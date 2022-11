Martín Redrado: “Al peso hay que salvarlo con leyes”

Martín Redrado, ex titular del Banco Central

El ex presidente del Banco Central de la República Argentina, Martín Redrado, advirtió que Argentina culminará el 2022 con una inflación en torno a los tres dígitos y propuso un plan de cinco leyes para estabilizar la economía.

Todo lo que hay que saber para proteger la vivienda propia Este sábado 12 de noviembre el Colegio de Escribanos de Buenos Aires llevará a cabo la acción barrial “Cuidá lo tuyo” y brindará asesoramiento gratuito VER NOTA

“En Argentina no hay créditos, no hay valores de referencia”, describió el economista. En diálogo con Animales Sueltos (América), graficó la situación señalando que “los pesos nos queman en las manos y los tenemos que gastar por la inflación”. “La gente no ahorra, todo peso que entra lo quiere gastar porque no hay reserva de valor. Yo recomiendo comprar todo a principio de mes porque a los 15 días todo va a estar más caro”, agregó.

De acuerdo a los análisis que realiza su equipo económico, Redrado señaló que “en este trimestre el salario de los trabajadores privados registrados va a caer con respecto al cuarto trimestre del año pasado un 7%; en los trabajadores informales cae lamentablemente el doble”.

Todo lo que hay que saber sobre el nuevo esquema de Precios Justos Claves sobre el programa lanzado por el ministro Sergio Massa que congelará los valores de unos 1.700 productos por 120 días VER NOTA

Te puede interesar: Inflación, fin de año y hasta el Mundial: por qué subieron el dólar libre y los financieros según el Gobierno y los analistas del mercado

“No tenemos una política sólida que combata la inflación”, cuestionó y alertó que a fin de año “vamos a estar pegándole en el palo” a una inflación cercana al 100%: “Por ahí tenés suerte y da 99,9%....el Gobierno trata de apuntar a que esté así con el tema de los Precios Justos, pero puede ser del cien”.

Buenos Aires, Argentina. Sep 13, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Consultado sobre las propuestas de los sectores más radicalizados de la oposición de eliminar el peso o avanzar hacia un bimonetarismo, Redrado fue contundente y manifestó: “Al peso hay que salvarlo con leyes que den previsibilidad”. En ese sentido planteó la necesidad de “una ley que le dé al Banco Central independencia para no estar emitiendo billetes para financiar al sector público”.

Matías Tombolini: “Precios Justos es parte de la hoja de ruta para llegar al 3% de inflación mensual en diciembre del año próximo” El secretario de Comercio Interior explicó que no se trata de un congelamiento de precios sino de una “negociación multiateral”, explicó el alcance del programa y las diferencias con experiencias anteriores VER NOTA

“Los argentinos por la alta inflación ahorramos en dólares. Desde que se puso el cepo en 2019 se fueron de los bancos 17 mil millones de dólares, que se fueron a sus casas. La buena noticia es que los dólares estaban. En lugar de decir sistema bimonetario, al que tiene dólares yo le doy incentivos impositivos”, planteó. “Si usás los dólares para comprar bienes de consumo producidos en Argentina le bajo el IVA a la mitad; si lo usás en bienes durables, autos, inmuebles que generen trabajo en Argentina le bajo el IVA a cero”, precisó.

El ex titular del BCRA insistió con que “se acabaron los dólares” y además mostró su preocupación porque el país no tiene acceso a crédito internacional: “Solo tenemos crédito doméstico y la emisión de pesos que nadie quiere”. “Llegó la hora de la verdad, si no planteamos un programa para estabilizar la economía, bajar la inflación, hacer que el salario valga y un programa de crecimiento, estamos complicados. Argentina tendría que plantear retenciones cero para todo el aumento de exportaciones que tengas hacia adelante”, consideró que había que realizar en este contexto. “Por ejemplo, producís 100 toneladas de soja por año y exportás 100, si el año que viene exportás 110, sobre las 100 pagás las mismas retenciones pero sobre las 10 pagás cero”, explicó.

En efecto, Redrado propone “cinco leyes clave” para salir de la crisis: “Primero una ley para darle independencia al Banco Central; segundo, en material fiscal y de gasto público desindexar y que todas las variables de gasto público tengan un crecimiento igual y una escalera descendente a cinco años, en 2023 el gasto público tiene que crecer al 50%, al 40% en el 2024 y llego a una inflación de un dígito en 2026″.

Además propone “una ley que amplíe la base de tributación y luche contra la informalidad”: “Simplificar los impuestos, modernizar nuestro sistema impositivo y bajar impuestos”. La mencionada ley de retenciones cero y la quinta “una ley nacional de infraestructura”. “Con eso, cambiás la Argentina”, remarcó. No obstante, aclaró que modificar la edad jubilatoria “lo vería más adelante”.

“No me interesa ser presidente, pero sí ayudar a que Argentina salga de esta frustracion”, concluyó.

Seguir leyendo: