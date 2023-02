Suba de tarifas: el Gobierno postergará una parte de los aumentos hasta abril en el AMBA

Flavia Royón, secretaria de Energía, durante el anuncio de las tarifas

La secretaria de Energía Flavia Royón anunció este lunes cómo serán los amentos que se aplicarán en las tarifas de electricidad a partir de este mes de febrero y que se mantendrán sin cambios hasta octubre. Tal como se publicó en el Boletín Oficial, habrá subas de hasta 29% para usuarios residenciales y de hasta 36% para comercios e industrias. Y dos subas más en abril y junio solo para el AMBA.

Además, según confirmó Royón, se postergará la quita total de subsidios para los usuarios de energía eléctrica de ingresos más altos que estaba prevista para este mes. Y también se demorará la aplicaciones de los aumentos para el costo de la distribución en la zona del AMBA, donde operan las empresas Edenor y Edesur: las subas se realizarán recién en abril y junio, en dos cuotas menores a los $410, según detallaron.

La decisión de postergar la quita total de subsidios que estaba prevista para este mes se basó en que el 33% de los usuarios de energía eléctrica aun no solicitaron el subsidio y por lo tanto quedaron registrados en el segmento de altos ingresos. Por eso, se les dará más plazo para que puedan hacerlo y el formulario RASE (para solicitar mantener los subsidios) seguirá abierto durante este año.

“Aun tenemos una población de usuarios que pueden seguir necesitando el acompañamiento del Estado. No vamos a retirar de forma total los subsidios en este mes de febrero para contemplar al que aun no solicitó el subsidio”, dijo Royón.

Las estimaciones de la Secretaría de Energía es que ese 33% de usuarios que hoy está dentro del segmento de mayores ingresos podría reducirse a un 24%. A pesar de que se realizan entrecruzamiento de datos entre organismos del Estado, la segmentación no puede hacerse de forma compulsiva y es el usuario el que debe pedir mantener el subsidio, según lo establecido por la reglamentación.

“La prioridad es detectar dentro de este porcentaje a aquellos usuarios de niveles bajos o medios que aún no se anotaron en el RASE, para poder garantizar la equidad del sistema de segmentación que se encuentra vigente, para no perjudicar a los hogares de menores ingresos”, destacó.

Según el aumento del precio estacional de la energía, el precio real del MWh -la medida del sector- es de $14.408. Sin embargo, con las subas autorizadas, los usuarios del Nivel 1 (ingresos altos) pagarán $9.450 (el 65,5%); los usuarios de Nivel 3 (ingresos medios) pagarán $3.890 (27% del total) o la misma tarifa que los usuarios de Nivel 1 cuando superen los 400 kwh mensuales. Y los usuarios de Nivel 2 (menores ingresos) pagarán $3.117 (21,6% del total), el mismo precio que en el trimestre anterior.

¿Cuáles fueron los aumentos de 2022? De acuerdo a los cálculos estimados por la Secretaría de Energía, un usuario del nivel 1 (ingresos altos) de la categoría R2 (consumos menores a 325 kwh por mes), tuvo durante todo el año pasado un aumento de 42% en la factura hasta junio y un 16% más a noviembre de 2022. Mientas que los usuarios de bajos ingresos, tuvieron una suba total de 11% en todo el año pasado y los usuarios de segmentos medios de 42% en total.

Aumento en cuotas

Por su parte, el interventor del ENRE, Walter Martello señaló que para proteger a los hogares más vulnerables y de ingresos medios no se otorgará el aumento que solicitaron en la audiencia pública de enero pasado las empresas del sector de distribución de energía (Edenor y Edesur). Ese aumento -que corresponde a los usuarios del AMBA- no se aplicará en febrero como estaba previsto, sino en dos tramos, en abril y en junio. Y además se convocará a una nueva audiencia pública para los últimos días de octubre de 2023.

Según detalló, para los sectores de bajos ingresos e ingresos medios, con consumos mensuales promedio de 300 kwh, esa suba en el costo de distribución (VAD) no será mayor a dos cuotas de $360. Y para el 72% de los usuarios -casi 2,9 millones de hogares- no superara los $400.

Las distribuidoras del AMBA -Edenor y Edesur- habían pedido subas mayores contemplando que el servicio de distribución de energía eléctrica no recibe subsidios del Estado y, sin embargo, obtuvo en los últimos años aumentos por debajo de la inflación, de los ajustes de otros servicios y de los salarios.

En las audiencias, las empresas aseguraron que los ingresos por tarifas no les pemiten cubrir sus costos, que no distribuyen dividendos hace años y que los subsidios estatales solo llegan a las empresas distribuidoras. Sin embargo, fuetnes oficiales aseguran que la suba fue determinada en función del dinero requerido para su operación y que no obtendrán una compensación

Los aumentos del VAD quedan pendientes para abril de este año

Segmentación

En la presentación de los próximos aumento de tarifas, Royón destacó que ya finalizaron las dos primeras etapas de la segmentación tarifaria, correspondientes al período que abarcó desde septiembre a diciembre de 2022, con un retiro del 40% de los subsidios para usuarios no inscriptos en el registro y de altos ingresos. El ahorro fiscal de esa primera etapa fue de $40.000 millones, según detalló la secretaria.

La cantidad de usuarios residenciales de energía eléctrica inscriptos en el RASE (registro para mantener los subsidios) hasta diciembre de 2022 fue de 15,8 millones. De ese total, 5,3 correspondieron a los usuarios de mayores ingresos y los todavía no inscriptos; más de 7,7 millones a usuarios de ingresos bajos y 2,8 millones a usuarios de ingresos medios.

En 2023 se continuará con el proceso de segmentación y se avanzará con la tercera etapa en la reasignación de los subsidios, según adelantó Royón. Y aseguró que esta política consolida el orden fiscal: para este año se prevé como meta fiscal un 1,6% del PBI.

Esta semana, además, la empresa estatal Enarsa estará licitando 30 buques de Gas Natural Licuado (GNL) -para los puertos de Escobar y Bahía Blanca- que permitirán abastecer la demanda de gas durante los meses más fríos del año. Como los precios internacionales actuales del GNL están por debajo de lo estimado en el Presupuesto (de USD 55 pasaron a USD 20 aproximadamente) permitirá un ahorro respecto a la demanda del año anterior.

