Los ejes de la respuesta de Economía a la aceleración de la inflación: suba de tasas, FMI y ordenamiento macroeconómico

Massa y los funcionarios del gabinete económico, ayer en el Ministerio de Economía

Fueron varias horas de intercambio las que tuvieron ayer los 14 funcionarios del equipo económico que, convocados por el ministro Sergio Massa y manteniendo línea de instrucciones con asistentes y técnicos de sus respectivas áreas, evaluaron la situación económica y la aceleración inflacionaria y las medidas para reencauzar la macroeconomía en un sendero controlable, lo que implica seguir administrando los tipos de cambio financieros a la vez que se sigue ajustando de modo sostenido, pero sin saltos, el tipo de cambio oficial, de modo de cerrar la brecha cambiaria, llevarla otra vez por debajo del 100% y de ser posible regresarla a la franja 70 a 80 por ciento.

Esa tarea, hubo coincidencias en una mesa dominada por las cuestiones macroeconómicas, será más factible si se avanza –como se pretende– en las negociaciones para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) adelante a junio los desembolsos por 8.000 millones de DEGs (poco más de USD 10.700 millones) que según el programa vigente debería enviar hasta fin de año. La negociación es dura, pero el objetivo parece más cerca.

También contribuirá un esquema de tasas de interés que haga más atractivas las colocaciones en pesos y ofrezca a los ahorristas alternativas no limitadas al cortísimo plazo, tarea que quedó a cargo del Banco Central.

La tercera pata de este ordenamiento macroeconómico es el retiro de los subsidios a la provisión de electricidad y de gas que este mismo mes se efectuará a los usuarios N1, unos 5 millones de usuarios con ingresos familiares por encima de los $670.000 mensuales que a partir de este mes pagarán el costo pleno de los respectivos servicios energéticos.

Massa y Royón, en el acto en que anunciaron la última soldadura de caños del Gasoducto Néstor Kirchner, la principal obra de infraestructura que dejará este gobierrno, a inaugurarse en junio

El 8,4% de inflación de abril, la acumulación del 32% en los primeros cuatro meses del año y el 108,8% interanual fueron un fuerte sacudón para el Gobierno y para el equipo económico y aceleraronla agenda de reuniones y análisis de decisiones y medidas para contener y revertir la aceleración del ritmo de precios.

De la reunión de ayer participaron de modo presencial el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores, Leonardo Madcur, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, el director de la Aduana, Guillermo Michel, el director del Indec, Marco Lavagna, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, el de Finanzas, Eduardo Setti, el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, la de Energía, Flavia Royón, el secretario de Desarrollo Productivo e Industria, José De Mendiguren, el de Comercio Interior, Matias Tombolini, además del secretario Legal del Ministerio, Ricardo Casal, y el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes.

No sólo ajuste

Pero no sólo de ajustes se tratarán las medidas y anuncios que Economía empezará a desgranar a partir de hoy.

También se buscarán medidas de recuperación de ingresos y de estímulo y sostenimiento de actividad y alivio fiscal para algunos sectores, sea por la situación que atraviesan o por la capacidad que tienen para traccionar a otros. Ahí, por ejemplo, se cuentan incentivos fiscales para que los productores del campo, todavía impactados por la sequía, pongan toda la carne (o mejor dicho, semillas, fertilizantes y labores asociadas) al asador en la campaña triguera 2023/24, la primera en dar inicio cada año.

Medidas de estímulo para el inicio de la siembra de trigo serán un punto de inflexión para la recuperación de un campo impactado por la sequía de la campaña 2022/2023 NA: gentileza ING CAROLINA FURLANIzzzz

La creciente importancia asignada a la cuestión macroeconómica ya se notó en los comentarios del ministro al referirse a la mochila que la excesiva emisión monetaria pasada pone sobre los datos monetarios, cambiarios e inflacionarios del presente. Y, claro está, una inercia que viene de muy lejos y que tuvo apenas un remanso en 2020, el año más afectado por la pandemia y el parate de actividades en el marco de las sucesivas medidas de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO), cuando la inflación cayó al 36,1% respecto del poco más de 50% que había dejado el último año de gestión macrista.

En todo caso, reconocen ahora, se trató de un pobre consuelo: desde entonces, tomando como punto de partida el nivel de precios del 30 de noviembre de 2019, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec avanzó en su nivel general nada menos que 448% en 41 meses. En ese mismo período hubo rubros que aumentaron bastante más, como Prendas de Vestir y Calzado, cuyos precios aumentaron en promedio 668,1%, Restaurantes y Hoteles (558,4%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que exhibieron un alzad del 506,3 por ciento. Este rubro es de hecho el más sensible a los bolsillos de la mayoría y en particular de los sectores de menores ingresos, por eso se intentará una nueva vuelta de tuerca sobre el programa Precios Cuidados , esta vez, como ya adelantó Infobae, abarcando los llamados “comercios de cercanía”.

Buenas noticias

Lo demás, de lo que los funcionarios dejaron conocer hasta ahora, son reiteraciones de noticias positivas, algunas de ellas confirmadas en las últimas 48 horas. Como el anuncio de la última soldadura de caños del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), la principal obra que inaugurará -a fines de junio- el actual gobierno. Ayer mismo la secretaría de Energía, Flavia Royón, precisó que la obra permitirá reducir en USD 1.700 millones las importaciones de energía y también achicar la cuenta de subsidios de este año. “El gas de Vaca Muerta es seis veces más barato” que el Gas Natural Licuado (GNL) que la Argentina debió importar masivamente por barcos el invierno pasado y del que no podrá todavía prescindir del todo, pero sí a partir de 2024 y los años que siguen.

También seguirán los anuncios positivos en materia de proyectos y producción minera. El lunes 22, por caso, se abre Arminera 2023, la reunión anual del sector, al que este año concurrirán una nutrida delegación de empresas de Australia, una verdadera potencia minera. No debe olvidarse, además, que Allkem y Livent, las dos empresas mineras que ya producen carbonato de litio en la Argentina, acaban de fusionarse y conformarán un pool de capital e inversiones que impulsará aún más sus proyectos de ampliación de capacidad, que entrarán en servicio a fines de este trimestre, y sus nuevas inversiones.

