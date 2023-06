Hoy es feriado: a qué trabajadores alcanza y cómo funcionarán el Banco Nación, el Banco Provincia, AFIP y la Anses

Vista general de la fachada del Banco Nación de Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Hoy martes se celebra el Día del Trabajador Estatal en la Argentina, que se celebra el 27 de junio de cada año para conmemorar la fecha en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1978, adoptó el Convenio N.º 151 y la Recomendación N.º 159 vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública.

La ley nacional que estableció este beneficio en 2013 indica: “Declárase en todo el territorio de la Nación el día 27 de junio de cada año como el Día del Trabajador del Estado”. “Establécese el 27 de junio como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. “Invítase a las provincias y municipios de toda la República a instaurar el 27 de junio como día de descanso en las respectivas administraciones públicas, con los efectos dispuestos en el artículo 2º de la presente”, indicó. Así lo hizo la provincia de Buenos Aires en 2014.

Están alcanzados:

-Trabajadores estatales de la administración central

-Trabajadores estatales descentralizados

-Docentes y auxiliares

-Trabajadores de la salud

-Trabajadores de seguridad

-Trabajadores del poder judicial

-Trabajadores universitarios

Día del trabajador del Estado: qué áreas no atenderán al público el próximo martes

Así, por la celebración de Día del Trabajador del Estado algunas dependencias del Estado permanecerán cerradas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que “según lo establece la Ley 26.876, el próximo martes 27 de junio sus delegaciones estarán cerradas con motivo del Día del Trabajador del Estado. Cabe aclarar que, previendo la conmemoración, no se otorgaron turnos para ese día y la atención se reanudará con normalidad el miércoles 28″.

Asimismo, los Registros de Propiedad Automotor informaron que “con motivo del asueto administrativo dispuesto por el Día del trabajador del Estado, los Registros Seccionales de todo el país permanecerán cerrados”. “Los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, en todas sus competencias, deberán permanecer cerrados sin prestación de servicio”, se informó.

La AFIP, al igual que el año pasado, no trabajará. No hubo comunicación oficial, “tampoco se sacan comunicados para anunciar que no se trabaja los 25 de mayo o el 20 de junio”, dijeron en el organismo recaudador.

Por su parte, en los bancos públicos (Nación y Provincia) se informó que la atención será normal, ya que ambos se manejan con la regulación del gremio bancario.

En la administración pública nacional el día podrá ser tomado por los empleados sin que sea considerado una ausencia injustificada. Lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires, que tiene su propia norma al respecto. La ley 14.600 de la provincia gobernada por Axel Kicillof, establecida en 2014, estipula que sea “día de descanso”.

¿Habrá clases en la provincia?

“Es día no laborable, yo paro”, comunicó hoy ATE, según destacó Infobae. Desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires sostuvieron que habrá clases en las escuelas bonaerenses con el propósito de “garantizar la continuidad pedagógica” de las y los estudiantes.

Según se indicó, la DGCyE estableció a través de una resolución que este 27 de junio se dicten clases en todos los establecimientos educativos de la provincia, conforme lo indicado en el calendario escolar vigente. “La medida ratifica lo establecido el año pasado con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y en resguardo del interés superior de las y los estudiantes conforme lo determinado por la Convención sobre los Derechos del Niño”, se indicó desde esa cartera.

ATE llamó al paro, pero el gobierno bonaerense garantizó las clases

La cartera de educación considera que, al igual que el año pasado, las escuelas bonaerenses deberán estar abiertas a fin de garantizar el derecho a la educación de los alumnos y estudiantes, se enfatizó.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le había pedido al gobierno provincial que el asueto del próximo 27 de junio (por el Día del Trabajador Estatal) contemple a los auxiliares de la educación y, por eso, peligra el dictado de clases para el próximo martes. Según se informó, las entidades que representan a empleados públicos de la ley 10.430 (ATE, UPCN y Fegeppba, entre otros) “se reunieron con autoridades en el Ministerio de Trabajo bonaerense en el marco de la reapertura de paritarias del sector”.

En ese marco, “la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pidió por “asueto para las y los auxiliares de la educación de cara al día del trabajador/a del Estado que es el próximo 27 de junio”.

Cabe recordar que el año pasado ATE hizo el mismo pedido a la Provincia y, ante la negativa del Ejecutivo, lanzo un paro para esa jornada.

