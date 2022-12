Dólar turista para extranjeros: comenzaron las devoluciones con un tipo de cambio cercano al MEP

Turistas extranjeros reportaron haber recibido devoluciones por el mejor tipo de cambio tras hacer compras con tarjetas emitidas fuera del país

Luego de más de un mes desde su anuncio, algunos turistas extranjeros y argentinos que realizaron gastos con tarjetas emitidas en el exterior de Mastercard reportaron que ya comenzaron a recibir las devoluciones por compras hechas desde el 2 de diciembre, que inicialmente se debitaron al cambio oficial. Esto porque, a pesar de que la medida entró en vigencia a principios del mes pasado, los turistas que pagaban con tarjeta no percibían el beneficio por las dificultades de implementación.

Allanaron una casa de cambio que funcionaba sin habilitación y con dinero escondido en las paredes En el procedimiento en un local se secuestró moneda de distintos países, pesos argentinos, reales brasileños y dólares estadounidenses. También se detectó un tabique falso utilizado para esconder papel moneda VER NOTA

Así, algunos clientes que realizaron compras con tarjetas emitidas fuera del país, comenzaron a recibir las devoluciones a un tipo de cambio más alto que el oficial, cercano al valor del dólar MEP (hoy cercano a los $322), es decir a la cotización del mercado bursátil, también conocido como “dólar bolsa”.

Fuentes oficiales de MasterCard le confirmaron a este medio que ya están realizando las devoluciones correspondientes, “los consumos realizados desde el viernes, 2 de diciembre, en el país con tarjetas Mastercard Crédito, Débito y Prepago emitidas en el exterior, serán alcanzados por el beneficio establecido por el Banco Central. Estamos trabajando para que esta solución provisoria siga vigente y los consumidores vean los impactos en sus cuentas posteriormente, en un período de tiempo razonable”, detallaron.

Las consultoras que releva el BCRA pronosticaron una inflación de casi 100% para este año y el próximo En relación con su pronóstico de un mes atrás, los consultores económicos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) corrigieron apenas 1 punto porcentual a la baja para 2022 pero subieron 3,7 puntos para 2023 VER NOTA

Desde la compañía dijeron que las devoluciones en las cuentas las realizan los propios bancos internacionales y que por ello dependen de esas entidades.

Por su parte, fuentes de Visa le explicaron a este medio que ellos ya están listos “hace semanas” para implementar el esquema de devoluciones a un tipo de cambio más alto pero que “otros actores involucrados no lo están y atrasan la instrumentación”. En la cadena que interviene, no sólo las marcas de tarjetas tienen injerencia sino también los procesadores de pago de cada una de ellas y los bancos emisores.

Vacaciones de verano en exterior: cómo conviene pagar en Punta del Este, Miami y Río de Janeiro El cambiante escenario cambiario obliga a estar pendiente de cotizaciones y evaluar si conviene efectivo, tarjetas o cómo, cuándo y dónde cambiar dinero VER NOTA

Desde American Express, Henry Seeber, presidente y gerente general de la empresa en Argentina afirmó que “estamos trabajando en la implementación, adecuación de sistemas y procesos, que llevara algún tiempo”.

Por el momento sólo clientes de MasterCard reportaron haber recibido devoluciones. (Getty Images)

El 5 de noviembre, el BCRA habilitó la operatoria mediante la cual se otorga un dólar más alto para los turistas. Así, el “dólar turista para extranjeros” dejó exentos del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los cobros de consumos efectuados por no residentes mediante tarjetas emitidas en el exterior, ya sean por cualquier tipo de servicio turístico en el país contratados por no residentes, como los de servicios de transporte de pasajeros no residentes con destino en el país.

El objetivo del Banco Central es capitalizar una porción mayor de los gastos de los turistas extranjeros, para que esos dólares no terminen en el mercado paralelo. Según estimaciones del equipo económico, en el último año se estima que hubo unos USD 2.500 millones de gastos provenientes del turismo receptivo, pero que solo USD 375 millones terminaron por alimentar las reservas de la autoridad monetaria.

El Banco Central espera un ingreso mensual de divisas por el dólar para turismo receptivo de unos USD 250 millones. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Desde el Gobierno se estima que gracias a esta medida, el turismo receptivo podría aportar ingresos de entre USD 200 y USD 250 millones mensuales, una vez que la misma se implemente en un 100 por ciento. Como referencia, sin el “dólar para turistas” ese promedio rondaba los USD 30 millones al mes.

Este no es el primer intento que realiza el Gobierno para tratar de formalizar más cantidad de divisas provenientes de los gastos de turistas extranjeros. Hay dos antecedentes recientes de medidas del mismo espíritu, pero que no funcionaron (uno fue otro intento de establecer un dólar para turistas y la creación de las cuentas bimonetarias).

La ventaja del nuevo esquema, es que ni el visitante extranjero, ni el comercio, ni los operadores turísticos locales deberán hacer trámites o ir a una caja de un banco a cambiar sus divisas por pesos.

Seguir leyendo: