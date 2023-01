Cuál es el dólar más barato del mercado y cómo hacer para comprarlo

El dólar MEP es legal y no tiene tope en cuanto a monto de compra.

El dólar financiero que se opera en la Bolsa de Comercio atrae las miradas en los primeros días del año, en especial las de aquellos que buscan resguardarse ante posibles aceleraciones de la inflación y de la suba de los tipos de cambio paralelos durante un verano en el que el manejo de la política monetaria será clave una vez que empiece a caer la demanda de dinero. O también para hacer gastos en el exterior más baratos en época de vacaciones.

Se trata de una cotización que en la jerga se conoce como “dólar MEP” o “dólar Bolsa” y que permite acceder a billetes sin límite de monto y que, hoy, es más barata que el precio del dólar libre y también que el dólar “turista” o “Qatar” para consumos en el exterior por encima de los USD 300 mensual.

El MEP es negociado a 335 pesos a través del Bonar 2030 (AL30D), el de mayor liquidez. Aunque está más alto que el dólar “solidario”, que se transa a un valor promedio en bancos de $307,31 -con la carga tributaria de un 35% en concepto de adelanto del Impuesto a las Ganancias, más un 30% del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)- el límite de USD 200 mensual le pone una barrera para aquellos que quieren dolarizar sus ahorros o necesitan “cash” para afrontar gastos en el exterior, en la época del año con mayores gastos por turismo por las vacaciones de verano.

Esto lo transforma en un dólar formal más demandado y ahora más barato que el dólar libre, que se vende a $352, y el dólar “turista”, que es el más caro de todos, a $372,51 en promedio, con una carga tributaria del 100 por ciento.

Los dólares financieros como el MEP y el “contado con liquidación” -para dejar depositadas las divisas en una cuenta en el extranjero- mantienen en enero un valor menor que el “blue”, algo inusual dado que resulta más económico adquirir la moneda estadounidense en un mercado legal que en las “cuevas”.

El dólar MEP o Bolsa consiste en la compra de un bono en pesos para su posterior venta contra dólares, que quedan depositados en una cuenta en el sistema financiero local. Hay ciertos títulos públicos que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires tanto en dólares (especies D y C) como en pesos. Entonces, uno puede comprar bonos en pesos y eventualmente venderlos en su equivalente en dólares y esquivar así el estricto control de capitales oficial.

¿Qué tener en cuenta para acceder al dólar MEP?

Para comprar divisas en la Bolsa hay cieras restricciones. Por ejemplo, la normativa exige no haber comprado dólar “ahorro” en los últimos 90 días. Además, tienen vedado el acceso las empresas que recibieron asistencia del Gobierno e individuos que cobran un sueldo de una empresa que se benefició del programa ATP o REPRO.

Tampoco pueden comprar MEP quienes perciben programas sociales, sean beneficiarios de de AUH, AUE, SUAF o cualquier otro plan social, aquellos cotitulares de cuentas bancarias -solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria.

El dólar que se opera en la Bolsa de Comercio volvió a transformarse en el más barato del mercado (Reuters)

Por otra parte, no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses; quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022, e individuos que no cuenten con ingresos declarados para poder operar.

Requisitos para comprar y vender dólar MEP

Para operar hay que ser titular de una caja de ahorro en pesos y otra en dólares en un banco, ambas bajo el mismo nombre, y tener una cuenta comitente en una Sociedad de Bolsa (ALyC).

Para vender la opción más usual es a través de un homebanking o un broker de Bolsa, algo que permiten casi todos los bancos y se efectúa en unos pocos pasos. Primero el cliente ingresa los dólares que quiere vender. Luego debe confirmar la solicitud y aceptar los términos y condiciones. Y, por último, la operatoria se completa con la recepción de los pesos en la cuenta.

Al igual que el dólar “contado con liquidación”, el MEP cuenta con un tiempo de parking, o espera, desde que se compra el bono AL30 hasta que se vuelve a vender en dólares. El mismo actualmente es de un día para quienes compran MEP y de dos días para quienes compran “liqui”.

