Avanza la instalación de 5.000 kilómetros de líneas de alta tensión: a qué provincias beneficiará

Tras los reiterados cortes de luz que se dieron en diferentes zonas del país durante las olas de calor, desde la Secretaría de Energía de la Nación informaron que existen 54 obras de transporte y distribución eléctrica en marcha que se encuentran ejecutándose en el marco del Plan Federal de Transporte Eléctrico, que busca reactivar proyectos paralizados e impulsar nuevas obras de infraestructura energética.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, la gran mayoría de las provincias cuentan con este tipo de obras que, con fondos del Estado nacional, buscan mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a los hogares, comercios, fábricas, instituciones y todo tipo de actividades productivas. Chaco, Buenos Aires, Santa Cruz, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Chubut, Misiones, Neuquén, Formosa y Río Negro son algunas de las provincias donde las obras de transporte y distribución eléctrica ya son una realidad.

Las obras en detalle

Este año, la Secretaría de Energía tiene previsto llegar a un total de 4.988 kilómetros de red de tendido eléctrico, y 6318 MVA de capacidad de transformación.

“La inversión en infraestructura eléctrica es fundamental para el desarrollo de la Argentina, y la realización de estas obras contribuirá significativamente al fortalecimiento de la red eléctrica de transporte y distribución, mejorando la calidad y la confiabilidad del suministro eléctrico en todo el país”, sostuvo la secretaria de Energía, Flavia Royón, quien resaltó la política federal del área energética en materia de obras.

Las obras que se encuentran en ejecución beneficiarán de forma directa a once provincias.

“Más de 1600 kilómetros se encuentran finalizados y en plena ejecución, por lo que servirá para darle robusticidad al sistema de alta tensión de nuestro país”, explicó Santiago Yanotti, subsecretario de Energía Eléctrica, quien precisó que 3.350 kilómetros de tendido están por ejecutarse a partir de este año.

Para este 2023, se espera que entren en servicio varias obras de gran alcance e impacto en el Sistema Argentino de Interconexión, que contribuirán significativamente al fortalecimiento de la red eléctrica de transporte y distribución. Una de ellas es la obra de Atlántica Sur, que permitirá la interconexión eléctrica de la región patagónica con el resto del país, mejorando así la integración energética de la Argentina.

“Junto al Consejo Federal de Energía Eléctrica diseñamos un máster plan para incorporar más generación, más líneas de transporte, más transformación”, manifestó la mandataria de Energía, y puntualizó: “En estos meses ya activamos obras que se encontraban paralizadas, gestionamos financiamiento y licitamos obras que van a sumar 6318 MVA en LAT y ET. Esto es fundamental para dar más confiabilidad al sistema argentino, incorporar más energía y posibilitar el desarrollo de nuestro país”.

Otra obra importante que se espera se ponga en marcha es la Estación Transformadora 25 de Mayo, que permitirá el acceso a la red eléctrica de transporte de una importante región del oeste de Buenos Aires, mejorando la calidad del servicio y la seguridad energética de más de un millón de vecinos y vecinas de 25 de mayo, Bragado, Chivilcoy, Saladillo y otros más de 30 partidos de la Provincia.

La nueva Estación Transformadora está localizada a 12 km. de la ciudad de 25 de Mayo, en el cruce entre las líneas existentes de extra alta tensión 500 kV Ezeiza - Henderson 2 y de alta tensión 132 kV Bragado - Saladillo, a las que se prevé añadir un nuevo tendido de alta tensión 132 kV, de 70 km de extensión, entre 25 de Mayo y Chivilcoy, y también quedará preparada para recibir dos líneas adicionales de 500 kV. Tendrá una capacidad instalada de transformación de 600 MVA, una de las mayores del país, a partir de dos transformadores 500/132/33 kV de 300/300/50 MVA cada uno.

Entre las obras de inversión se incluyó a varios proyectos que se encontraban frenados.

En 132 kV, la Estación Transformadora cuenta con una configuración de doble barra con campo de acoplamiento, dos campos de transformador (uno de ellos como reserva) y siete campos de salida de línea (dos hacia Bragado, uno hacia Saladillo, uno hacia Chivilcoy, uno hacia Lobos, y otros dos de reserva). Para vincularla con las ET Bragado y Saladillo, se construirá una doble terna de alta tensión de 4,5 km. de extensión.

Asimismo, se lanzaron los pliegos de licitación para la realización de obras en Catamarca, Salta y Santiago del Estero, y en breve se publicarán los de Tucumán. Estas obras también tendrán un impacto significativo en la red eléctrica de transporte, contribuyendo a su expansión y modernización.

La obra Interconexión Bahía Blanca - Mar Del Plata (E.T. Bahía Blanca - E.T. Vivoratá – Obras Complementarias) tiene como objetivo la Interconexión Atlántica y requiere de un tendido de aproximadamente 444 kilómetros de línea, y de la puesta en marcha de la nueva Estación Transformadora Vivoratá 500/132 kV 900 MVA, además de las salidas de 132 kV hacia Balcarce, Necochea y Mar del Plata, incluyendo también una DT 132 kV a Villa Gesell y una nueva E.T.

“Esa es una de las mayores y más relevantes obras en el marco del Plan Federal de Transporte Eléctrico, revistiendo singular importancia para el desarrollo de las economías regionales del sur bonaerense al mejorar sustantivamente la calidad del servicio y garantizar un abastecimiento eléctrico confiable y sin restricciones”, indicaron desde el Gobierno nacional.

