Camioneros asumió funciones de control del programa Precios Justos y lo publicita en redes sociales

Oscar Borda, cabeza de la rama Logística de camioneros, explica un operativo de control y adelanta los próximos pasos

A partir de un acuerdo con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, el sindicato de Camioneros, que hace décadas lidera la familia Moyano, se sumó como fuerza paraestatal del programa Precios Justos, mediante inspecciones a centros de distribución supermercadista y a grandes proveedores. La “colaboración”, a través de la rama de Logística, no es para controlar precios, sino el abastecimiento de productos.

En un video que el propio sindicato difundió por la red Instagram, se puede observar a Oscar Borda, jefe de la rama Logística y hombre de la máxima confianza de Hugo y Pablo Moyano, encabezar un operativo de control en un centro de distribución de Coto. Borda explica allí que los mandó “el compañero Pablo Moyano para darle una mano al secretario de Comercio Matías Tombolini y a todos los compañeros para que los Precios Cuidados lleguen a la casa de todos los argentinos”.

Oscar Borda, en pleno operativo de control (@infocamioneros)

En rigor, el actual programa de Economía, que congeló los precios de cerca de 2.000 productos durante 90 días, se llama Precios Justos, pero Borda reitera: “lo más importante es que los productos de Precios Cuidados lleguen a todos.

El mismo sindicalista recuerda que ya inspeccionó los centros de distribución Disco y Carrefour, que el lunes irá a la ex Wal Mart y que también controlará a proveedores como Arcor y Molinos.

“Pablo nos dio la orden de trabajar como lo hacemos nosotros. Los compañeros de Arcor, de Gaseosas, todos involucrados (…) Hay un montón de problemas y necesidades que la gente tiene y aquí acompañamos para que salga lo mejor posible”, explica.

Inflación y controles

De hecho, este sábado, en una entrevista en el programa Toma y Daca por la AM 750, Pablo Moyano remachó el rol de camioneros en el control de la inflación. Cuando le recordaron que la inflación de diciembre fue del 5,1% y la de 2022 cerró en 98,4%, el dirigente camioneros respondió: “Es un tema muy complicado. Fue bajando de a poco, pero no alcanza. Algunos gremios pudimos superar esa cifra, algunos han empatado. Nuestra organización gremial ha colaborado con el Estado, en la pandemia abastecimos el país (...) ahora nos pegan porque colaboramos con el gobierno para que no haya desabastecimiento en los centros de producción. Hablamos con Sergio (por el ministro de Economía, Sergio Massa) y Tombolini y la forma de colaborar es en los centros de distrtibución. Cuando se presentó Precios Cuidados (por Precios Justos), habló el sindicato de Alimentación y también los de Comercio colaboran, pero a Camioneros lo critican, como si nosotros pudiéramos sancionar”.

Otras imágenes del operativo de control entre Camioneros y Comercio (@infocamioneros)

Moyano denunció allí que una maniobra habitual es que de un centro de distribución salgan 10 camiones con cierta mercadería, pero al supermercado lleguen solo 2: “los otros 8 los encanutan; eso es lo que estamos denunciando”. El cosecretario de la CGT también dijo que la colaboración de Camioneros con el gobierno comenzó hace ya un mes. “Nos reunimos con empresas lácteas, de aguas y gaseosas y ahora con alimentos. El camión transporta todo. Queremos colaborar con el gobierno. Es responsabilidad de nuestra organización que los camiones de polenta lleguen. Además, interrogado sobre qué empresas hacían esas maniobras de “encanutar” mercadería, Moyano mencionó a Coto, Carrefour, 10%, Chango Más. Y agregó: “Queremos colaborar; yo dije que el gobierno tenía que ser más fuerte con los especuladores y generadores de precios”.

En paralelo

En el video difundido por Camioneros, Borda, el jefe de de Logística del sindicato, señala que las tareas de control van en paralelo a las de Defensa del Consumidor y adelanta que por ahora están “viendo y escuchando” y que luego harán “un informe para evaluar por ejemplo que dicen que entran tantas toneladas de mercadería, pero por ahí aparece la mitad. Uno u otro están en falta”.

El propio secretario de Comercio, Matías Tombolini difundió el acuerdo con Moyano en un hilo en la red social Twitter. En un primer posteo, con el hashtag Precios Justos, el funcionario escribió: “Ante faltantes de stock en supermercados por posibles desvíos de productos, esta semana intensificamos los controles en los centros de distribución de #Carrefour, #Coto y #Cencosud”.

Agrega luego que constatan que la mercadería que llega en los camiones coincida con lo pedido por los supermercados. De esta manera, controlamos la mercadería de Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Procter & Gamble, Unilever, Morixe y Colgate-Palmolive.

Y remata anunciando: Además, junto a #PabloMoyano sumamos la colaboración de @cgt_camioneros para que los trabajadores de la rama logística del gremio aporten en la verificación del cumplimiento. Trabajamos para que las familias argentinas paguen lo que es justo en cada compra.

En respuesta al hilo de Tombolini, Fernando Iglesias, diputado de Juntos por el Cambio, lo arrobó y señaló: “Empleados del Estado se dedican a verificar la coincidencia entre los pedidos de los supermercados y los envíos de los productores? Para eso les pagamos los sueldos? Y si no coinciden, qué hacen? Quién dirige todo eso, Stalin? #LaLocuraEsTotal @matiastombolini”.

Rama clave

La rama de Logística y el propio Borda son claves en la estrategia sindical de Camioneros, que protagonizó conflictos de encuadramiento con sindicatos como el de Comercio, el de Carga y Descarga y los de Alimentación en empresas como Mercado Libre del rubro supermercadista. En uno de esos conflictos, en septiembre, Borda y un grupo de más 40 acompañantes hirieron a 6 personas, a raíz de lo que se inició una causa judicial.

Miembros de Camioneros y funcionarios de Comercio se muestran en un operativo de inspección

Los “controles” de Borda y los suyos no son sobre los precios, a cargo del área de fiscalización de la Secretaría de Comercio, sino sobre los volúmenes de abastecimiento del programa. Un comunicado del gremio destacó: “Es de suma importancia que los grandes centros de distribución cumplan con el abastecimiento y así garantizar que los productos se encuentren en las góndolas, a tal fin el Sindicato de Camioneros luego de reunirse Pablo Moyano con el Secretario de Comercio Matías Tombolini, comenzaron un trabajo en conjunto donde se realizan los controles en los diferentes centros de distribución cómo es COTO, Carrefour y Disco entre otros”. El objetivo, reitera, “es garantizar la implementación del programa y así cuidar el poder adquisitivo de todas y todos los argentinos”. Y agrega: “Las inspecciones la llevan adelante en conjunto la Rama Logística a cargo de Oscar Borda, fiscalizadores de la Secretaria de Comercio de la Nación, el director de Inspecciones Gustavo Gamito y Lucila Bueti, subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores”.

Controles, inflación y paritarias

El acuerdo de Comercio con Camioneros se produce al mismo tiempo que el Gobierno intenta “recuperar” el control de distintos subsidios y programas de ayuda social tras una serie de irregularidades detectadas por tercerización de la ayuda en las llamadas “organizaciones sociales” y a la vez, también, que Economía intenta convencer a los gremios de atenerse a un techo de 60% en las paritarias salariales anuales, a partir de un ajuste inicial del 30% para el primer semestre. Gremios como bancarios y la construcción ya rechazaron esa idea. Camioneros, en cambio, puede esperar: su más reciente acuerdo se extiende hasta octubre 2023 y tiene garantía de revisión.

“Camioneros discute a mediados de año, pero muchos gremios van a discutir por encima del 60 por ciento. Economía está trabajando para bajar la inflación para llegar a 3 puntos mensual. Ojalá lo consiga, pero no creo que ningún gremio acepte el 60% en un año, si todavía no sabemos lo que se acumulará de inflación”, dijo Moyano en la entrevista radial.

