Matías Tombolini: “Precios Justos es parte de la hoja de ruta para llegar al 3% de inflación mensual en diciembre”

El secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, dijo hoy que el programa “Precios Justos”, que el ministerio de Economía lanzó ayer en el Centro Cultural Kirchner, es un paso más en la “hoja de ruta” del equipo económico para reducir la tasa de inflación y afirmó que el objetivo es llegar a una inflación mensual del 3% en diciembre, aunque no aclaró si se refería al mes próximo o al último de 2023.

Entrevistado por radio Mitre Tombolini, que ayer protagonizó junto al ministro Sergio Massa la presentación del programa, explicó que del mismo participan 103 empresas productoras de bienes de consumo masivo, 18 cadenas de supermercados que tiene 2.200 puntos de venta en todo el país, 9 cadenas mayoristas, con otras 200 bocas de expendio, y 25 cadenas comerciales con otros 500 puntos de venta. Una de las novedades, subrayó, es que a diferencia de programas de acuerdo o congelamientos de precios anteriores, en el actual se acordaron tanto precios de venta al por mayor como al por menor (consumidor final).

“Acuerdo multilateral”

Además, el funcionario rehusó hablar de “congelamiento” y definió el programa como “un acuerdo multilateral; no una imposición del gobierno, sino el resultado de un proceso de negociación” por el que se fijaron los precios de 1.823 bienes (alimentos, limpieza, higiene y cuidado personal) de consumo masivo. El programa, insisitió, ataca lo que llamó “el Talón de Aquiles” de acuerdos de este tipo, que es el abastecimiento, mediante el compromiso oficial de acelerar la importación de los insumos necesarios para garantizar la provisión de los bienes incluidos en el acuerdo.

El secretario de Comercio recordó también que además de los 1.823 bienes cuyos precios no podrán aumentar durante 120 días, abarcando los meses de noviembre y diciembre 2022 y enero y febrero 2023), los restantes bienes de producción de las 108 empresas de consumo masivo que participan del acuerdo no podrán aumentar más del 4% mensual.

La masiva presencia empresario en el acto de lanzamiento en el CCK, dijo, fue un “punto de partida auspicioso del programa”.

Sobre las empresas que participan del acuerdo enfatizó que explican entre dos tercios (67%) y cuatro quintos (80%) de la producción y distribución de productos de consumo masivo.

Pauta clara

Tombolini dijo que la pauta clara e inicial de la negociación fue que ningún bien de las empresas participantes puede aumentar más del 4% mensual e incluso agregó que se consiguió que algunas empresas retiraran listas de precios que ya habían distribuido para presentar listas nuevos con los precios acordados que no deberán moverse por lo menos hasta fines de febrero. Y recordó que en la primera reunión son supermercadistas les habían pedido que rechacen cualquier listado con aumentos de más del 4%, “y eso funcionó”.

Consultado sobre qué pasará con los precios en los lugares de veraneo y turismo, Tombolini respondió que cadenas como La Anónima (de fuerte presencia en La Patagonia y otras provincias) y Toledo (de alta incidencia en Mar del Plata) “ingresaron, forman parte del acuerdo”.

Y sobre el cumplimiento del programa, dijo que el hecho de que los precios no acordados no puedan aumentar más del 4% mensual, permitirá que la brecha entre precios no se estire demasiado y provoque situaciones de desabastecimiento (por vuelco a los productos más baratos), que trabajan con las empresas para garantizar volúmenes de abastecimiento y que, además, la App con código de barras, foto y precio del producto permitirá que cualquier consumidor que la descargue pueda denunciar faltante de productos o si los precios no coinciden con los del acuerdo.

Además, señaló, se incorporarán al control los Municipios que quieran participar en los procesos de verificación y que la multas por incumplimiento se elevan hasta el equivalente a 2.100 canastas básicas, algo más de $280 millones.

Sobre la posibilidad de “avivadas”, como el cambio de rótulo o de volúmenes para presentar un mismo producto como “nuevo”, pero más caro, dijo que “para evitar abusos sobre los consumidores”a partir de ahora las empresas deberán consultar a Comercio Interior sobre cualquier nuevo rótulo.

¿Y la inflación?

¿Va a bajar la inflación?, le preguntaron concretamente en el programa “Sábado Tempranísimo”, a lo que Tombolini remitió al mensaje de su jefe al presentar el programa, en el sentido de que Precios Justos es parte de una “hoja de ruta” que incluye ordenamiento fiscal, consolidación de reservas y desaceleración de expectativas.

“El min habla de 3% de inflación el año próximo”, insistieron los entrevistadores. A lo que Tombolini respondió. “Para desacelerar expectativas lanzamos Precios Justos, que no resuelve el tema, pero es un paso más para resolver la cuestión. Hay una hoja de ruta hacia lograr 3% de inflación en diciembre”, aunque no aclaró si se refería al mes próximo o diciembre de 2023.

Tombolini restó entidad a la presión sobre los precios de los aumentos de tarifas y del dólar oficial, porque –dijo- venían retrasados y habían subido menos que la inflación y no deberían ser una excusa para aumentar nuevamente los precios.

