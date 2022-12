Acciones argentinas en Wall Street operan con mayoría de bajas

De 20 ADR's argentinas que se operan en Wall Street, 12 retrocedían hoy (Reuters)

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York operaban con mayoría de bajas este viernes en el que no hay operaciones en el mercado porteño por el feriado del 8 de diciembre. Los american depositary receipts (ADR, como se llama a los papeles extranjeros que cotizan en Wall street) no logran plegarse así a un día de alzas en los mercados de referencia. Los bonos soberanos que se operan en el exterior, mientras tanto, cotizan también con leves retrocesos lo que no evitaba que el riesgo país recortara 8 puntos para quedar en los 2.317 puntos.

Las acciones estadounidenses suberon el jueves, mientras los inversores intentaban evitar que la racha de pérdidas de esta semana en los mercados de renta variable se prolongara un día más, ya que el nerviosismo por las tasas de interés y los rumores de recesión dificultan un periodo estacionalmente alcista para Wall Street.

El S&P 500 subía un 0,4% a media tarde, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones rebotaba 130 puntos, o también alrededor de un 0,4 por ciento. El Nasdaq Composite, centrado en la tecnología, lograba un avance similar.

El índice de referencia S&P 500 registró el miércoles su quinta jornada consecutiva de pérdidas, lo que eleva las pérdidas del índice a un 3,6% en los siete primeros días del mes. Las pérdidas del 4,4% del Nasdaq en el mismo periodo marcan su peor primera semana de diciembre desde 1975, según datos de Bespoke Investment Group.

La renovada preocupación por un periodo prolongado de subas de las tasas de interés y la perspectiva de una desaceleración económica provocaron un inicio de diciembre pesimista, un mes históricamente positivo para la renta variable.

“Wall Street busca intercalar un respiro tras la debilidad de las últimas ruedas, a la espera de los datos de inflación y posteriormente la Fed, a pesar de cual los ADRs y bonos en dólares durante el feriado local se presentan más cautos mientras se evalúa el escenario político y económico”, dijo el economista Gustavo Ber.

“Los principales ADRs hasta el momento se inclinan por un descenso promedio del 1,5%, dentro de un clima de mayor selectividad tras la fuerte recuperación de los últimos tiempos " (Ber)

“De dicha manera es que los principales ADRs hasta el momento se inclinan por un descenso promedio del 1,5%, dentro de un clima de mayor selectividad tras la fuerte recuperación de los últimos tiempos ante la activación de apuestas tácticas y también del envión del norte previo”, agregó el analista.

“Por su parte, los bonos se inclinan hacia ligeras mejoras promedio del 0,2% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país merodeando los ~2.300 pb., ya que algunos operadores se inclinan por la pausa a modo de consolidación”, concluyó Ber.

La tecnológica Globant se destacaba entre las ganadoras, con un avance del 4,23% en el día, seguida por Mercado Libre con su suba del 3,52% y Ternium, con el 3,9%. Con un retroceso del 3,45%, mientras tanto, Grupo Financiero Galicia era la que más caía en la rueda, seguida por Central Puerto con una pérdida del 3,22% y por Pampa Energía con un 3,09% de baja.

De 20 ADR’s argentinos que se operan en Wall Street, 12 caían mientras que el resto avanzaba.

