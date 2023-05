Carlos Melconian: “Estas medidas económicas son como estirar un chicle que ya está duro”

El economista Carlos Melconian

El economista Carlos Melconian señaló este lunes que dentro del oficialismo hay un “récord absoluto” en términos de disociación entre las variables que mira la sociedad y la apetencia por la candidatura presidencial del ministro de Economía Sergio Massa. También advirtió que las medidas anunciadas el fin de semana por el ministerio de Economía complican en lugar de resolver los problemas.

“Lo que más me preocupa es la suba de la tasa de interés para contener al tipo que tiene pesos. Es nada y en términos de los pasivos del BCRA le sigue echando querosen al fuego. Yo pondría la tasa a la mitad. El futuro es que tenés que arreglar el déficit fiscal del Gobierno y eso, aunque los compromisos se honran, requiere que la tasa de interés ayude a licuar. Necesitás la tasa de inflación para que ayude a licuar y necesitás otro tipo de cambio”, explicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Todo lo que reprimas ahora lo tenés que clarificar después, tenés que transitar el cierre de listas, después agosto, después llegar a octubre. En la Argentina todavía se cree que si decís la verdad a la gente no vas a ganar. Todavía estamos con eso en la Argentina. ¿Por qué no se arma una transición diciendo la verdad? Se van a tener que ajustar las cosas que están desajustadas. Los que van contra la gente son los que generan el desajuste”, señaló.

El ex presidente del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri también criticó la “disociación” que existe entre los indicadores de la Economía y la apetencia de ser candidato del ministro Sergio Massa. “La política tiene que estar mirando quiénes son protagonistas del 2024 en adelante. ¿En serio hay alguien del oficialismo pensando que sale a la cancha y que gana con estos indicadores?”, se preguntó.

Melconian aseguró que las medidas anunciadas complican más la situación

El economista destacó que estos años de fragilidad económica y fragilidad política generan un profundización de la crisis en la Argentina, aunque aun no habló de colapso y reiteró la necesidad de un plan económico y un plan político. “El ministro de Economía enturbia con su supuesta candidatura el tema en una situación rara. El PBI, nivel de actividad, tasa de inflación, salario real y tasa de pobreza por mucho son peores que 2015, 2017, 2019 y 2021. Hay una disociación absoluta en términos de querer ser candidato y los resultados económicos”, advirtió.

“El plan económico que era primero llegar a diciembre, ahora es llegar a agosto; que había empezado estabilizando la inestabilidad entre agosto y diciembre de 2022 y ha sufrido un impacto de knock out, que es la sequía, no asumido y no admitido en términos de medidas. La sequía en forma contundente hizo fracasar lo que se viene implementando hasta ahora, que es la complicidad de ‘miro para otro lado’ del FMI. Cualquier cuestión con el FMI hoy está parada. El status quo y la complicidad ese formato ha fracasado también . Está en estado vegetativo la relación con el Fondo”, aseguró.

En relación a las medidas anunciadas por el ministerio de Economía durante el fin de semana, Melconian las comparó con “estirar un chicle que ya está duro”.

“Massa que hacía gala de su calle, de su pragmatismo, o está falto de reflejos o no está evaluando bien el tema candidatura. La sequía ha sido un golpe fenomenal y no veo que existan decisiones de corto plazo para encaminar la situación, para darle aire genuino al plan llegar y para la construcción de un puente a futuro para la transición”, indicó.

Para el economista, hay una disociación entre la candidatura de Massa y los números de la economía (Adrián Escándar)

Melconian enumeró el fracaso del plan Soja 3, de los acuerdos con China y Brasil y de salir a “pasar la gorra”. Y aseguró: “Si no viene un adelanto de dólares contantes y sonantes del FMI y que se dejen usar para tirar a la alcantarilla, para poder usar en materia de presupuesto de lo que ellos llaman budget support”, dijo.

“Massa coqueteando con una candidatura es una irresponsabilidad”, advirtió Melconian. “Este tipo de cambio y esta inflación tiene un origen fiscal y monetario dado que se financia con emisión de moneda el agujero. No hay un operativo clamor de empresarios por Massa, hay un cagazo a la transición”, reflexionó.

