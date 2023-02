Cómo es y cuántos millones de dólares piden por una de las mansiones más caras del mundo, ubicada en el Caribe

The Terraces, una mansión de ensueño que está a la venta por 200 millones de dólares

Frente a las costas de Venezuela, a 45 minutos de vuelo, se encuentra una de las casas más lujosas e impresionaste del mundo, fue bautizada The Terraces, es la propiedad más prominente de una isla privada y se encuentra a la venta por una suma millonaria.

The Terraces está ubicada en Mustique, una isla privada de las Antillas Menores; se ubica en la unión del Mar Caribe y el Océano Atlántico y cuenta con paisajes de ensueño así como numerosos arrecifes de coral cerca de sus costas.

Una de las galerías comedor de The Terraces

“Si Mustique es la isla paradisíaca privada por excelencia, The Terraces, siendo la propiedad más grande y visualmente más destacada de la isla, no es solo una de las casas más importantes del Caribe, sino posiblemente una de las casas más importantes del mundo”, dijo de Mallet Morgan, jefe de ventas internacionales de Knight Frank, la inmobiliaria de lujo que está a cargo de la venta de la mansión.

La isla de Mustique es propiedad de la Compañía Mustique Company, aunque en realidad es el gobierno de San Vicente y las Granadinas quien la ha otorgado en alquiler a largo plazo. Hay alrededor de 90 villas privadas, muchas de las cuales son alquiladas por Mustique Company, y un hotel de gestión privada, The Firefly.

El lujo y el aislamiento que garantiza el lugar han convertido a Mustique en una atracción para famosos y millonarios, entre los que se incluyen: la Princesa Margarita del Reino Unido, Noel Gallagher, Mick Jagger, David Bowie, Bryan Adams, Shania Twain, Kate Moss, Tommy Hilfiger, Hugh Grant, Pierce Brosnan, Nigella Lawson o Corinna Larsen, entre otros.

The Terraces puede comprarse por la suma de 200 millones de dólares, lo que la convierte en una de las propiedades más caras del mundo. Además, si un comprador extranjero desea comprarla deberá desembolsar otros USD 24 millones en concepto de impuestos y tarifas, aclaró Morgan en declaraciones a CNBC.

Los jardines que rodean la casa cuentan cos espectaculares vistas y adornos inspirados en la arquitectura italiana del siglo XVI

¿Cómo es la mansión más lujosa del Caribe?

La propiedad se extiende sobre un área de más de 70 hectáreas y por su apariencia se podría decir que se trata de un hotel de lujo. Tiene impresionantes vistas directas a las costas del Mar Caribe y el Océano Atlántico, indicó Business Insider.

La finca fue diseñada y construida por el arquitecto Tom Wilson, quien se inspiró en el trabajo del arquitecto italiano Andrea Palladio quien en el siglo XVI fue un referente de la construcción de palacios, iglesias y edificios monumentales, entre los que se destaca la Basílica San Giorgio Maggiore de la ciudad de Venecia.

En su interior cuenta con 9 habitaciones con baños en suite, amplios salones desayunadores, salas de estar, comedores y frescos que, en algunos casos, fueron pintados a mano, tal como detalló Insider.

Una de las piscinas de la mansión tiene más de 24 metros de largo

Para refrescarse cuenta con tres piscinas al aire libre, una de las cuales tiene más de 24 metros de largo, además hay una cancha de tenis privada y jardines con una fuente de agua.

Además la propiedad de 200 millones de dólares cuenta con un edificio secundario, llamado “Anexo” donde se ubica la segunda piscina principal con borde infinito, además de más salones exclusivamente para el entretenimiento.

Por supuesto que también cuenta con cabañas extra en caso de que los invitados necesiten más que las 9 habitaciones de la finca, así como edificios para el personal.

En primer plano el "Anexo" de la casa con su piscina infinita y detrás la finca principal de The Terraces

La casa se mantiene con un staff de 18 empleados, incluido un administrador de la propiedad, dos mayordomos, tres chefs, seis jardineros y seis amas de casa.

Para poder llegar hasta la isla la Mustique Company, que gestiona completamente el sitio, ofrece vuelos chárter regulares desde las islas vecinas Santa Lucía y Barbados, donde hay conexiones internacionales. La isla cuenta con su propia flota de aviones Twin Otter con una capacidad de 18 pasajeros, y una pequeña pista de aterrizajes.

Sin dudas The Terraces es una mansión que sólo algunos pocos privilegiados podrán disfrutar, si bien todavía no se conocieron interesados en su compra, no debería extrañar que se trate de una celebridad con mucha exposición, ya que una de las reglas de la isla Mustique es que están prohibidos los paparazzi, por lo que es un sitio ideal para quienes deben escapar de las cámaras.

