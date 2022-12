IPS: aumentan un 20% las jubilaciones bonaerenses y habrá un refuerzo de $10.000 para los haberes mínimos

Los beneficiarios que cobran menos de $ 50.000, recibirán un bono extraordinario de $ 10.000. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgarán un refuerzo extraordinario de fin de año para todos los beneficiarios de jubilaciones y pensiones de la provincia.

A su vez, habrá un nuevo incremento previsional, el tercero del 2022. Según informaron, el aumento a las jubilaciones y pensiones mínimas alcanzará un 20 % y se abonará con los haberes de diciembre, a percibir entre el 29 y el 30 del corriente mes “El incremento también contempla a las pensiones no contributivas de niños, niñas y juventudes menores de 21 años, como a las del régimen general”, aclararon.

A su vez, señalaron que aquellos beneficiarios que en la actualidad cobran menos de $50.000 como haber contributivo, percibirán también un refuerzo extraordinario, por única vez, de $10.000 con los haberes de diciembre; mientras que para las pensiones no contributivas el pago único será de $8.000.

Los haberes mínimos representan el 2,68% del total de beneficiarios del IPS. De acuerdo a un comunicado emitido por el Instituto de Previsión Social, con este incremento habrán obtenido una mejora del 156.41% desde diciembre de 2021 hasta hoy.

“En la actualidad, $ 172.262 es el haber promedio del Instituto de Previsión Social. Este fin de año, con los haberes de diciembre, los ingresos de más de 45 mil personas jubiladas y pensionadas de la provincia se verán favorecidos por la reciente medida. Es importante destacar que en ningún caso será necesario realizar trámites para percibir el incremento o el refuerzo extraordinario”, afirmaron.

Entra en vigencia aumento de Anses

También este mes entró en vigencia el último aumento oficializado por Anses para los jubilados y pensionados de todo el país. En concreto, los beneficiarios recibirán un incremento del 15,62% en sus haberes, al que se sumará un refuerzo extraordinario durante un período de tres meses.

El bono especial será otorgado únicamente a las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos y se entregará en los meses de diciembre, enero y febrero.

Según se estableció, el refuerzo será de $10.000 por mes para jubilados y pensionados que perciban hasta una jubilación mínima e irá decreciendo de forma proporcional hasta los $ 7.000 mensuales para quienes perciban hasta 2 haberes mínimos. Aquellos beneficiarios con ingresos por encima de ese valor, no recibirán ningún bono extraordinario.

Los jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos cobrarán un bono extraordinario en tres cuotas.

Cabe aclarar, que las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos incluyen a la pensión Universal para el Adulto Mayor, la pensión no contributiva por vejez, la no contributiva por invalidez, la no contributiva para madre de 7 hijas/os, las pensiones graciables a cargo de Anses y “otras pensiones no contributivas”.

Con estos aumentos, la jubilación mínima ascenderá a $ 60.124 y las dos jubilaciones mínimas pasarán a ser de $ 107.249.

A su vez, en diciembre, 7.1 millones de jubilados y pensionados cobrarán el medio aguinaldo junto con su prestación. De esta manera, los beneficiarios que perciben la mínima cobrarán en diciembre $ 85.186, más los $ 10.000 correspondientes a la primera cuota del bono.

En tanto, quienes perciben dos jubilaciones mínimas cobrarán en el último mes del año $ 157.373, más $ 7.000 por la primera cuota del bono.

Por último, vale recordar que también se actualizar por la Ley de Movilidad las asignaciones por embarazo, por familiar por hijo, por prenatal, por nacimiento, por adopción, por matrimonio y por cónyuge.

Al igual que en el caso de los incrementos anunciados por el IPS, los beneficiarios no deberán hacer ningún trámite para acceder a los aumentos de diciembre ni a los bonos extraordinarios.

