Nuevos controles: cómo funcionarán y por qué implican el regreso de un dólar que ya usó el Gobierno

El Gobierno acota los negocios del contado con liqui.

En una iniciativa que busca evitar movimientos financieros que impulsen una mayor corrida cambiaria y dejar margen para aquellas operaciones genuinas para acceder los dólares financieros, el Gobierno dispuso ordenar la participación de las ALyC (Agentes de Liquidación y Compensación) en la operatoria del “contado con liquidación” y MEP, a través de la Resolución General N° 959 de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Al restringir la demanda de dólares que se obtienen con la compraventa de activos bursátiles en el mercado secundario, volverá a tomar protagonismo a partir de este martes el dólar Senebi (Segmento de Negociación Bilateral) que se pacta entre particulares en ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos), tal como ocurrió en el segundo semestre de 2021.

Esta resolución, fechada el viernes 26 de abril, dispuso dos medidas: una, que las sociedades de Bolsa no podrán dar curso ni liquidar operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera a clientes que tengan cauciones o Pases, cualquiera que sea la moneda de liquidación; y dos, que se establecerán límites a las carteras propias de las ALyC sobre la cantidad de valores negociables vendidos respecto de la cantidad de valores negociables comprados para liquidación en moneda extranjera, ya sea con jurisdicción local o extranjera, en el segmento “prioridad precio- tiempo (PPT)” de ByMA.

Un experimentado agente de Bolsa local explicó a Infobae que “la norma busca aislar la especulación del mercado en lo referido a la compra de dólares financieros y tiene muchos sentido porque apareció una intervención del BCRA la semana pasada para calmar las cotizaciones. Hubo conversiones entre funcionarios y operadores de la plaza donde se manifestaron las preocupaciones por movimientos especulativos en el mercado. Fundamentalmente se quiere evitar que haya compras apalancadas o ‘pedaleadas’, porque eso genera el susto. Para poder aislar a las operaciones genuinas, el marco regulatorio le permite operar a aquel cliente que está asustado y quiere pagar lo que sea por el dólar -porque le sobran pesos-, pero no le va a permitir operar al que pide prestado y se endeuda -el apalancado-, porque ahí hay especulación con una corrida, se genera pánico y una bola de nieve por esa demanda financiada con endeudamiento”.

José Napoli, agente de Napoli Inversiones, afirmó a Infobae que “estas últimas medidas sobre el mercado de capitales, que con total lógica y poder de acción impone el ministro Sergio Massa, las veo totalmente viables y lógicas en función a la estabilidad, equilibrio y transparencia que el ministro está buscando. Por supuesto, la situación no es nada fácil, pero ciertos saltos en el tipo de cambio ilógicos tengo entendido que hacen mucho daño a la economía -y a la economía real, principalmente-. Las medidas a todo público retail (minorista), cumpliendo las condiciones que hasta hace tres días podía cumplir para operar MEP y ‘contado con liqui’, el mismo público lo puede seguir haciendo mientras lo pueda justificar, en el mismo volumen que venía haciendo o más si lo pueden justificar”.

“Estas medidas ayudan a la equidad, el equilibrio y la transparencia ante ciertos saltos en el tipo de cambio ilógicos” (José Napoli)

Gabriel Caamaño, director de la Consultora Ledesma, explicó que “lo primero que implica es que no puedas tomar caución o Pases en pesos para hacer operaciones en MEP y contado con liqui, que no te endeudes para comprar dólares, porque no quieren que les arbitres. El Gobierno tiene que subir las tasas, para que sea igual a la expectativa de devaluación -y la expectativa de devaluación se está disparando si se ven los mercados de futuros- y tienen que poner las tasas en las nubes. Como no quieren -porque tampoco sirve y terminan confirmando la expectativa de devaluación- lo que están haciendo es impedir que se pueda arbitrar tasa con tipo de cambio paralelo. Es una forma de dificultar el arbitraje entre tasa y los tipos de cambio paralelos. Eso desapalanca la demanda de paralelos, pero tranquilamente se puede hacer eso contra dólar blue, con lo cual puede ser que tengas más demanda en blue”.

“Si vos tomaste pesos en caución o Pases no te dejan comprar dólar MEP o contado con liqui, para dificultar el arbitraje entre tasa y los tipos de cambio paralelos.” (Gabriel Caamaño)

Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, dijo que “esta nueva reglamentación de la CNV implica dos cosas. La número uno, que es que cuando comprás dólares MEP o contado con liqui no podés tener deuda o una caución deudora en pesos o en dólares. La parte número dos es que las carteras propias de las ALyC, o sea las casas de Bolsa, no pueden comprar dólares por pantalla; básicamente es que no pueden ir a comprarle dólares al Banco Central por pantalla ¿En qué le cambia esto al cliente? Básicamente, no mucho. Si estaba comprando dólar MEP por aplicaciones no cambia en nada, excepto si se tiene una caución. Quiere decir que tiene una deuda en pesos o en dólares, que en general no ocurre. Ahora, si vos tenés una caución tomadora para comprar activos, Cedear o lo que sea, vas a tener que cancelar esta caución antes de comprar dólares MEP”.

“Como conclusión importante, es que la operatoria de dólar MEP y contado con liqi no cambia absolutamente nada. Si querés mandar pesos, comprar dólares MEP y al otro día llevártelos a tu banco, no cambia nada y se va a poder seguir haciendo d ela misma manera como se hacía hasta el viernes, lo único es que no vas a poder tener caución tomadora”, subrayó Ariel Sbdar.

La última semana se hizo patente una intervención más activa de entes públicos con bonos en cartera en la operatoria de renta fija del mercado secundario. Con la compra de títulos públicos del canje (series GD y AL, los Globales y Bonares) contra dólares, el Gobierno entregó divisas a los privados y empujó al alza la cotización de los bonos. A la vez, vendió los bonos contra pesos, para reconstituir la cartera y presionar a la baja los precios de los títulos cotizados en pesos. Como el contado con liqui es un tipo de cambio implícito en esos títulos públicos, resultado de dividir el precio en pesos de un bono por el precio en dólares de ese mismo bono (que cotiza en ambas monedas), los dólares “contado con liquidación” y MEP bajaron fuerte, desde la zona de los $480 del martes a los 440 pesos.

En ese sentido, desde la plaza bursátil subrayaron que “se pueden comprar dólares sin restricción a través del contado con liqui con los pesos que se tiene y están acreditados en el segmento PPT, pero los intermediarios no pueden ir a comprar a la pantalla donde opera el Central en el mercado abierto. De esta forma, no se le quita poder de fuego a una intervención que justamente los que busca es calmar al mercado”.

“Para el cliente que estaba comprando dólar MEP por aplicaciones no cambia en nada, excepto si se tiene una caución, es decir una deuda en pesos o en dólares” (Ariel Sbdar)

“El cliente no tiene cupos ni ninguna restricción en el sistema PPT, pero al intermediario importante lo saca de la cancha. El cliente no tiene ninguna restricción, pero se le dice ‘operá con la tuya’, con los pesos que cuenta acreditados, sin ‘palanca’”, apuntó el agente de Bolsa.

“Al volumen de operatoria de esos bonos en pesos no le va a afectar en nada. Al mercado de dólares le va a dejar con el volumen genunio. En el pasado se buscaba atrofiar la operatoria, con la normativa presente, no. La realidad es que con todas las restricciones que hay en MULC, era pevisible alguna restricción también acá. En cierta forma, Economía dice que ‘los dólares están’, pero para la demanda genunina, que no va a permitir que le compran dólares con ‘anabólicos’”, resumió un operador bursátil.

El regreso del dólar “Senebi”

A la proliferación de cotizaciones distintas en el mercado de cambios se le vuelve a añadir desde ahora la del dólar “Senebi” de la Bolsa, donde se cursan transacciones denominado “contado con liquidación libre”, sin la intervención del Gobierno. Allí no hay límite de monto para la operatoria con bonos.

En cuanto a los precios, el dólar MEP en el Senebi cerró este viernes a $439,87 a través del Bonar 2030 (AL30D), unos tres pesos por encima del MEP en el segmento PPT donde interviene el BCRA, a 436,94 pesos. Asimismo, el “contado con liqui” en Senebi terminó a $443,09 con el Global 203 (GD30C), unos dos pesos más que en PPT, a 441,18 pesos. Es probable que desde el martes esta brecha de precios entre la plaza intervenida y los negocios entre particulares se amplíe, como ocurrió dos años atrás.

En las próximas semanas es de esperar una ampliación de la brecha de precios entre los distintos segmentos del dólar

“Como repercusiones, en los bonos soberanos con ley local y ley extranjera , en un mercado específico que es el PPT, va a tender a achicar volumen y volatilidad, y que quede netamente lo genuino en el mercado. Después, volúmenes más grandes, sí o sí se cursarán por Senebi y otros canales habilitados por organismos de control y mismo el mercado de capitales. Eran mercados que ya existían antes. Lo que sí podrá pasar es que tienda a achicarse el volumen PPT, agrandarse en el mayorista e, inevitablemente, abrirse la brecha del mismo producto en los diferentes mercados, que ya la última semana sin estas medidas ya existían esas brechas, o por precaución o por ciertos saltos que los agentes no estaban dispuestos a convalidar en función de todo lo que a sucedido en las últimas tres semanas”, señaló José Napoli.

“La segunda medida que tomó la CNV, que no es nueva, significa que las ALyC y entidades financieras, cuando van a operar con Globales o Bonares para hacer contado con liqui, tienen que tener todo el tiempo a posición calzada. Si ya venías con la posición descalzada, que es lo lógico porque hay demanda de dólares -los clientes piden comprar más que vender y por eso sube el precio-, volver a operar va a llevar un tiempo, aunque hay que ver en detalle la reglamentación. Lo que hace es que las ALyC puedan operar o muy poco o directamente no puedan operar neto, o sea comprar o vender neto en el mercado de contado con liquidación y MEP. Eso hace que buena parte de la demanda se vaya del segmento de concurrencia (PPT) al segmento Senebi (Segmento de Negociación Bilateral u OTC), que es ‘detrás de pantalla’”, consignnó el economista Gabriel Caamaño.

“O sea que el precio del dólar que siguen los sitios web, que es el contado con liquidación o MEP de pantalla se va al ‘detrás de pantalla’ que es un precio pactado entre particulares que se ponen de acuerdo y compran y venden. esto ya pasó en 2021, cuando Marín Guzmán intervenía en paralelos y esta normativa estaba en vigencia. Entonces se vendieron USD 3.500 millones en MEP y contado con liqui. Lo que esán buscando ahora es que les salga más barato la intervención para mantener el precio ‘pisado’”, expresó el director d ela Consultora Ledesma.

