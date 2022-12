La Fundación Libertad y un diagnóstico sobre la dura situación económica de la Argentina

La Fundación Libertad de Rosario organiza la XVIII edición de su ya tradicional CEP, donde repasará la economía argentina y sus vaivenes con un panel de economistas y políticos integrado por:

Fausto Spotorno

Diana Mondino

Carlos Melconian

Roberto Cachanosky

Martín Tetaz

Domingo Cavallo

Ricardo López Murphy

Alfonso Prat Gay

Hernán Lacunza

El evento virtual tiene como objetivo analizar “el contexto económico argentino, a un año del cambio de gobierno”.

Primer panel

“2023, ¿llegamos?”, fue el nombre del primer panel del evento. Lo protagonizaron Spotorno, Mondino y Cachanosky, columnista también de Infobae.

Comenzó Cachanosky quien comparó el contexto actual con la película “Una tormenta perfecta”, donde uno de los factores centrales de preocupación es el gasto público, que pasó de 30% del PBI en los ‘80, al 48% actual. El economista hizo foco también en los pasivos “impagables” del Banco Central.

“Se están juntando tres grandes elementos. Un gasto infinanciable: somos el país con más impuestos, después de Comoras, no hay margen para subir más. El impuesto inflacionario es muy difícil de cobrárselo a la gente. Y lo que está pasando con el Central y los bonos, con el tesoro y los bancos. ¿Por dónde saltará esto? Normalmente pasa con corridas bancarias y financieras... no sé si pasará eso”, dijo.

“Sería casi un milagro que este Gobierno logre pasar el desierto de este verano”, cerró Cachanosky.

Diana Mondino

Luego fue el turno de Mondino, quien siguió la línea de su antecesor en la palabra, pero con eje en el sector privado.

“El sector privado llega absolutamente asfixiado, sin capital de trabajo y sin stock... salvo quienes pudieron importar y tienen espaldas financieras. Tampoco habrá crédito y hay muchas tensiones, asimetrías y diferencias salariales en el mercado laboral. Tampoco tenemos ahorro y tenemos la ‘madre de todos los problemas’: una población muy empobrecida que no tiene opciones para cambiar su estatus. La situación es difícil para el sector privado”, describió.

“Por favor, mírennos, miren al sector privado y lo que no están haciendo. Miren a las familias. El sector público quizás tenga soluciones, en eso trabajan todos, equivocados desde mi punto de vista, pero nadie mira al sector privado”, reclamó Mondino.

Spotorno, a su turno, señaló escenario para el año que viene, con una economía global con un ajuste de tasas y una eventual desinflación, algo que es “malo para Argentina”, en medio de un contexto de posible recesión con baja de precio de los commodities.

“En el escenario local tenemos un programa cuyo objetivo es llegar. ¿Cumplirá? Tenemos grandes dificultades. El gasto se está achicando y el Estado no esta emitiendo para cubrir el déficit. Eso es positivo. Pero el gasto se licua en medio de un proceso inflacionario fuerte y la emisión que no se hace son promesas de emisión, con títulos y letras. Tenemos $13 billones de deuda que vencen hasta octubre. Otro punto es que no vamos a crecer el año que viene, en el mejor escenario. Yo creo que entraremos en un proceso recesivo con una cosecha que será peor que la de 2019”, aseguró.

