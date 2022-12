Comienza la semana más complicada de diciembre: se conocerá la inflación, la Fed podría aumentar la tasas de interés y hay grandes vencimientos por cubrir

Jerome Powell, chairman de la Fed. Del norte podrían llegar malas noticias Nov 2, 2022. REUTERS/Elizabeth Frantz

Comienza una semana clave para los planes de Sergio Massa, que dependen no solo de las variables locales. El ministro de Economía deberá estar atento a que mañana se conocerá el índice de precios de EEUU. Las estimaciones dicen que bajará a 7,3% interanual contra 7,7% del mes anterior. Al día siguiente, la Reserva Federal definirá las tasas de interés. Se estima que las subirá 0,50 puntos.

Wall Street volvió a cerrar con pérdidas a la espera de los movimientos de la Fed para controlar la inflación Los inversores están tratando de definir cómo actuará el Banco Central de Estados Unidos en la próxima reunión para tratar la evolución de la tasa de interés VER NOTA

Pero los sobresaltos siguen. El miércoles se licitarán Bonos del Tesoro y la Secretaría de Finanzas debería recaudar un mínimo de $405.000 millones para cubrir vencimientos y en el futuro $500.000 millones para cubrir déficit, caso contrario deberá emitir el Banco Central.

El gobierno apuesta a que la inflación de noviembre será menos de 6%; son pocos los analistas que la ven por debajo de ese número

El jueves se conocerá el dato de la inflación local. El gobierno apuesta a que será menos de 6 por ciento. Son pocos los analistas que la ven por debajo de ese número e incluso saben que será menor que la de diciembre, pese a los acuerdos de precios.

Swap con China, dólar soja 2 y renovación total de vencimientos: el plan de Massa para cerrar 2022 Frente a la actual restricción externa, el ministro de Economía diseña la mejor estrategia para evitar mayores complicaciones en la actividad económica. Bajar la inflación, clave para tener chances electorales VER NOTA

En este marco, las Bolsas de EEUU bajaron el viernes y los ADR’s -certificados de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- siguieron el mismo camino.

Los bonos emergentes fueron impactados. El índice EEM perdió 0,7%, mientras bajaron en el exterior los títulos de la deuda argentina y el riesgo país subió 17 unidades (+0,73%) a 2.343 puntos básicos.

China decidió finalmente relajar la política de Covid 0. Un tema sensible a seguir REUTERS/Martin Pollard

“A la Argentina le van a incidir variables clave. Una es la reapertura de China tras el Covid 0 y cómo logra con eso sostener los precios de nuestras materias primas. El otro punto es la recesión que se viene. Ya tenemos recesión en Europa y se viene seguramente en Estados Unidos. La recesión tira abajo los precios de las materias primas y ya lo estamos viendo en el petróleo. Pero la reapertura china los empuja al alza por eso vimos un desacople entre los precios del crudo y los de los productos agrícolas en particular la soja que mejoró sus cotizaciones”, señaló Leonardo Chialva de Delphos Investment.

Petróleo, actividad económica y China

“El petróleo, el principal commodittie el último mes cayó 15% y tiene relación directa con la actividad económica que se supone que va a mejorar en China y caer en Occidente. El otro tema tiene que ver con las tasas de interés que ya alcanzaron el pico. El ritmo de suba en EEUU bajó y en el Reino Unido cedieron 100 puntos las tasas largas. Todo esto permitió la recomposición de los bonos argentinos, que todavía no llegaron a los niveles de principios de año, pero parecen tener ganas de ir a buscar los niveles en los que operaron entre enero y mayo. Allí hay una buena punta que tiene que ver con la menor presión financiera en las tasas de interés. El tercer punto es Brasil por la enorme incertidumbre que hay con Lula y como incidirá en el destino de su país. Todos suponían que iban a ver al Lula de antes, pero se mostró con un discurso más radicalizado con un pedido de aumento del gasto público enorme que hizo que la Bolsa tenga más ganas de bajar que subir y el real también.

Los bonos argentinos, que todavía no llegaron a los niveles de principios de año, pero parecen tener ganas de ir a buscar los niveles en los que operaron entre enero y mayo

Acá hay muchos interrogantes que nos afectan porque estamos muy atados al destino de Brasil. El último punto es el más grave porque no lo pueden manejar ni economistas ni el gobierno: el clima. La falta de lluvias nos va a afectar, pero todavía no tenemos una dimensión real del efecto de la sequía en un entorno donde no podemos perder ingresos de dólares”, agregó.

Se retiró del Tesoro de EEUU David Lipton, clave en la relación con la Argentina desde el FMI y en el organismo que lidera Yellen Conoce al país desde la década del 80, fue crítico de la convertibilidad a fines de los 90, negoció con Macri el crédito del 2018 mientras mantenía una relación compleja con Luis Caputo y fue relevante en la mejora de la relación entre los gobiernos de Alberto Fernández y Biden tras el ingreso de Massa a Economía VER NOTA

La reapertura de los mercados va a encontrar a los operadores listos para afrontar lo que se viene y las miradas apuntan a lo que puede pasar con el dólar, refugio eterno en tiempos de tormenta.

Seguir leyendo: