Cómo funcionarán los bancos durante los feriados de Semana Santa y cómo conseguir efectivo

Los cajeros automáticos estarán habilitados para toda clase de operaciones. REUTERS

Con el inicio de Semana Santa aparecen las mismas dudas de todos los años: qué abre, qué cierra y cuáles son los horarios del transporte en los principales aglomerados urbanos. En ese marco, una de las principales preocupaciones pasa por la actividad bancaria y la disponibilidad de dinero en los cajeros automáticos.

Con el fin de aclarar las dudas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió un comunicado informando que las sucursales bancarias de todo el país no abrirán ni el jueves ni el viernes para la atención al público por los feriados de Semana Santa.

“Los canales electrónicos, tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados. Mediante estos canales, se pueden realizar diversas operaciones, como los pagos con transferencias que son accesibles, eficientes y seguros y evitan el uso del efectivo”, señalaron desde la máxima autoridad financiera del país.

“Con un teléfono celular, con cualquier billetera virtual o bancaria, las personas usuarias pueden leer cualquier código QR y realizar pagos con transferencia. Otras opciones de pago digitales son las tarjetas de débito y de crédito”, agregaron.

Cómo obtener efectivo

Un punto que no se aclaró en el comunicado es si habrá reposición del dinero de los cajeros automáticos durante el jueves y el viernes, pero el hecho de que trabajen “como día feriado” hace suponer que la próxima carga llegará recién el próximo lunes, por lo que es factible que muchas unidades se queden sin efectivo en algún momento del fin de semana.

En la mayoría de los supermercados del país se permite la extracción de efectivo al momento de pagar la compra. (Getty)

No obstante, existen otras formas de extraer dinero en efectivo de las cuentas bancarias. Según el Gobierno nacional, todos los días está disponible la posibilidad de sacar plata de la cuenta en supermercados, farmacias o estaciones de servicio.

Para ello, se debe buscar locales que tengan habilitada la opción de “retiro en efectivo”. En muchos casos, el propio personal de los negocios informa a los clientes sobre la existencia de ese servicio. En caso contrario, el propio cliente debe avisar al cajero que necesita retirar efectivo y especificar qué monto necesita extraer.

En ese punto, el cajero tiene la obligación de proporcionar el servicio y emitir un ticket donde se vean reflejadas las dos operaciones, la correspondiente a la compra y la referida a la extracción.

Es importante aclarar que los retiros de dinero en esos comercios están habilitados únicamente para las tarjetas Maestro, Visa y Cabal.

Transporte restringido

Tampoco el transporte público funcionará con normalidad. La Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el cronograma sobre los horarios en los que funcionarán los trenes, subtes y colectivos durante los cuatro días del fin de semana extra largo por Semana Santa.

Este jueves (día no laborable), el transporte público funcionará con servicio de día sábado, es decir de 6 a 24, mientras que el viernes 7 (feriado) será con cronograma de día domingo/feriado, de 6 a 22.

En CABA, el servicio de transporte del jueves será similar al de un día sábado y el viernes será igual al de un día domingo.

Hace unos días el Gobierno porteño había informado que en Semana Santa la Línea A no brindará servicio por obras de infraestructura y cambio de señalizaciones.

En tanto, para el sábado 8 de abril los trenes, subtes y colectivos darán servicio de 6 a 24.

La línea Roca con sentido a Once no se detendrán en la estación Ramos Mejía por la obra de construcción de puentes modulares. Los trenes Mitre también se verán perjudicados, ya que no saldrán ni llegarán a Retiro por la obra del nuevo ingreso de trenes.

Seguir leyendo: