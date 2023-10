Presupuesto 2024: el Gobierno analiza cambios impositivos para servicios digitales, bienes rurales y tenencia de acciones

El ministro de Economía envió una adenda al proyecto de Presupuesto 2024. REUTERS/Cristina Sille

El Gobierno inició el tratamiento de este miércoles de la separata de gasto tributaria que el ministro de Economía Sergio Massa envió a la Cámara de Diputados como adenda al Presupuesto 2024. Ese proyecto aparte estipula que el Estado deja de recaudar por alícuotas reducidas de impuestos, beneficios tributarios y regímenes de promoción fiscal unos 4,7% del PBI y el candidato presidencial busca, a través de ese debate parlamentario, recortar el déficit primario de manera más rápida. Dentro del extenso listado, el Poder Ejecutivo cree que hay espacio para realizar modificaciones en sectores como los servicios digitales, en eliminar una exención de Bienes Personales para inmuebles rurales y la tenencia de ADRs, es decir acciones de compañías argentinas que cotizan en el exterior.

Te puede interesar: Presupuesto 2024: el Congreso debatirá la “separata” de Massa para bajar más rápido el déficit fiscal

Este miércoles por la tarde sesionó la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller. Por parte del Ministerio de Economía acudieron a la cita el secretario de Hacienda Raúl Rigo y la subsecretaria de Ingresos Públicos Claudia Balestrini. Se trató de una reunión informativa, ya que no hay un proyecto de ley puntual que plantee modificaciones o eliminaciones puntuales para parte del gasto tributario. Por esa razón no hubo ningún tipo de dictamen.

“El Gobierno avanzó en la reducción de subsidios con aumentos de tarifas, buscando proteger ingresos. Venimos haciendo un esfuerzo para racionalizar gastos. Pero necesitamos liberar recursos para fortalecer la recaudación y llegar al equilibrio fiscal. La hora lo necesita”, mencionó Rigo durante la presentación de la separata.

Te puede interesar: “Signo de austeridad”: el Gobierno asegura que buscará moderar el gasto para acercarse a las metas fiscales

“Necesitamos llegar allí recuperando la recaudación. A diferencias de los gastos, que revisamos línea por línea todos los años, los gastos tributarios no los evaluamos, no evaluamos si las políticas públicas fueron efectivas o no. No podemos hacerlo (llegar al equilibrio fiscal) solamente con gastos a la baja”, apuntó el secretario de Hacienda. La oposición cuestionó que la separata no plantea cambios puntuales impulsados por el Poder Ejecutivo o la bancada oficialista.

La subsecretaria Balestrini, por su parte, planteó algunas ideas como propuesta para revisar puntualmente algunos de esos esquemas diferenciales. Y enumeró, entre otros, el cobro de impuesto a las Ganancias para servicios digitales, el pago de IVA para honorarios de directores de empresas -hoy exentos-, un cambio en el ajuste por inflación de los balances de compañías y el pago de tributos por los dividendos que dan los ADR, acciones de firmas argentinas que cotizan en el exterior y que se compran en la plaza local.

El secretario de Hacienda, Raúl Rigo

Respecto a las plataformas digitales, el oficialismo planteó el cobro de un mínimo de Ganancias de 15% en un proyecto de ley aparte, ya presentado hace algunas semanas. Pero también analiza, según anticipó Balestrini, “cómo gravar la economía digital, uno de los temas es la gravabilidad de plataformas y servicios digitales aunque no al contribuyente y al consumidor final que quiere descargar un programa, sino establecer una retención dentro de la ley de Ganancias para beneficiarios del exterior que venden esos servicios”, dijo la funcionaria del Ministerio de Economía.

Te puede interesar: Para el dueño de un fondo de Wall Street, Argentina está en “manos seguras” con Sergio Massa

“Son corporaciones que hoy no tributan en la Argentina. Con estabelcer esta retención no vamos en contra de lo que la OCDE denomina ‘soluciones unilaterales’ porque lo estamos haciendo en el marco del impuesto a las Ganancias. Si comparamos los servicios digitales gravados por IVA y por Ganancias, hay un universo enorme que no tributa Ganancias y no son residentes argentinos, sino beneficiarios del exterior”, dijo Balestrini.

Respecto al ajuste por inflación de los balances, la funcionaria planteó discutir “una readecuación”. “Ese ajuste impositivo no está reflejando actividades que se van modernizando, contratos que se aggiornan. El ajsute estático y dinámico no alcanza con magnitud real lo que debería reflejarse en las declaraciones juradas”, mencionó la subsecretaria de Ingresos Públicos.

Sobre los honorarios de directores, hoy exentos de IVA, dijo solamente que “se podría revisar cuál es la política pública que explica esta dispensa”. Y por último, anticipó una “inquietud” con los ADR, las acciones de compañías argentinas que cotizan en mercados del exterior pero que se pueden comprar en la plaza financiera local.

“Hoy los dividentos a las personas por los ADR pagan 7%, cuando si esa misma persona tiene participación en una sociedad en el exterior podrían pagar hasta 35 por ciento. Los ADR tienen un tratamiento preferencial. Hay que analizar cuál es la política pública que se necesita para eso”, dijo Balestrini.

Los números de la separata

Una parte del gasto tributario está explicado por exenciones impositivas. En ese grupo se inscriben los magistrados de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (0,16% del PBI), Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas (0,11%), alícuotas reducidas de IVA (0,62%), el régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego (0,33%), entre otros, de acuerdo a listado. Son, en términos nominales, unos 16,5 billones de pesos que el fisco deja de recaudar entre todos los esquemas existentes.

Massa presentó el Presupuesto 2024 en septiembre pero todavía no fue comenzado a tratar en Diputados

El proyecto de presupuesto divide el gasto tributario en dos partes. Por un lado, “el total de Gastos tributarios para el año 2024 asciende a 2,34% del PIB, que se agrupa en dos componentes principales: los derivados de normas impositivas (1,73% del PIB) y los derivados de Regímenes de Promoción Económica (0,61% del PIB)”.

En el primer grupo, el impuesto más relevante es el IVA (1,17% del PBI). Ese tributo tiene, primero, exenciones (0,55% del Producto). El ítem más “pesado” en términos presupuestarios es el de las exenciones a prestaciones médicas a obras sociales (0,23% del PBI), seguido por servicios educativos (0,11%), medicamentos de uso humano (0,08% del PBI), edición de ventas de diarios, revistas y publicaciones periódicas (0,06 por ciento). Dentro del IVA también hay regímenes diferenciales (0,62% del PBI). El más relevante son las alícuotas reducidas para alimentos como la carne, las verduras, frutas, legumbres y hortalizas (0,31%), seguido de la construcción de viviendas (0,15 por ciento).

Ganancias solo tiene exenciones entre las mencionadas de jueces, cooperativas, y otras como las de trabajadores que desarrollan sus tareas en la Patagonia (0,04%), explotación de derechos de autor, ganancias obtenidas por compraventa de acciones y otros títulos valores en el mercado financiero. Otros tributos tienen gastos tributarios menores, como el impuesto a los combustibles (0,08% del PBI), contribuciones a la seguridad social (0,08%), impuesto PAIS (0,06%, en referencia a la exención de importaciones ligadas al área de energía).

Hay otro grupo de beneficios fiscales no incluidos entre los gastos tributarios. “Se identifica un segundo grupo de beneficios impositivos que tienen un impacto presupuestario negativo por causar una merma de recaudación de carácter permanente. El grupo reseñado seguidamente representa el 2,38 del PIB para el ejercicio fiscal de 2024″, mencionó Economía.

Ahí se listan IVA, por 0,75% del Producto, con exenciones como el pago de honorarios para miembros de directorios, diferimiento de IVA para pymes o reintegro a exportadores. También aparecen el no cobro de Bienes Personales (0,48% del PBI) de inmuebles rurales en el país y en el exterior. Además está Ganancias (0,39%), que está explicado por el no diferimiento del ajuste por inflación impositivo; junto con otros reintegros al comercio exterior (0,40% del PBI), y contribuciones patronales (0,17% del Producto).