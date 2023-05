Premio internacional para un argentino: quién es y qué piensa del Gobierno el economista que estuvo cerca de ser ministro

Guillermo Calvo, premiado en EEUU

La Asociación Estadounidense de Economía, que premió a reconocidos expertos de diversas tendencias en las últimas décadas, distinguió este año al argentino Guillermo Calvo por su amplia trayectoria académica.

La entidad, fundada en 1885, comenzó a premiar economistas “de gran prestigio de Estados Unidos y Canadá” desde 1965.

Calvo, el segundo argentino en recibir este reconocimiento de la American Economic Association después de Julio Rotemberg en 2016, recibió este año la distinción junto con el ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) Maurice Obstfeld, Drew Fudenberg del MIT y Olivia Mitchell de Wharton.

Calvo, nacido en 1941, es profesor en la Universidad de Columbia, anticipó el Efecto Tequila de México, fue asesor por poco tiempo del gobierno de Carlos Menem en las gestiones de Domingo Cavallo y Roque Fernández.

Antes de que Cavallo fuera designado ministro de Economía en 1991, le sugirió a Erman González que implementara un proyecto elaborado por Roque Fernández y Guillermo Calvo, que proponía cambiarles a los ahorristas sus dólares por un bono de largo plazo para eludir el estrangulamiento financiero que afectaba al sector público, que fue el Plan Bónex.

Cuando Fernández asumió como ministro lo convocó a un “consejo asesor”, pero estuvo poco tiempo tras haber sido criticado por el gobierno de Menem al advertir que los legisladores oficialistas que criticaban el paquete de ajuste que impulsaba el ministro estaban bailando sobre la cubierta del “Titanic”; entonces, volvió a su confortable despacho en la Universidad de Maryland.

En 2002 el presidente del BID, Enrique Iglesias, le sugirió al presidente Eduardo Duhalde el nombre de este economista que era el analista jefe del banco regional como potencial reemplazante de Jorge Remes Lenicov.

Janet Yellen Milton Friedman Guillermo Calvo Amartya Sen y Anne Krueger

Calvo viajó a Buenos Aires por pedido de Iglesias, pero cuando se reunió con Duhalde ya se había acordado entre la UCR y el PJ la designación de Roberto Lavagna en ese cargo.

“Si se hacen las cosas más o menos bien, Argentina está lejos de la hiperinflación. Yo veo un potencial muy grande para un milagro argentino. Si Duhalde hace las políticas que yo sugiero, promercado, la economía va a crecer”, señaló tras reunirse en el hotel Alvear con el presidente, donde entendió que no sería elegido en el cargo, pero reconoció que Duhalde necesitaba calmar a los mercados con la difusión de ese encuentro. Duhalde estaba confundido sobre el rumbo a tomar en aquel momento de alta volatilidad cambiaria, entre quienes pedían más heterodoxia y quienes promovían, como ahora, la dolarización.

Más recientemente ha sido un duro crítico de la política económica de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Son de izquierda pero toman medidas ortodoxas, entienden que parte del ajuste lo tiene que hacer el sector trabajador”, indicó a Infobae tiempo atrás.

“El problema es que la Argentina no ahorra. Si con nuestra plata no lo podemos hacer, tiene que venir un montón de plata de afuera para hacer la diferencia. Una cosa es arreglar esto, pero ¿quién va a meter 6% del PBI en flujo de capitales en esta economía?”, advirtió.

Además, se pronunció en favor de la dolarización. “Creo que no es una mala idea para la Argentina dado que los argentinos se dolaricen”, señaló.

Otras distinciones

Entre los premiados de años previos están los premios Nobel Milton Friedman, Amartya Sen, Franco Modigliani, Edmund Phelps, Robert Lucas, Robert Solomon y Robert Mundell, junto con la ex presidenta de la Reserva Federal y actual secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen.

También, fue distinguida la ex número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, quien mantuvo un duro enfrentamiento con la Argentina a la salida de la convertibilidad; además, se premió a Carmen Reinhart, Barry Eichengreen, Rudi Dornbusch, Robert Barro, Martín Feldstein, Jagdish Bhagwati, Kennet Galbraith y Ludwig von Mises, entre otros.

Julio Rotemberg otro argentino premiado por la AEA

La AEA cuenta con 20.000 miembros del mundo académico, empresarial, gubernamental y de grupos de consultoría.

Según la reseña publicada hoy, “Calvo es Catedrático de Economía y Asuntos Internacionales y Públicos y Director del Programa de Gestión de Política Económica (PEPM) de la Universidad de Columbia desde 2007. Fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo entre 2001 y 2006, presidente de la Asociación Económica de América Latina y el Caribe (LACEA) en 2000-2001 y presidente de la Asociación Económica Internacional (AIE) entre 2005 y 2008″.

Entre las distinciones previas que recibió se destaca por haber sido designado miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina desde 1993; de la Econometric Society desde 1995; el Premio Rey Juan Carlos de Economía en 2000; el Premio LACEA Carlos Díaz Alejandro en 2006 y un doctorado Honoris Causa por la Universidad Di Tella en 2012.

“Calvo es un gigante mundialmente reconocido en Macroeconomía y Economía Internacional. Sus contribuciones teóricas y empíricas han sido enormemente influyentes en el mundo académico y sus investigaciones y consejos también han tenido un gran impacto en los debates políticos”, señaló la AEA.

El premio Nobel de Economía Amartya Sen. EFE/Anindito Mukherjee/Archivo

“Su trayectoria profesional es inusual en el sentido de que se mantuvo intensamente orientado a la investigación, aunque ocupó varios cargos en instituciones políticas”, se destacó.

“La investigación de Calvo ha tenido una enorme repercusión. Sus contribuciones son prolíficas y muchos de sus trabajos se convirtieron en hitos de la profesión. Al principio de su carrera, escribió un artículo que le situó entre los primeros autores de la literatura sobre la inconsistencia temporal de la política óptima, una literatura que se convirtió en fundamental en la investigación macroeconómica”, indicó.

“El artículo de Calvo publicado en 1978 en Econométrica, On the Time Consistency of Optimal Policy in a Monetary Economy, apareció poco después del artículo de Kydland y Prescott, galardonado con el Premio Nobel en 1977″.

Y “en un artículo publicado en 1983, Calvo propuso un paradigma de rigideces nominales, ahora denominado ‘fijación de precios de Calvo’, que se convirtió en uno de los pilares de los modelos neokeynesianos, un paradigma utilizado en la investigación académica y en los bancos centrales de todo el mundo para fundamentar las decisiones políticas”.

Foto de archivo de la economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart, quien escribió varios papers con Calvo y también fue premiada por la AEA REUTERS/Ruben Sprich

En el campo de la economía internacional, Calvo ha realizado contribuciones fundamentales, especialmente influyente es su trabajo sobre la deuda soberana.

“Fue el primero en destacar la volatilidad de los flujos de capital, especialmente las rápidas reversiones conocidas como ‘sudden stops’ y sus dramáticos efectos en las economías”.

“Su trabajo también ha subrayado la importancia de considerar las fricciones financieras y los balances bancarios, un área que se hizo muy prolífica tras la crisis financiera mundial de 2008-09. La vertiente más empírica de su trabajo con Carmen Reinhart y otros coautores también ha sido enormemente influyente, al sugerir la importancia de las políticas macroprudenciales para las instituciones financieras”, indicó la AEA.

En resumen, “Guillermo Calvo es un auténtico líder en nuestra profesión, un académico destacado que ayudó a dar forma a diversos campos de la economía y también contribuyó de forma decisiva a moldear las políticas, especialmente en América Latina, aunque no sólo. Calvo ha inspirado a generaciones de estudiantes y colegas y seguirá inspirando a muchos más en el futuro”, concluyó AEA.

