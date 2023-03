Los bancos internacionales también defendieron el canje de deuda: “Era lo más razonable para despejar el tema”

Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) Claudio Cesario, defendió el canje de deuda en pesos que anunció este lunes el Ministerio de Economía y cuestionó que la oposición la haya calificado como una operación “vil y ruinosa”: “No hay que mezclar las cuestiones políticas con lo que esto significa en materia económica”, mencionó.

ABA representa a los bancos de capital internacional con operaciones en el país.

“Nosotros desde nuestro sector entendíamos que era lo más razonable para tratar de despejar el tema y alargar los vencimientos”, dijo Cesario respecto al canje. Los banqueros tuvieron un encuentro el lunes con el ministro de Economía Sergio Massa para cerrar los detalles de la operación, por la que el Poder Ejecutivo buscará despejar hasta 7 billones de pesos de vencimientos.

Cesario pidió a la oposición “no mezclar las cuestiones políticas con lo que esto significa en materia económica”. Juntos por el Cambio había calificado el canje de bonos como una operación “vil y ruinosa” para las cuentas públicas. “En términos económicos yo creo que es una ventaja y está bien planteada”, dijo el ejecutivo.

“Una operación vil es cuando uno compra a un precio que no es el precio de mercado”, y según Cesario el canje no plantea ese escenario. “Se está hablando de una garantía del Banco Central que no es tal” porque, es ese sentido, “el Central no está garantizado precios de salida ni nada por el estilo”.

“Esto no es un seguro como dicen”, dijo Cesario por su parte. Y aclaró que de esta forma “yo tengo la posibilidad de vender los títulos a cambio de liquidez, en una operación que ya existe en el Banco Central”. Así, mencionó el presidente de ABA, la opción que tendrán los tenedores de bonos constará de “venderle a los bancos una opción de liquidez” para el caso de que lo necesiten. “Se paga por esa opción, el que necesita va se presenta y la canaliza”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Massa se reunió con los banqueros el lunes y definió el alcance del canje de deuda

“Así como esta opción de liquidez es voluntaria y los bancos la pueden contratar o no. El canje también es voluntario”, dijo Cesario, que además prefirió no hablar de la posibilidad de un impago de la deuda. “Es feo hablar de default en un país como la Argentina que se caracteriza por ser un defaulteador serial”, dijo.

Y aclaró: “Lo que yo creo es que (si no se renegociaba la deuda) iban a estar complicados los precios”. De esta manera, entonces, “se adelantaron y trataron de renegociar el mejor precio posible” ya que si las tratativas hubiesen tenido lugar más cerca de la instancia electoral “el precio podría haber aumentado”, concluyó Cesario.

El Ministerio de Economía buscará despejar más de 7 billones de vencimientos de deuda en pesos que aparecen en el calendario de pagos hasta fines de junio. El equipo económico consideraría como exitosa la operación con un nivel de adhesión de los bancos cercana al 50% en favor de los nuevos títulos a 2024 y 2025.

El canje de deuda en pesos que tendrá lugar el jueves incluirá una mayoría de nuevos bonos atados a la inflación, mientras que la opción “dual” que protege contra la suba de precios y también contra una eventual devaluación correrá hasta febrero próximo, de acuerdo a la letra chica de la oferta que dio a conocer la Secretaría de Finanzas este lunes.

El llamado a canje especificó que los bonos que serán elegibles para la operación serán ocho variantes que vencen entre el 25 de marzo hasta el 30 de junio y que incluyen letras a descuento a tasa fija y bonos CER, junto con un bono dollar linked que finaliza el 28 de abril y un dual a junio. En el Ministerio de Economía alcararon que al tratarse de un canje voluntario, para quienes no ingresen las condiciones de pago de los bonos se mantendrán sin alteraciones.

Por parte de los bancos participaron de la reunión del lunes, además de Cesario, Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Gustavo Manríquez (Banco Macro), Leticia Canclini (Banco Santa Fe), Fabián Kon (Galicia), Alejandro Butti (Santander), Martín Zarich (BBVA), Oswaldo Parré dos Santos (Patagonia), Alejandro Ledesma (ICBC), Federico Alcalde Bessia (HSBC), Carlos Heller (Credicoop), y Claudio Canepa (Banco San Juan).

