El Banco Central debe elegir entre fortalecer las reservas o abastecer a los importadores

En la jornada del martes, se operaron $4.666 millones en la Bolsa de Buenos Aires. REUTERS

Al reiniciar sus operaciones las Bolsas de Estados Unidos tras el feriado del lunes fueron normalizándose las operaciones cambiarias locales. El contado con liquidación (CCL), que había sido sobrevaluado en las operaciones del lunes, volvió a su punto de equilibrio.

El Banco Central, pese a todo, siguió interviniendo en la plaza para evitar la suba de los dólares financieros. Las noticias sobre que China le permitiría usar yuanes por el equivalente a USD 1.000 millones, rigió durante toda la rueda. Pero al cierre trascendió que el acuerdo no estaba cerrado por discrepancias con Brasil que integra el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que son quienes deben respaldar la operación.

En la rueda cambiaria no hubo tensiones. En la plaza de contado, el dólar MEP subió $2,91 a $462,32 (+0,6%), mientras el CCL bajó nada menos que $10,76 (-2,2%). En el Senebi, donde la negociación es bilateral, no se publica en las pantallas y se negocia un mínimo de USD 5.000 por inversor, el MEP avanzó $2 a $469 y el CCL se mantuvo en $488. El “blue”, a su vez, subió $1 a $493.

El analista financiero Franco Tealdi comentó que “el lunes se estaba convalidando un CCL muy caro de hasta $520 en las acciones locales. Hoy el mercado corrigió al tener la referencia del norte con los ADR (certificados de tenencia de acciones que cotizan en dólares en las Bolsas de Nueva York y se pueden adquirir en pesos a la cotización del CCL) y las acciones locales en baja. Por eso bajó el contado con liquidación a menos de $490. Nadie entendía como los papeles argentinos subían en Nueva York y bajaban en Buenos Aires. Lo mejor pasó por los bonos de la deuda que subieron en el exterior, porque cayó la tasa de los títulos del Tesoro norteamericano a 10 años y repercutió favorablemente en la región. Las acciones imitaron ese movimiento en países emergentes a excepción de Brasil donde la Bolsa cayó 1,14%. Además, el lunes se rolleó (renovó) la deuda del Tesoro con una fuerte participación de privados. Dentro de todo, estamos en una tensa calma, por ahora”.

Entre los bonos de la deuda externa argentina que más subieron se destacaron los Globales de más largo plazo que mejoraron hasta 2%.

Mientras los títulos argentinos bajaban en Buenos Aires, subían en Nueva York. REUTERS

En la plaza mayorista, el dólar subió 0,65 centavos a $238,20 y mantuvo el ritmo de devaluación. Para Andrés Reschini, de la consultora F2, “se está devaluando a un ritmo del 6,92% sin generar cambios sensibles, cuando falta una rueda para que finalice mayo”.

“Los futuros -agregó- operaron 1,4 millones de contratos con ajustes verdes solo para el trimestre julio – agosto – setiembre. El resto de los plazos estuvo en baja, pero tanto las subas como las alzas fueron acotadas. El mercado operó con los trascendidos de que Sergio Massa en China lograría renovar el préstamo de USD 5.000 millones a lo que se le sumarían USD 1.000 millones para obras de infraestructura de los cuales USD 524 millones entrarían en las próximas semanas y contribuirían al “plan Llegar”. Para mayo se habla de una suba de la inflación de entre 9 y 10% y esto obligaría al Banco Central a subir más las tasas y acelerar el crawling (ritmo de devaluación). De todas maneras, todo indica que tratarán de aguantar con un tipo de cambio viajando por debajo de la tasa de política monetaria y por detrás de la inflación al menos en junio”.

En tanto, en la rueda mayorista se operaron USD 895 millones de los cuales los exportadores de soja aportaron USD 441 millones. El Banco Central vendió una parte, USD 359 millones, y se quedó con USD 82 millones. ”A esta altura está claro que la prioridad no son las reservas sino abastecer a los importadores, para no generar más presión en precios y actividad, y quedarse con un resto para intervenir en la plaza financiera. Tal es así que desde el 25 de abril cuando comenzaron a intervenir los dólares financieros, resultó comprador neto de USD 247 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y las reservas brutas cayeron 3.692 millones a 32.877 millones”, agregó Reschini.

La mala noticia fue la baja en el mercado de Chicago de la soja en un 3,1%, de 4% en el maíz y de 1,5% en el trigo. Para Salvador Vitelli, analista y experto en agronegocios, las bajas se deben al avance de las perspectivas de siembra en Estados Unidos. “Hay muchas variables que están a tope en cuanto a áreas y rendimientos. La presión de Brasil es enorme. Es un fenomenal jugador. Nosotros estamos caros frente a ellos que llegaron a apilar granos al aire libre, que es algo que aquí no sucede, tras una colosal la trilla. Acá la soja bajó a $80 mil por tonelada y hubo ventas puntuales de productores. Me llamó la atención lo que se liquidó. Tengo la hipótesis de que vendieron con este dólar a $300 para comprar más adelante con otro tipo de cambio”.

“En términos cambiarios el Central ya lleva 16 ruedas consecutivas de compras, pero sumó solo USD 68 millones a las reservas. En el primer dólar soja en 16 ruedas consecutivas recaudó USD 3.985 millones”, recordó Vitelli.

Sobre el trigo indicó que “hay puestas expectativas, pero para mí es desmesurado porque tenemos un trigo que no sabemos si se va a sembrar porque, aunque llovió en la zona núcleo, no sabemos si se van a recuperar los perfiles hídricos. Hay incertidumbre. Los productores con los que hablé me dijeron que todavía no tomaron decisiones porque el trigo demanda una elevada inversión en fertilizantes y semillas y el precio que se fijó para la próxima campaña no les cierra”. El analista calculó que en valores constantes los precios en dólares están al nivel de octubre de 2020.

En la Bolsa se volvió a la normalidad y se negociaron $4.666 millones. En la caída influyó el arbitraje contra los dólares CCL. El S&P Merval de las acciones líderes cerró con una baja de 0,85%.

Los ADR’s con negocios por $15.400 millones siguieron el camino opuesto y se destacó la suba de Central Puerto (+5,1%) y de Grupo Galicia (+3,7%).

La rueda de hoy va a estar atada a lo que suceda en el exterior porque la necesidad de divisas es lo que define al mercado. La dolarización continúa y el BCRA tiene como herramientas un puñado de reservas y un resto de USD 9.000 millones para apostar al dólar futuro. Con estas herramientas, en un año eleccionario, no se puede ganar la pulseada contra el dólar.

