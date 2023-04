Prat Gay contestó la acusación del Gobierno: “Sin nuestro apoyo, Alberto Fernández hoy no sería Presidente”

Video: Alfonso Prat Gay respondió las acusaciones del gobierno (Fuente: radio Mitre)

Alfonso Prat Gay, primer ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, respondió las acusaciones del representante de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, quien había asegurado públicamente que economistas opositores habían viajado a los Estados Unidos para conspirar contra los intereses del país.

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, el economista reconoció que tenía prevista una reunión con autoridades del organismo multilateral, pero nunca llegó porque se demoró su vuelo.

“Estos tipos son tan inútiles que no saben ni espiar; yo nunca llegué a mi reunión con el Fondo”, declaró. “Para ingresar a la sede del Fondo, hace falta una credencial y yo nunca llegué a buscarla, hacen espionaje interno, lo denuncian al aire y ni se toman el trabajo de chequear la información”, disparó contra el oficialismo.

No obstante, Prat Gay dijo que es normal que referentes de la oposición mantengan reuniones con ejecutivos del FMI, organismo que le presta a un país y no a un determinado gobierno. De hecho, recordó que varios integrantes del Poder Ejecutivo mantuvieron encuentros con representantes del organismo cuando aún no habían asumido en el poder.

Chodos había calificado de “antipatrias” a tres economistas del “gobierno anterior” que, según dijo, le habrían pedido a funcionarios del organismo multilateral que no brinden asistencia a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión. Sin embargo, evitó nombrar a estos tres dirigentes opositores, aunque todo pareciera indicar que Prat Gay es uno de los “acusados”. Hernán Lacunza y Guido Sandleris serían los otros dos.

La principal preocupación de los equipos de Juntos por el Cambio que aspiran a pelear por la Presidencia es que el FMI no adelante desembolsos a este gobierno por el temor de que esos fondos sean despilfarrados.

Sergio Chodos, representante de la Argentina ante el FMI

El ex funcionario dijo este miércoles que en realidad el gobierno tiene a sus desestabilizadores dentro del propio Frente de Todos. “¿Quién fue la principal persona que trabajó para que el acuerdo con el Fondo no saliera? Máximo Kirchner. Él y todos sus diputados votaron en contra del acuerdo y la oposición fue la única que votó para darle una salida”, dijo Prat Gay. Y remarcó: “Sin ese apoyo de la oposición, ahora Alberto Fernández no sería Presidente”.

“Los desestabilizadores de Alberto Fernández están adentro. Son los que le votan en contra. Y si hoy hay posibilidad de que (Sergio) Massa negocie con el Fondo para que le tiren una moneda es por la oposición”, completó.

La frase alude a la crisis cambiaria que atraviesa esa semana la administración pública y a las gestiones que realiza el ministro de Economía para lograr un desembolso del FMI.

El economista mostró además su preocupación porque quedan muchos meses para el final del mandato de Fernández y la única respuesta del Gobierno es “acusar al otro” y extorsionar a operadores con la Comisión Nacional de Valores.

El dólar libre cerró el martes a $495 y hay expectativa sobre lo que sucederá este miércoles, donde el Ministerio de Economía prometió que tendrá una actitud más agresiva en su intervención en los mercados. Ese mecanismo, censurado hasta ahora por el FMI, fue avalado ayer en medio de la incertidumbre cambiaria.

Seguir leyendo: