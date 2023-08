También se disparó el precio de las motos: hasta cuánto subieron y qué pasó con la financiación

Las motos son un resguardo de capital al que más personas pueden acceder. El aumento llegó a todos los modelos, pero sigue siendo un bien adquirible para muchas personas

“Resguardarse comprando un bien transferible es una de las soluciones que los ciudadanos encuentran en situaciones económicas de inestabilidad e incertidumbre como la actual. Pero como comprar un auto no está al alcance de quiénes más padecen esta crisis, una opción puede ser la de una moto, que es un bien de mayor acceso”. Con esta idea, un empresario con una cadena de concesionarios que comercializa motos en el interior de la provincia de Buenos Aires, plantea un escenario inicial que puede resultar interesante.

Las motos conocidas como CUB (Cheap Urban Bike) son las 110 cm3 que ocupan siete de los primeros diez puestos en el ranking de venta de motovehículos en Argentina. Ese tipo de moto estaba además dentro del programa de Precios Justos que permitía conservar un valor relativamente bueno para la compra.

Aunque se consideran como producto nacional por el esquema CKD, estas motos están compuestas por la gran mayoría de partes importadas y sólo se ensamblan en Argentina. Esas partes mayormente vienen de China, con lo cual la devaluación de la moneda les pega directamente a su precio. Entre lunes y martes, los importadores aplicaron inmediatamente un aumento que va del 20 al 25% a sus listas oficiales de venta al público.

El programa “Ahora 12″ también aumentó la tasa un 22% por lo que la financiación que tenían estas motos también ha aumentado.

Las motos urbanas de 100cm3 han recibido un aumento de hasta el 25% entre lunes y martes

“Hasta el mes pasado estaban todas en Precios Justos, pero por lo que veo con las nuevas listas que llegan ahora, el ajuste de precio lo han hecho. No sabemos en que quedará eso. Hoy, la realidad es que el costo para el concesionario era de $325.000 por la moto de acceso de 110cm3, y ahora es de $405.000″, explica un distribuidor de una de las marcas con mayor volumen de venta de este tipo de motos compactas.

Sin embargo, por la sorpresa del anuncio de la devaluación y el poco tiempo transcurrido, existen todavía algunas oportunidades para aprovechar. Hay otras motos, de mayor cilindrada y mayor valor, que van desde los 2,5 millones hasta los 10 millones de pesos, que aunque han recibido el aumento promedio del 15% en estas últimas 48 horas, todavía conservan una financiación con crédito prendario de tasa 0 por el 30% del precio e incluso de hasta el 50% en algún caso puntual como el de la marca china CFMoto, lo cual en este momento es también un refugio relativamente bueno de capital para quién puede comprarlas.

“Habían sacado este sistema de crédito prendario, pero lo volvieron a aplicar porque ese tipo de motos no estaban saliendo, no se vendían. Así que este es el momento de aprovechar los rezagos de financiación a tasa cero que todavía quedan, porque pronto va a desaparecer. Había clientes que estaban evaluando hacer la operación y entre ayer y hoy los contactamos para advertirlos de esta situación. De todos modos, son operaciones que se cierran si la financiación está online. Pero claramente es una buena oportunidad que no sabemos cuánto tiempo más va a durar”, explica otro empresario del rubro.

Existen créditos prendarios para motos de gama media y alta, que todavía ofrecen una financiación a tasa 0 del 30% del valor de las unidades

Aunque no lo dicen públicamente, hay una idea general respecto a la relación entre los importadores y los precios del sector motos. “Ellos ganaron mucha plata en este último tiempo porque traían mercaderías a dólar oficial pero la vendían a dólar blue, así que tienen un colchón muy mullido para aguantar un tiempo la mercadería e ir soltando unidades como una represa que administra el caudal de agua. Esa capacidad probablemente es la que les permite mantener todavía esa financiación de un 30% del valor de una moto a tasa 0 a través de un banco. El banco no creo que lo haga sin interés, es algo que seguramente absorbe el importador. Por esa razón, probablemente dure poco tiempo más”, dicen algunos vendedores.

Pero hay otra realidad que entender también. Aunque hayan acopiado muchas unidades, si no les dan nuevos permisos para importar (SIRA), esas motos que tienen, valen más como motos que como pesos, aún con el aumento de precios. Los concesionarios, y a través de ellos, el consumidor, paga en pesos, que cada día vale menos. Para los importadores, por lo tanto, al menos por estos días, quizás es más valioso guardar la mercadería, las motos, y vender sólo la cantidad suficiente para mantener girando la rueda. “Esto va a ser así día a día, al menos hasta octubre”, es la conclusión a la que todos llegan.

