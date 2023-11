Claudio Loser, ex director del FMI criticó la dolarización: “Es imposible de aplicar en el corto plazo”

Claudio Loser, ex director del FMI cuestionó la dolarización: “Es absolutamente imposible de aplicar en el corto plazo”

El ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) Claudio Loser cuestionó la propuesta de dolarización de Javier Milei y dijo que, si el candidato libertario triunfara, debería tranquilizar de inmediato a la población porque la situación va a ser “traumática”.

En una entrevista con FutuRock, Loser señaló: “Veo las dos alternativas con dudas, en un caso por un récord muy manchado y por el otro por una posición demasiado idealista”.

“Hay varios escenarios, pero ciertamente los próximos meses serán más difíciles. No le tengo total confianza, pero creo que Massa será más cuidadoso y la alternativa a Milei, pese a que lo que dice, no creo que entre en una dolarización inmediata”.

“Cerrar el Banco Central no será cerrar sino no imprimir y posiblemente sea un poco más moderado”, indicó el auditor del FMI para las Américas en la década del 90.

“Cuando Milei dice que no se negocia no cerrar el Banco Central, no le creo. Es como cuando un ministro dice que no va a devaluar”, afirmó el economista argentino desde Washington.

“Yo no creo en la dolarización ni en cerrar el Banco Central”, aclaró Loser, que negoció con los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

“Creo que si gana Milei, la gente va a asustarse de nuevo, quizá en la semana siguiente dirá algo diferente. Entiendo a la gente que quema sus pesos y los pasa a dólares o criptomonedas”, expresó.

“Si gana él, los primeros días después de las elecciones van a ser muy traumáticos, independientemente de que ciertas cosas del plan económico aunque entiendo y puedo estar de acuerdo con muchas cosas salvo la dolarización, la gente estará asustada”, indicó desde Washington.

“El peligro principal de una dolarización es que no se puede hacer en forma inmediata porque no hay dólares, desaparece el peso del sistema financiero y pierden los bancos y la gente”, indicó Loser.

Además, aseguró que “la economía argentina es muy compleja para estar con el dólar. Países como Ecuador y El Salvador tienen problemas iguales a la Argentina, no es la solución”.

Lo que se requiere, opinó, es “disciplina fiscal, un banco central muy reglamentado es la solución, pero dolarizar hace que la política económica hace queda fuera del ámbito de las autoridades, eso puede no ser malo per se, pero no es una economía que exporta un producto”.

“Hoy no hay dólares para dolarizar; hay que conseguir unos 40.000 millones de dólares para hacerlo. Hoy solo se puede hacer diciéndole a la gente que lo que tiene no vale nada y los que más sufrirían serían los pobres”, dijo Loser.

“Y si dolarizan el 11 de diciembre, el peso no vale nada, porque no tienen cómo compensar. Es una expropiación, un impuesto que le está poniendo a los argentinos”, aseguró.

“Soy monetarista y fiscalista, pero la dolarización es absolutamente imposible de aplicar en el corto plazo”, indicó.

“A menos que el domingo a la noche Milei si gana diga que no es negociable pero no será inmediato”, aclaró.

“Sus propuestas anarco-capitalista son una locura, porque tengo ciertos valores progresistas en términos sociales. Ese tipo de cosas es inmoral”, concluyó Loser.