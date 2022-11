La Argentina, que hoy intentará ganar la presidencia del BID, es el principal deudor del banco regional

Cecilia Todesca Bocco (Argentina), Gerardo Esquivel Hernández (México), Ilan Goldfajn (Brasil) y Nicolás Eyzaguirre (Chile), candidatos a presidir el BID

La Argentina, que competirá este domingo por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es el principal deudor de ese banco ubicado en Washington.

Un equipo del FMI en la Argentina busca cerrar la revisión del tercer trimestre para girarle al país USD 5.900 millones antes de fin de año Parte del staff del Fondo mantiene reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía. El nivel de pagos atrasados y la acumulación de reservas en la última parte del año, las cifras en la mira VER NOTA

Según la página web del BID, la mayor cantidad de préstamos aprobados en la actualidad en la región corresponde a la Argentina con USD 12.686 millones, ubicado en el primer lugar con comodidad entre sus pares.

“La Estrategia del Grupo BID con Argentina 2021-2023 se estructura en cuatro pilares estratégicos: (i) reducción de la pobreza y protección social a los más vulnerables; (ii) recuperación económica y desarrollo productivo 4.0; (iii) estabilidad macroeconómica y eficacia de las políticas públicas; y (iv) transformación digital como eje transversal del desarrollo. Cada eje también incorpora un enfoque de diversidad y género; y de sostenibilidad ambiental”, indica la página del banco que lideró Mauricio Claver-Carone hasta su destitución,

La Aduana redobla el control a las empresas que no liquidan sus divisas: habrá más suspensiones del registro de exportadores El organismo que conduce Guillermo Michel dictó una instrucción para monitorear a las compañías a las que acusa de funcionar para sacar divisas del país sin patrimonio ni empleados y aprovechar la alta brecha cambiaria VER NOTA

En términos de cartera activa, el país con más proyectos es Brasil con 82, seguido por la Argentina con 75 y Paraguay con 41.

El gobierno argentino presentó días atrás la candidatura de Cecilia Todesca Bocco para la presidencia del banco regional; es una economista que se desempeñó como jefa de asesores del Banco Central en la gestión de Mercedes Marcó del Pont y como vicejefa de gabinete con Santiago Cafiero, entre otros cargos públicos.

Cecilia Todesca Bocco

Las definiciones de Todesca

En diálogo con Infobae, Todesca Bocco indicó: “La Argentina fue el último país en presentar candidaturas porque priorizamos el diálogo para ver si había una figura de consenso. Eso no sucedió y por eso retrasamos nuestra candidatura. El país tuvo una postura muy definida que fue la de presentar la candidatura de una mujer. En las seis décadas de historia del BID es la primera vez que sucede. Siento que esta candidatura no es personal sino colectiva, en ella se resume el trabajo y la potencia de todas las mujeres de la región. Las mujeres debemos competir de igual a igual en todos los ámbitos y eso no sucede, ni en la región ni en el BID”.

Una calificadora de riesgo bajó la nota de la deuda en pesos de la Argentina Standard & Poor’s afirmó la nota en moneda extranjera del país, pero redujo la de los pasivos en moneda local; indicó los riesgos para 2023 y las medidas que podrían llevar a una mejora VER NOTA

“Los otros cuatro candidatos tienen currículums muy buenos, pero la Argentina hizo una apuesta fuerte: en lugar de hablar de género, postuló a una mujer. En la agenda de trabajo que propusimos incorporamos uno de los puntos más fuertes de la economía feminista. Pero además de eso tenemos una visión estructural para la región y sus posibilidades en este mundo tan complejo. Es una región de paz en la que hay alimentos, hay energía, hay minería, hay ciencia y tecnología, hay mucho talento de gente joven. Estamos contentos de estar dando esta discusión. Nos parece un debate saludable”, expresó la candidata argentina, quien llegó a esta carrera luego del fracaso del gobierno para colocar allí a Gustavo Béliz, el ex secretario de Asuntos Estratégicos que, a la vez, estaba a cargo de mantener la relación con el BID.

Béliz era el candidato del presidente para el BID

Por las disputas de Béliz con Claver-Carone, amplificadas por el presidente Alberto Fernández, la Argentina sufrió retrasos en el desembolso de varios créditos, hasta que la llegada del ministro Sergio Massa y la salida de Béliz del gobierno mejoraron esa dinámica. Así, el Gobierno logró destrabar por primera vez un crédito de libre disponibilidad por USD 700 millones que se sumaron a las alicaídas reservas del Banco Central y, además, el banco aceleró el anuncio de otros préstamos ligados a proyectos de inversión.

El monto aprobado en lo que va del año para proyectos para la Argentina es de USD 1.745 millones y el directorio avalaría otros dos por unos USD 600 millones antes de fin de año.

Luego de la Argentina, en términos de cantidad de préstamos aprobados, se ubica Brasil, con USD 9.288 millones. El ex presidente del banco central de ese país y actual director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la región, Ilan Goldfajn, es otro de los candidatos y goza de buenos lazos tanto con el espacio de Jair Bolsonaro, que lo postuló, como con el PT de Lula.

Ilan Goldfajn, el candidato de Brasil REUTERS/Adriano Machado/File Photo

Además, por su amplia experiencia en el campo de las finanzas internacionales, sus relaciones y su carácter, es uno de los favoritos, según observadores de esta competencia que se definirá este domingo en Washington DC con una reunión entre los ministros de los países prestatarios y los donantes o no prestatarios.

El poder de los votos

Estados Unidos tiene el 30% de los votos del board, los donantes (europeos, Israel y otros) el 29%, Argentina y Brasil el 11% cada uno y México el 7 por ciento. En Washington se prevé que una vez que el Tesoro de EEUU se decide por un candidato, los países donantes apoyan al mismo, por lo cual éste ya sumaría casi el 50% del total, frente al otro 50% que se reparte entre los otros 26 países de la región.

Chile, que tiene créditos aprobados del BID por USD 945 millones, también presentó a su propio referente para suceder a Claver-Carone; se trata de Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michele Bachelet. También Eyzaguirre ocupó el cargo de auditor del Fondo para América latina en tiempos turbulentos con la Argentina, mientras el kirchnerismo se negaba a cumplir con las revisiones del Artículo IV y manipulaba las estadísticas públicas al mismo tiempo que Todesca Bocco acompañaba a Marcó del Pont en el BCRA como su jefa de asesoras.

Nicolás Eyzaguirre, candidato de Chile para el BID REUTERS/Rodrigo Garrido/Archivo

El gobierno de México, que había presentado como candidata a la ex secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena, la retiró para postular a Gerardo Esquivel Hernández, vicepresidente del banco central e importante académico de su país. México tiene préstamos por USD 1.799 millones en el BID.

El quinto candidato es el economista Gerald Johnson por Trinidad y Tobago, que tiene créditos aprobados por USD 521 millones; Johnson fue funcionario del BID y hasta ahora se desempeñaba como consultor senior del Ministerio de Finanzas de Jamaica.

El procedimiento

Según el BID, para ser ungido, “el candidato debe tener el apoyo de un número de países miembros del Banco que le den mayoría absoluta del poder de sufragio del Banco, así como también una mayoría absoluta del número de los 26 países miembros de las Américas”.

“Se necesita, además, que participen en la elección una mayoría absoluta del número total de Gobernadores, incluyendo una mayoría absoluta de los Gobernadores regionales, con un poder de voto que represente al menos las tres cuartas partes del poder de voto de la institución”, aclara en su web.

El veredicto se conocerá este domingo y, en cualquier caso, América latina recuperará la presidencia que había pasado por primera vez a EEUU durante la gestión de Claver-Carone.

Seguir leyendo: