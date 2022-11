En 10 años casi no habrá empleos exclusivamente de oficina, según expertos en recursos humanos

El 66% de los especialistas en recursos humanos de Argentina cree que las condiciones laborales van a mejorar en el futuro. (Foto: Zacharie Scheurer/dpa)

Un estudio reveló que el 62% de los especialistas en recursos humanos de Argentina cree que en 10 años el empleo será completamente diferente a como lo es hoy en día.

El dato se desprendió del estudio “Cómo va a ser el trabajo del futuro” que realizó la plataforma de empleos Bumeran, del que participaron un total de 225 profesionales de recursos humanos de la región, 119 de ellos argentinos, 21 de Chile, 35 de Ecuador, 24 de Panamá y 26 de Perú.

Ante la pregunta de “¿Cómo va a ser el trabajo dentro de 10 años?”, en Argentina, el 62% cree que va a ser totalmente diferente, el 38% parecido al de hoy. Ninguno opinó que se mantendrá igual al actual. A nivel regional se mantiene la tendencia con el 65%, el 34% y el 1%. Solo en Ecuador un 8% consideró que el empleo permanecería tal cual es.

¿De qué forma imaginan los expertos que cambiará el trabajo? El 66% de los especialistas argentinos afirma que va a mejorar, el 23% que no va a cambiar tanto y el 11% que va a empeorar.

Junto a Chile, la Argentina es uno de los países en el que los profesionales son más pesimistas respecto al futuro. Sostienen que va a mejorar: el 60% de los chilenos, el 72% de los ecuatorianos, el 75% de los peruanos y el 81% de los panameños.

En tanto, el mayor desafío del trabajo del futuro será que los trabajadores logren adaptarse al nuevo mundo laboral y no queden fuera del sistema para el 43% de los argentinos consultados; que las personas trabajadoras no desarrollen sus tareas aislados y no se pierda la sinergia del trabajo en equipo para el 30%; que no aumente la precarización laboral para el 10%; que no se pierdan los espacios de encuentro más sociales o recreativos para el 8%; que las personas trabajadoras no puedan generar vínculos más humanos que excedan la relación laboral para el 5%; y que las personas trabajadoras no se conviertan en autómatas que trabajan las 24 horas de los 7 días de la semana para el 4 por ciento de los encuestados.

¿Cuáles serás las principales ventajas del trabajo del futuro? En Argentina, el 48% respondió que las personas trabajadoras puedan trabajar desde cualquier parte del mundo; mientras que el 22% respondió que habrá mejores condiciones laborales; el 18% que las personas trabajadoras puedan disfrutar realmente de trabajar de lo que les gusta; el 7% dijo que las personas trabajadoras no tengan que ir físicamente a la oficina; y por último el 5% piensa que habrá mejores beneficios.

En lo que respecta a las características laborales del futuro, el 51% cree que el trabajo en sí cambiará; mientras tanto el 26% dijo que muchos puestos van a desaparecer por la implementación de la tecnología y la automatización de diversas tareas; por su parte, el 12% dijo que se va a diversificar y cada vez se va a especializar más, y el 11% restante respondió que se demandarán nuevos perfiles.

En cuanto al sitio de trabajo, el 60% cree que será híbrido; el 34% que podrá ser desde cualquier lugar, gracias a la posibilidad de realizar tareas de forma 100% remota; el 4% cree que sucederá en el metaverso y el 2% en espacios compartidos con personas desconocidas.

“Ninguna de las personas participantes en Argentina cree que va a seguir siendo la oficina”, remarcaron en el estudio.

Mientras tanto, el 62% de los encuestados cree que los trabajadores tendrán que adaptarse a los nuevos tiempos incorporando nuevas habilidades y que la capacitación será clave; el 22% cree que el diferencial va a ser talento; el 13% cree que muchas personas quedarán fuera del nuevo mundo laboral; y el 2% cree que las personas rotarán entre diferentes áreas.

¿Cómo va a ser el equilibrio entre la vida personal y profesional? Para un 31% va a ser el gran desafío de los nuevos tiempos; para otro 31% no se va a trabajar por horarios sino por objetivos; para un 16% va a ser cada vez más difícil por el avance de la tecnología y la dificultad para desconectarse, para un 11% va a mejorar porque se van respetar más los horarios y el derecho a la desconexión; y para un 10% se va a reducir la jornada laboral a 4 días.

