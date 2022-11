¿Trabajo presencial o remoto?: cuál es el factor decisivo, según una encuesta entre ejecutivos

Uno de los temas urticantes en el desembarco de Elon Musk en Twitter, es la opción entre ¿trabajo presencial o remoto?

Es uno de los temas urticantes en el desembarco de Elon Musk en Twitter, en las que conminó a los trabajadores de la empresa a reintegrarse íntegramente a las oficinas de la empresa: ¿trabajo presencial o remoto?

Cómo personalizar el teclado e identificar colores en Windows PowerToys es una aplicación de Microsoft que tiene múltiples funciones para mejorar la productividad en el trabajo VER NOTA

O, para afinar la cuestión: ¿cuál es la principal razón para definir qué es lo más conveniente?

Casi dos tercios de los consultados en una encuesta realizada en conjunto entre GhidiniRodil, una compañía de búsquedas ejecutivas y Head Hunting, y el IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, respondió que el principal factor para inclinarse por una u otra modalidad o elegir el mix justo son los resultados y la productividad de los empleados. Un 64% (es decir, casi dos tercios de los consultados) dio esa respuesta. Además, de la encuesta surgió también que la mayoría de las empresas elige un modelo de trabajo híbrido.

En un segundo y distante lugar apareció el sentido de pertenencia y la cultura (16%) como variable relevante y luego el hecho de tener mayor o menor control sobre la actividad del personal (11 por ciento).

Aceleración

Según Matías Ghidini, gerente general de GhidiniRodil, “definitivamente la pandemia aceleró varios cambios en el mundo laboral, claramente el más notorio fue la redefinición del lugar de trabajo. Superada la imposición sanitaria-legal, hoy la mayoría de las empresas (80%) elige un modelo de trabajo híbrido, que combina días en la oficinas y días desde el hogar”.

Cerca del 70% de las firmas, precisó el ejecutivo, establece entre 2 o 3 días de presencia en las oficinas. Por eso, es muy relevante e interesante conocer los distintos motivos por los cuales se define este modelo. “El hecho que la mayoría decida por los resultados entregados de sus empleados confirma que no se pierde productividad trabajando afuera de las oficinas. De hecho, en algunos casos, se gana!”, dijo Ghidini.

Los resultados de la encuesta sobre qué factores importan más para decidir la modalidad laboral

Además, agregó si bien el factor distancia y sentido de pertenencia aparece lejos, con 16%, plantea un importante desafío al nuevo modelo de trabajo. De hecho, muchas veces empresas notaron pérdida de engagement (involucramiento, compromiso) de sus empleados e incluso la rotación laboral ha aumentado por sobre los niveles pre-pandemia. Por eso, subrayó Ghidini, la pregunta no es simplemente volver o no a las oficinas, “sino para qué volver” y definir “en qué es necesario e irremplazable el contacto humano y presencial y en qué no”.

Según Cecilia Giordano, Presidente & CEO de Argentina, Uruguay y Paraguay de la consultora Mercer, “la variante más relevante para que los colaboradores puedan pensar en un esquema de trabajo remoto-presencial, tiene que ver con la capacidad de generar cultura y sentido de pertenencia”.

La variante más relevante para que los colaboradores puedan pensar en un esquema de trabajo remoto-presencial, tiene que ver con la capacidad de generar cultura y sentido de pertenencia (Giordano)

La pandemia, dijo Giordano, demostró que la productividad con el trabajo 100% remoto se logra “y lo hemos logrado, aunque las condiciones de ese trabajo remoto no eran las ideales, porque tenían toda la presión de lo que fue vivir en pandemia en nuestros hogares, haciendo home schooling, sin poder salir, ni tener contacto humano, con toda la presión y estrés que tuvimos”.

Aprender de la pandemia

Pasada esa etapa, dijo la experta, “hoy podemos aprender de la pandemia e integrar la hibridez para sacar lo mejor de ambos mundos, pero entendiendo que el volver a las oficinas nos genera cultura, nos genera pertenencia y nos hace mejores colaboradores aprendiendo de otros, creando e innovando. Y por otro lado, pudiendo no estar en las oficinas para responder mails y hacer reuniones por zoom.”

En tanto, otro estudio apuntó que en 10 años “casi no habrá empleos exclusivamente de oficina”. El dato se desprende del estudio “Cómo va a ser el trabajo del futuro” de la plataforma de empleos Bumeran, del que participaron 225 profesionales de recursos humanos de la región, 119 de ellos de la Argentina, 21 de Chile, 35 de Ecuador, 24 de Panamá y 26 de Perú.

El futuro del trabajo

Ante la pregunta de “¿Cómo va a ser el trabajo dentro de 10 años?”, en Argentina, el 62% dijo que cree que será totalmente diferente y el 38% parecido al de hoy. Ninguno opinó que se mantendrá igual. A nivel regional se mantiene la tendencia con el 65%, el 34% y el 1%. Solo en Ecuador un 8% consideró que el empleo permanecería tal cual es.

En otra encuesta, 43% de los argentinos consultados respondió que el principal desafío es adaptarse al "nuevo mundo" laboral (DPA)

Según este estudio, 43% de los argentinos consultados respondió que el mayor desafío del trabajo del futuro será que los trabajadores se adapten al nuevo mundo laboral y no queden fuera del sistema; 30%, que las personas trabajadoras no desarrollen sus tareas aislados y no se pierda la sinergia del trabajo en equipo; 10%, que no aumente la precarización laboral; 8% que no se pierdan los espacios de encuentro sociales o recreativos; 5% que los trabajadores no generen vínculos más humanos que excedan la relación laboral; y 4% que los empleados no se conviertan en autómatas que trabajan las 24 horas de los 7 días de la semana.

La encuesta de GhidiniRodil y la Universidad Austral sobre los factores para decidir entre presencialidad y trabajo remot se realizó durante febrero y marzo y obtuvo cerca de 500 respuestas de ejecutivos en posiciones de liderazgo en las principales compañías de Latinoamérica.

Seguir leyendo: