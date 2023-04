El Banco Central no pudo frenar la suba de los dólares financieros por la caída de los bonos que utiliza para intervenir

El dólar libre se mantuvo en $392

El Banco Central no pudo intervenir en el mercado y evitar que el dólar MEP cierre por primera vez encima de los $400. El día anterior había tocado ese valor, pero la intervención con bonos GD30 en pesos lo hizo bajar.

Esta vez no pudo ser. Las acciones se cayeron en Estados Unidos y subieron el oro y los Bonos del Tesoro, dos activos de refugio ante la adversidad. Temen que la Reserva Federal siga adelante con su plan de suba de tasas a pesar de las señales de ralentización de la economía que se manifestó en la caída de vacantes en los empleos, el aumento de los despidos y los menores pedidos de insumos.

Tras estas noticias, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajo a 3,35%, porque subió el precio de los títulos. A mayor precio, menor tasa de retorno. El oro aumentó casi 2% a USD 2.038 la onza.

El movimiento afectó de manera ligera a los países emergentes, pero fue devastador con la Argentina. Los bonos Globales perdieron más de 3% y el riesgo país subió 71 unidades (+3,1%) a 2.351 puntos básicos.

Para el analista financiero Franco Tealdi “fue un día complicado para la Argentina por la aversión al riesgo que hubo en el mundo. Cuando ocurren estos eventos de risk off (aversión al riesgo), los bonos argentinos sufren más que Brasil, Chile o Perú, porque reciben el tratamiento de los activos super riesgosos. Cuando desaparece la aversión al riesgo, se da el movimiento opuesto y suben mucho más que los otros bonos de la región. Por eso aumentó el dólar MEP por arriba de $400 ya que el Banco Central no pudo intervenir por la fuerte caída de las paridades, ya que si vendían bonos en pesos se iban a caer más con el agravante de que no iban a hacer efecto en la suba de los dólares financieros.”

Además, explicó Tealdi, “hay un pedido del FMI de no intervención en los mercados secundarios (bonos). No tiene mucho sentido seguir gastando recursos porque es un dólar que, en términos de inflación sigue muy barato”.

El Banco Central lleva comprados USD 583 millones de los USD 1.000 millones acordados en el programa de recompra, con una fuerte pérdida que afectará su balance por la caída de las paridades.

Al cierre, el dólar MEP subió $6,47 (+1,4%) a $402,41, mientras el contado con liquidación aumentó $3,12 (+0,8%) a $409,89. El dólar libre se mantuvo en $392.

En la plaza mayorista, el dólar aumentó 43 centavos a $210,80 con lo que el ritmo de devaluación para este mes se proyecta a 6,5% mensual. De hecho, el dólar futuro a fin de año, que el lunes cotizaba a $423, se elevó a $431.

Otro dato que mostró al mercado cubriéndose de una devaluación fue la suba de más de 1,50% de los bonos duales que cubren contra devaluación e inflación.

Lo cierto es que el Banco Central tuvo que vender USD 49 millones y las reservas bajaron USD 32 millones a 38.773 millones. Por otra parte, el Central les devolvió a las entidades financieras USD 36,8 millones en efectivo para atender sus necesidades de divisas.

La Bolsa padeció el malhumor del exterior. Con negocios por $3.673 millones, el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, perdió 1,25% en pesos y 2% en dólares.

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- operaron un volumen escaso de $5.344 millones y el panel estuvo totalmente en rojo. Las mayores caídas fueron las de Transportadora Gas del Sur (-4,5%) y Loma Negra (-4,1%).

Sobre las medidas que el ministro de Economía Sergio Massa, anunciaría hoy, el analista financiero y especialista en agronegocios, Salvador Vitelli, señaló que “hay incertidumbre, pero se descuenta que el nuevo dólar soja será de $ 300 y no sé si va a satisfacer a los productores”.

“Se está viendo -agregó Vitelli- un tipo de cambio de $300 para importaciones. Lo más firme es que ese dólar sería para servicios y bienes de consumo. Así y todo, en el sector agropecuario temen que sus insumos importados entren en este dólar de $300″.

Las estimaciones de liquidación de soja entre los productores del sector agropecuario se estimaron muy por debajo de los USD 15.000 millones que proyecta el Gobierno. Calculan que no irán más allá de la tercera parte porque el precio de la tonelada en pesos es inferior al del dólar soja pasado calculando la inflación transcurrida. Hoy cobrarían $108.000 por tonelada contra $90.000 de diciembre pasado.

La rueda de hoy va a estar signada por adversidades locales y externas. Los bonos volvieron a ser vulnerables, los que invierten en acciones tomaron ganancias y se fortalecieron los dólares financieros.

