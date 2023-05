Revolución en madera: qué sistema constructivo es un boom en el mundo y cuándo podría llegar a nuestro país

El sistema Mass Timber puede utilizarse en obras de vivienda, oficinas, hotelería, paseos comerciales, construcción de universidades, es multi uso

Uno de los sistemas constructivos que están revolucionando el mercado de obras de gran porte a nivel mundial es el Mass Timber. Su significado se asocia con el concepto y nueva técnica constructiva en Madera Masiva (al traducirlo en español), opción que avanza en Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido, Alemania, entre otros países, y conduce a pensar en edificios que sean casi íntegramente en madera sólida.

La madera en masa utiliza tecnología de punta para pegar, clavar o unir productos de madera en capas. Los resultados son grandes paneles estructurales (CLT, contralaminada), postes y vigas (GLT o Glulam, laminada encolada). Estos productos resistentes y versátiles se conocen como Mass Timber.

Daniel Vier Zanelli, presidente de la Cámara Argentina de la Madera (CADAMDA) y vicepresidente primero de la Federación Argentina Industria Maderera y Afines (FAIMA), destacó a Infobae que “la construcción Mass Timber es diferente a la tradicional con madera. Combina paneles grandes hechos de madera laminada cruzada o madera laminada con clavos para el piso y pared. Este material encolado es la que se usa para columnas. Este tipo de madera tiene resistencia al fuego e integridad estructural”.

Este sistema permite crear diseños originales y mega vanguardistas, curvas y ondas, vigas, rascacielos, ampliaciones y hogares nuevos construidos desde cero en tiempo récord, puentes, techos y un sinnúmero de obras y proyectos arquitectónicos se realizan cada vez más con estas técnicas constructivas de alto rendimiento. El Mass Timber permite levantar edificios de varias alturas (más de seis plantas) usando exclusivamente materiales compuestos por capas de madera de grado estructural.

La construcción Mass Timber combina paneles grandes hechos de madera laminada cruzada o madera laminada con clavos para el piso y pared. Ofrece diseños muy vanguardistas

“Este material apunta a soluciones de construcción prefabricadas que abordan los problemas ambientales y la baja productividad del sector de la construcción. Es un sustituto ecológico a los materiales y sistemas de construcción intensivos en carbono, como el hormigón y el acero. Además, la madera genera menor cantidad de emisiones de dióxido de carbono durante su producción y posee la capacidad de secuestrar carbono (hasta 0,5 tonelada por metro cúbico de biomasa)”, explicó a Infobae Diego García Pezzano, responsable del Departamento de Arquitectura de CADAMDA.

Vigas, columnas y estructuras en madera ultra resistente forman parte del Mass Timber. Todo es en madera maciza

Principales proyectos en el mundo

El concepto Mass Timber tuvo sus orígenes en Austria (país rico en bosques) durante la década de los ´90 para hacer uso de las tablas más pequeñas.

Se puede utilizar solo o como material complementario a estructuras ligeras o tradicionales. Por eso se lo considera como el material del futuro y una alternativa de construcción que sustituirá al hormigón y al acero, ya que se puede emplear como componente principal de un edificio de varios pisos. Además, pruebas realizadas en Canadá determinaron que estas estructuras tienen una alta resistencia al fuego y ofrecen buena integridad estructural frente a movimientos sísmicos (dependiendo del método constructivo).

Algunos de los proyectos ya inaugurados o cerca de estrenarse son los siguientes:

1) EDGE Suedkreuz, el hogar de la compañía de energía Vattenfall en Berlín, Alemania, es el emprendimiento híbrido de madera independiente más grande de tierra germana y uno de los más grandes de Europa. El edificio, que representa un hito en la construcción sostenible.

Sede de la compañía de energía Vattenfall en Berlín, Alemania

2) Wolfson Tree Management Centre, en Westonbirt, Reino Unido tiene una colección reconocida internacionalmente de más de 15.000 árboles. Es una atracción importante y de clase mundial y el manejo y cuidado de sus árboles es fundamental para su éxito. En tal sentido, esta obra debía fusionarse a la perfección con el bosque, creando una estructura elegante que alude a una cabaña de cuento de hadas en el bosque.

Esta casa está en Westonbirt, Reino Unido

3) Pabellón Growing Up en Hong Kong. Obra que conjuga arte, arquitectura y naturaleza. Esta elegante estructura de madera está ubicada en el paseo marítimo, con vistas panorámicas de la puesta de sol sobre el puerto de Victoria. Construido para albergar mercados, pequeños conciertos y espectáculos de danza, los arquitectos imaginaron una forma angular pero modesta, cuyo objetivo es presentar diferentes narrativas a través de cada elevación.

El Pabellón Growing Up en Hong Kong frente al mar

4) Centro de Salud y Bienestar de Quinnipiac, en Estados Unidos. Es una construcción híbrida que consta de pisos de madera contralaminada (CLT) y vigas de acero. Para apoyar la “integridad de todo el cuerpo” para sus estudiantes, el centro fue diseñado utilizando principios de biofilia, basándose en el rico paisaje de Connecticut y utilizando madera pesada, paneles de madera, piedra local y paredes interiores verdes.

El centro de salud y bienestar de Quinnipiac, en Estados Unidos

5) The Weald and Downland Gridshell, en Chichester, Reino Unido. Es una estructura de entramado de madera construida con roble verde y utiliza técnicas de construcción innovadoras y tradicionales diseñadas para albergar una colección de edificios de los siglos XV al XIX para el Weald and Downland Living Museum más amplio.

La propuesta está ubicada en medio del bosque local, el edificio único ofrece a los visitantes una visión de la historia de la vida rural en el sur inglés

6) Canopy Gulbenkian Garden, en Lisboa, Portugal. Representa una de las instituciones culturales y filantrópicas más importantes del país lusitano. Para ampliar las instalaciones, la fundación quería introducir un dosel inspirado en el japonés Engawa, creando un nuevo espacio de transición entre el Centro de Arte Moderno y el parque más allá.

Para realizar un techo robusto pero delicado, ingenieros estructurales desarrollaron una caja de madera a medida y una estructura de vigas de acero que logra una placa curva elegante y liviana de profundidad uniforme. Está en Lisboa

7) Universidad de Pensilvania, el Salón Amy Gutmann en Filadelfia es edificio nuevo de ciencia de datos. El edificio será el primero de madera maciza de Filadelfia, y con seis pisos de altura y una superficie de más de 15.000 m2, será una de las estructuras más altas de la región.

Esta universidad se edificará en Pensilvania, Estados Unidos

Precios y desarrollo en la Argentina

En la Argentina existe una importante industria en pleno desarrollo en lo que respecta a madera laminada encolada o GluLam. Se fabrican vigas de diferentes dimensiones y formatos y también columnas o postes de dimensiones muy importantes.

Vier Zanelli, dijo que “todavía venimos a la saga de las nuevas tecnologías correspondientes al CLT o Cross laminated Timber, Madera Laminada Cruzada. La lenta penetración de estos sistemas constructivos en nuestro mercado se explica por múltiples factores que van desde lo cultural hasta lo técnico, trabajamos arduamente por superar todas estas barreras y vamos avanzando cada dia a mayor ritmo”.

Estas tecnologías están disponibles y conforman un abanico muy interesante de opciones constructivas. Su aplicación debería de ser revolucionaria en el país y la Argentina tiene el recurso, el conocimiento y las capacidades productivas necesarios, argumentan desde el sector.

En cuanto al costo, expertos sostienen que el valor sería menor por m2 que en comparación con la obra húmeda.

La madera es sustentable y es un material muy empleado en el mundo. En la Argentina podría ampliarse su utilización y para ello sería vital que se generen condiciones para propagar su desarrollo

“Si hablamos de obra gris y evaluamos todos los costos (directos e indirectos) es sin dudas más económico y eficiente que las alternativas en obra húmeda”, dijo Vier Zanelli.

El costo oscila entre USD 700 y USD 1.200 por metro cuadrado.

Realidad y futuro

Indudablemente la zona de mayor desarrollo de la construcción con madera es el Noroeste argentino, sobre todo en la provincia de Misiones donde la edificación con madera tiene una historia y un presente muy importante.

Hays zonas de desarrollo de viviendas con madera como la Costa Atlántica, Bariloche, San Martín de los Andes, los nuevos desarrollos en Neuquén y toda el área de influencia de Vaca Muerta.

“Con mucho orgullo vemos la expansión de obras de gran magnitud en todo el AMBA en casas unifamiliares con un nivel de terminación muy bueno. Necesitamos que los gobiernos provinciales y municipales tomen la construcción con madera como una opción cierta para transformar el déficit habitacional crónico de nuestro país en una oportunidad inmejorable para aportar una solución de calidad”, añadió Vier Zanelli.

