunfo de Juntos por el Cambio por el tema de la gobernabilidad”., dijo Javier Timerman

“La Argentina va a pasar por momentos donde hay que tomar decisiones que tienen que ver con temas muy políticos como es el déficit, acuerdo con el fondo, son temas políticos más que económicos porque implican costos políticos para ciertos sectores de la sociedad y eso va a estar atado al tipo de acuerdos políticos que se pueda hacer en el Congreso o en el mismo gabinete que se nombre entre Juntos por el Cambio, el PRO, qué sectores van a estar adentro, qué sectores van a estar afuera y creo que los inversores van a ser cautos respecto a tomar posiciones ante esos escenarios. Así que volatilidad y optimismo por parte de los mercados y cautela”, explicó.

Te puede interesar: 33 fotos del almuerzo de los empresarios del Cicyp con Sergio Massa

Luis Secco dijo que “esto debería ser dólar para arriba, acciones para arriba (selectivo con energía y regulados mejor que el resto) y bonos también pero menos. Curva de pesos sufriendo.

Sin colaboración

Francisco Ballester de Mindy Economics señaló que “el dólar paralelo va a subir (el dólar crypto ya está en 1.100), los contratos de dólar futuro también. Los bonos dólar link y duales también un poco para arriba y los CER menos, mientras que las acciones también van a subir las ligadas a expo (AGRO, ALUAR, CRESUD)”.

“Después, va a depender un poco más de cual sea el programa que quiera implementar Milei, si algo extremo (y delirante), como la dolarización, o si se modera y va por algo ortodoxo más clásico (ajuste y liberación del cepo)”, indicó.

Y “para saber eso va a ser clave conocer cuál va a ser su equipo económico: si va por el delirio, los bonos hard dollar no van a subir”, aclaró.

Sobre la reacción del gobierno, afirmó: “Si va por algo ortodoxo, los bonos y las acciones podrían subir un poco”.

Si va por algo ortodoxo, los bonos y las acciones podrían subir un poco (Ballester)

Ballester indicó que no cree que el gobierno adelante el ajuste: “Van a intentar pisar el oficial todo lo que puedan, tienen pocos dólares, pero van a endurecer fuerte el cepo a las importaciones para que le explote, a Milei”.

Los expertos financieros no ven colaboración entre el Gobierno y el presidente electo Télam

“No van a resolverle nada de la herencia difícil que dejan”.

En relación con el FMI, dijo que “lo más urgente es que haga el desembolso de diciembre... después, hay que ver si el nuevo gobierno tiene pensado reformular el programa pidiéndole más plata al FMI; en ese caso habrá que ver”.

“Me parecería difícil que el Fondo ponga plata para un programa de dolarización; además de que la plata que podría poner el Fondo no alcanzaría

Por el lado de la inflación, consideró que “el IPC va a subir; va a subir el dólar paralelo y también la inflación. Cuanto suba, dependerá un poco de las señales de Milei”.

La dolarización, clave

En tano, Sebastián Menescaldi de ECO GO afirmó que todo “va a depender que diga; no creo que insista con la dolarización, pero más allá de eso, si dice algo de la dolarización que avanza con eso, bueno, es un tema y va a un campo y no sé, y va a un ignoto en economía y dice que quiere hacer la dolarización en tres meses, bueno, va a saltar todo el lunes, la brecha va a saltar y te va a saltar el tipo del financiero digamos”.

“Acciones y bonos, yo creo que los bonos deberían ir para arriba y las acciones también, no sé cuánto, pero podría llegar a ir arriba, pero bueno, va a depender mucho de esto”

“Eso es lo que va a suceder si es que dice la dolarización y después, o sea, también va a depender mucho también de qué anuncia él respecto a su equipo, si lo pone todo él, lo pone parte del PRO, o sea, es más moderado, menos moderado, yo creo que es lo que va a hacer y qué quiere hacer, si quiere sacar el CEPO el primer día o no. Bueno, todo eso lo vamos a ver cuando hable y en la medida que vaya hablando y cuando vaya conformando equipos”, afirmó.

Menescaldi de ECO GO: “Con el Fondo; no tenés reservas. O sea, de entrada partís menos 10.500 de reserva, partís de más 14 millones, si querés, de deuda comercial sobre el promedio histórico. O sea, venís con muchos más factores de presión respecto a lo que estabas en tanto 2015 como en 2019″.

“La verdad que las condiciones son distintas a las de 2015 y 2019. En esos casos, digo, en 2015 tenías chance de estabilizar la economía porque tenías capacidad de endeudamiento”, indicó.

“No había dólares, pero tenías capacidad de endeudamiento y el mercado te acompañaba. Entonces, tenías alguna chance de hacer las cosas medianamente bien. En 2019, la corrección, yo qué sé, de precios relativos, reservas, todo eso estaba más o menos acomodado”, explicó

“Venís con está todo desacomodado, con lo cual me parece que va a ser distinto a 2015 y 2019. Porque está peor, me parece, la macro respecto a esas épocas. Y los grados de libertad, o sea, la capacidad de hacer es mucho más baja porque no podés endeudarte”, aclaró.

“Y con el Fondo; no tenés reservas. O sea, de entrada partís menos 10.500 de reserva, partís de más 14 millones, si querés, de deuda comercial sobre el promedio histórico. O sea, venís con muchos más factores de presión respecto a lo que estabas en tanto 2015 como en 2019″, explicó.

“Va a ser distinto eso porque vas a tener que poner un plan de estabilización de entrada. No sé, no sé cómo va a ser, cómo lo van a ordenar. Pero bueno, todo eso va a depender mucho de los equipos que conformen la nueva administración”.

“La transición va a ser tumultuosa. Se le licua el poder a Massa y dólar y precios van a volar. Sabiendo q Milei probablemente devalúe, el MULC va a estar complicado. Nadie va a liquidar y todos van a querer cancelar”, aclaró.

Pronóstico equivocado

Christian Buteler agregó que “erróneamente el mercado fue al balotaje muy jugado a que ganaba Milei, acciones, bonos, capaz no tanto bonos, pero acciones y dólar lo marcaban ampliamente y bueno, y algunos, la gente que yo hablaba del mercado estaba pensando en ese escenario”.

“No digo que vamos a esperar un escenario como el de las Paso del 2015, pero sí vamos a tener movimientos fuertes en contra. Creo que podés ver mañana mismo los activos argentinos que cotizan en Wall Street, en los ADRs, algunas bajas importantes”.

Salvador Distefano consideró que “la primera reacción es que la gente va a salir a comprar dólares porque se va a tomar en serio el tema de la dolarización”.

“Creo que van a caer las acciones de los bancos porque el mercado se va a tomar en serio la eliminación del Banco Central República Argentina”. “Y creo que el mercado en términos generales le debería dar una bienvenida con una suba de bonos y una suba de acciones exportadoras”.

La primera reacción es que la gente va a salir a comprar dólares porque se va a tomar en serio el tema de la dolarización (Distéfano)

“Va a ser selectivo, creo que los bancos claramente las acciones bancarias no van a subir, creo que las acciones exportadoras van a mejorar y creo que los bonos los van a recibir con una suba importante”, indicó.

“Creo que sería fundamental que Massa no renuncie y convoque a una reunión urgente a Javier Milei, al Fondo Monetario Internacional, a una mesa de tres para ir ordenando la transición de cara al 10 de diciembre. Me parece que eso sería fundamental”, aclaró.

Sería fundamental que Massa no renuncie y convoque a una reunión urgente a Javier Milei, al Fondo Monetario Internacional, a una mesa de tres (Buteler)

“Ahora, la suba del dólar te va a traer aparejada suba en los precios en las próximas semanas porque todo va a ser bastante confuso hasta tanto tengamos claros quién va a ser el Ministro de Economía y cuán duro va a ser el plan motosierra”.

Gabriel Caamaño de Ecoledesma consideró que “el mercado estaba en varios activos en modo gana-Massa en acciones, en ADRs, en bonos, todo eso debería ir al alza”.

“La deuda en pesos, hasta que no haya definiciones de qué pasa con eso, puede sufrir, porque va a haber dudas, a menos que salgan rápido y den definiciones que calmen la situación. Y la brecha debería recalentarse, a menos, de nuevo, que salgan y den definiciones que calmen esa situación, respecto de la dolarización, si va a haber o no va a haber dolarización, si hay, cómo se va a hacer, con qué tiempos, y si no hay dolarización, bueno, cuál es el plan alternativo, qué implica eso para la unificación cambiaria”, señaló.

La deuda en pesos, hasta que no haya definiciones de qué pasa con eso, puede sufrir, porque va a haber dudas, a menos que salgan rápido y den definiciones que calmen la situación (Caamaño)

“Cuanto menos definiciones haya, me parece más se va a calentar la brecha de entrada, y en todo caso, a medida que empiezan las definiciones, se irá calmando. Igual, me parece que mi DEI tiene todos los incentivos alineados para escatimar, digamos, las definiciones, de acá al 10 de diciembre, y buscar que parte el ajuste, al menos una parte, y lo tenga que hacer más sano”, concluyó el analista, pegado a las noticias de último momento.