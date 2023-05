Cristina Kirchner volvió a pedir que se revise el acuerdo con el FMI y apuntó contra la rentabilidad de las empresas

Cristina Kirchner visitó el estudio de C5N para brindar una entrevista.

La vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, analizó la situación económica actual y criticó el accionar de algunas de las grandes empresas del país por cambiar sus “grandes márgenes de ganancia” por dólares, pero reconoció que en su posición “a lo mejor” haría lo mismo.

“La inflación genera una transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más concentrados de la economía. Los márgenes de ganancia que tienen algunas empresas alimenticias, de bebidas, calzado y vestimenta son muy importantes”, señaló durante una entrevista en C5N.

“Al estar el salario tan bajo, la rentabilidad se hace extraordinaria y esto no solo impacta en la gente porque no tiene buen salario, sino también porque a ese excedente el sector empresarial lo cambia por dólares. No digo que esté mal, porque a lo mejor si yo fuera empresaria, me dedicara únicamente a la mía y no tuviera una vocación política y social, haría exactamente lo mismo”, comentó.

“El problema, es que es tal el excedente que tienen, que necesariamente se dan vuelta y activan sobre los dólares financieros, los dólares del Central, haciendo negocios. Hoy vas a comprar una cosa importada, te dan el precio y cuando hacés el cálculo ves que ese señor lo trajo a precio del Banco Central y lo está cobrando a precio del blue, del contado con liqui o del MEP”, reclamó la funcionaria nacional.

Contra el FMI

Durante la entrevista, Cristina Kirchner señaló al Fondo Monetario Internacional (FMI) como el principal problema que enfrenta el país. “Más allá de las posiciones ideológicas, es necesario analizar las consecuencias del programa impuesto por el Fondo”, aseguró.

Para Cristina, la exigencia del FMI de colocar tasas de interés positivas acelera el proceso inflacionario.

Según la Vicepresidente, cualquier gobierno que siga el programa del FMI enfrentará el rechazo de la población, debido a las características financieras del acuerdo. “El establecimiento de una tasa de interés positiva por encima de la devaluación y la inflación, en una economía bimonetaria con escasez de dólares, genera un proceso inflacionario creciente”, advirtió.

La expresidente también destacó que se habla mucho sobre la emisión monetaria como causa de la inflación, pero indicó se pasa por alto la emisión de los dólares provenientes del FMI. Kirchner argumentó que es importante explicar este aspecto, ya que la emisión no es simplemente la impresión de billetes por parte del Banco Central (BCRA). “Cuando tenés una tasa de interés como la que tenemos hoy, también estás emitiendo, porque estás pagando y cuando tenés pasivos remunerados en el BCRA, es preocupante”, subrayó.

En cuanto al acuerdo con el FMI, Cristina Kirchner afirmó que la imposición de una tasa de interés positiva contribuye al verdadero proceso inflacionario, pero señaló que el IPC se disparó debido al endeudamiento “vertiginoso” durante el gobierno de Mauricio Macri. “En una economía bimonetaria, el elevado endeudamiento en moneda extranjera y la alta tasa de interés, combinados con la salida de los dólares, conducen inevitablemente a un proceso inflacionario”, indicó.

La Vicepresidente aseguró que "el vertiginoso endeudamiento de Macri" fue lo que disparó la inflación.

“En nuestros 12 años de gobierno nos pasó lo que le pasa a los gobiernos peronistas. La inflación no se produjo por endeudamiento ni por tasa de interés, sino por la puja distributiva”, reconoció Cristina. No obstante, aseguró que la puja distributiva se hace manejable si no hay endeudamiento, crece la economía y el gobierno maneja la administración del tipo de cambio y la tasa de interés. “Nosotros llegamos a una inflación del 38% cuando se produjo la devaluación en 2014 y pudimos bajarla a 24% en 2015″, recordó.

Falta de dólares

Continuando con su análisis, la Vicepresidente planteó que el faltante de dólares se asocia tanto al funcionamiento de la economía interna, como al endeudamiento y el rol de Argentina en el sector externo.

“En esta economía bimonetaria, el endeudamiento en dólares agrava la restricción externa. El desarrollo industrial de la Argentina históricamente fue solventado a partir de la exportación agropecuaria. Siempre había los famosos ‘stop and go’, porque se acababan los dólares o había algún problema con una sequía o un precio internacional que bajaba. Eso llevaba a que faltaran dólares para que la industria pudiera importar y pudiera seguir con la actividad”, sostuvo.

Durante la entrevista, Cristina recomendó "no poner todas las fichas en Vaca Muerta". REUTERS

Por otro lado, cuestionó que hoy se ven precios de inmuebles valuados en moneda extranjera. “Una parte de la intermediación inmobiliaria se hace en dólares. Si además la gente quiere ahorrar en dólares, la industria necesita dólares para poder producir y hay que pagar la deuda, los dólares no alcanzan.”, enfatizó.

Por último, advirtió que no se deben poner todas las fichas a engrosar las reservas con las exportaciones del sector hidrocarburífero y el minero. “Poner toda la expectativa en los precios de los commodities no es bueno. Vaca Muerta, hoy con la guerra entre Rusia y Ucrania funciona fantástico, pero en el 98´ el petróleo estuvo a USD 9 el barril. Puede bajar también el precio de la soja y el trigo”, alertó.

“Tenemos que ir por otro lado. Tenemos que ir por un desarrollo industrial. El sector agrícola no genera muchos puestos de trabajo y no son los mejores remunerados”, acusó Cristina Kirchner.

