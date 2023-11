Carlos Maslatón: “No quiero que nos endeuden más para que alguien se dé el gusto de decir no hay más moneda nacional”

El abogado liberal dialogó con Infobae luego de su participación en LABITCONF 2023

El liberal Carlos Maslatón afirmó este viernes que para llevar adelante la dolarización que propone el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se necesitan conseguir al menos USD 150.000 millones algo que calificó de “imposible”.

En ese sentido, descartó la posibilidad de una hiperinflación “licuadora” tras el balotaje del 19 de noviembre que facilite avanzar con esa reforma monetaria, aunque anticipó una liberalización de precios al estilo “Rodrigazo” más allá de quién gane la elección. Además, aprovechó para enviar un mensaje a los militantes del libertario: “Los que gritan ‘viva la libertad carajo’ se van a querer matar porque se van a volver esclavos de Estados Unidos”.

El abogado liberal y especialista en mercados cripto dialogó con Infobae luego de su participación en LABITCONF 2023, la conferencia de blockchain y cripto más importante de Latinoamérica, que se realiza en Costa Salguero. Allí aprovechó a dar su visión sobre la post economía electoral, las propuestas de los candidatos y el camino que deberá encarar el próximo Gobierno para estabilizar la economía.

“La corrida ya terminó. Mis cálculos no dan que estemos en una depreciación adicional. Los mercados no son las consecuencias de los fundamentos, sino los fundamentos, las consecuencias de los mercados”

En cuanto a la dolarización que propone Milei, Maslatón resaltó lo que a su entender es una imposibilidad técnica para llevarla adelante. “Dolarizar significa reemplazar billetes, monedas, encajes de las entidades en el Banco Central, las leliqs y los depósitos. Todo eso sumado, agregado a la deuda financiera en importaciones, te da que necesitás USD 150.000 millones que tiene que conseguir el Estado que quiera hacer esta canchereada. Es imposible, pero por más que no sea así como argentino no quiero que nos endeuden más para que alguien se dé el gusto de decir no hay más moneda nacional y la cambiamos por una extranjera”, apuntó.

“El otro tema es que si Milei consigue las divisas que necesita, pasamos a estar controlados todos por los organismos norteamericanos. Los que gritan Viva La Libertad se a volver esclavos de un Estado extranjero. Solo describo una realidad”, añadió.

Maslatón resaltó lo que a su entender es una imposibilidad técnica de la dolarización

Por otro lado, el abogado liberal descartó la posibilidad de un fuerte salto devaluatorio y una hiperinflación que faciliten el canje de los pesos de la economía por dólares. Durante la última corrida previa a las elecciones generales, Milei había dicho que entre más alto se encuentre el dólar, más fácil iba a ser implementar la reforma monetaria en la que trabaja su eventual presidente de la autoridad monetaria en caso de ganar las elecciones, Emilio Ocampo.

“La hiperinflación licuadora de los pasivos que esperan algunos no se va a dar. Hay una tendencia inflacionaria normal típica de los 70′ u 80´ pero que no son hiperinflacionarias. La masa monetaria que crece todos los días producto del pago de intereses por leliqs supera la depreciación del peso. Es decir: cada día tenés más moneda para convertir en términos dólares y no menos. Un mes que descanse el tipo de cambio, como pasó la semana pasada que cayó de $1.200 a $850, el costo es mucho mayor para dolarizar. No me da técnicamente que la Argentina vaya a ingresar en una hiper”, explicó Maslatón.

Sobre la economía que se viene tras el balotaje del domingo 19 de noviembre, el además referente del mundo cripto pronosticó una corrección fuerte de los precios relativos similar al que aplicó en 1975 el ministro de Economía de María Estela Martínez de Perón, Celestino Rodrigo, que llevó la inflación arriba de los tres dígitos por primera vez en la historia argentina.

“La hiperinflación licuadora de los pasivos que esperan algunos no se va a dar. Hay una tendencia inflacionaria normal típica de los 70′ u 80´ pero que no son hiperinflacionarias”

“Vamos a tener una actualización de precios bajo un mecanismo que se llama Rodrigazo, que es liberación de precios y actualización de tarifas. Eso se va a dar independientemente de quién gane la elección. Pero no es algo malo. Después tiene que haber un plan de estabilización, pero sin liberación de precios no se puede hacer. Lo hace el Gobierno o lo hace el mercado”, afirmó Maslatón.

De todos modos, aseguró que “no habrá ningún desastre económico” el lunes siguiente a las elecciones, más allá de que el próximo presidente sea Massa o Milei: “La corrida ya terminó. Mis cálculos no dan que estemos en una depreciación adicional. Los mercados no son las consecuencias de los fundamentos, sino los fundamentos, las consecuencias de los mercados. Argentina está bullmarket, va para arriba. Tiene tendencias alcistas significativas. Lo que tiene que hacer el próximo Gobierno es terminar con los dos factores que ponen presión: el efecto psicológico de que no hay un mercado de cambios libre y, monetariamente bajar la carga de las leliqs. Eso se puede hacer pagarlas todas juntas o de apoco a medida que caen los vencimientos y bajando la tasa de interés”.