Esta semana empieza a regir plenamente el “Dólar Qatar”: cómo se va a cobrar el recargo a quienes ya pagaron el resumen de su tarjeta

Esta semana empezará a funcionar el Dólar Qatar con la nueva base de datos de contribuyentes según número de CUIT. (REUTERS/Yuriko Nakao/File Photo)

Esta semana se empezará a aplicar, finalmente, el “dólar Qatar” en forma plena. El tipo de cambio turista castigado con un 25% de recargo extra que lleva al dólar a unos $330 rige desde principios de octubre pasado, pero como los bancos no habían logrado implementar un sistema que permita cobrarlo correctamente, muchos turistas habían podido eludirlo usando tarjetas de distintas entidades financieras. A partir de ahora, la AFIP puso en marcha un sistema que permite recabar información por cuenta y por persona, de manera tal que no se pueda evitar el pago del impuesto. A quienes ya pagaron los resúmenes de sus tarjetas sin el recargo, a pesar de haber consumidos más de USD 300 en octubre, se les aplicará el extra en su siguiente resumen de tarjeta, dijeron fuentes oficiales.

Si bien la nueva cotización había sido oficializada el 13 de octubre, hasta ahora no había una forma a través de la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pudiese rastrear los gastos que hiciera una persona con diferentes tarjetas o desde distintas fintech, de forma que los argentinos podían dividir su compra en más de un método de pago para así no alcanzar los USD 300 y no entrar en la nueva percepción.

Pero a partir de ahora, la AFIP confeccionó un padrón de contribuyentes a partir de los números CUIT, para analizar los consumos en moneda extranjera e identificar a los sujetos susceptibles de sufrir la percepción del 25% (”Dólar Qatar”), mediante el intercambio de información semanal.

Recapitulando, el denominado “Dólar Qatar” es una percepción adicional a cuenta de Bienes Personales del 25% sobre el dólar oficial, que se agregó a la ya existente retención del 30% del impuesto PAIS y al 45% a cuenta del impuesto a las Ganancias, que se cobra en todos los gastos turísticos hacia el exterior que igualen o superen los 300 dólares.

Durante la primera semana de noviembre el Banco Central debió vender cerca de USD 250 millones, por lo que, de seguir este ritmo, terminará el penúltimo mes del año con una salida de divisas de USD 1.000 millones aproximadamente.

El "Dólar Qatar" se cobra en gastos a partir de los USD 300 para viajes al exterior

¿Qué pasa en los casos de los argentinos que luego del 13 de octubre gastaron 300 dólares o más, sumando los gastos de diversas tarjetas o de diferentes cuentas fintech? Fuentes oficiales dijeron a Infobae que se aplicará la percepción del 25% del “dólar Qatar” en el siguiente resumen de sus tarjetas. No es técnicamente una aplicación retroactiva, porque son consumos que se concretaron cuando la norma ya estaba vigente. Como la AFIP y las entidades financieras no llegaron a adpatar sus sistemas a tiempo, el recargo se cobrará más tarde. Pero se cobrará de todas formas, aseguraron las fuentes.

Caída en los gastos

Mientras tanto, el uso de las tarjetas de crédito para comprar dólares cayó un 20% en octubre, tal como reveló un informe de First Capital Group.

“En octubre hubo una disminución del 19,9% en las operaciones con tarjetas de crédito en moneda extranjera como resultado de las limitaciones para compras en cuotas y los mayores impuestos sobre el tipo de cambio”, detallaron desde la firma.

Según el informe, las operaciones con tarjetas de crédito, cerraron octubre con un monto total de $1.879.365 millones, lo cual significa un aumento de un 4,6% respecto al cierre del mes pasado, unos $82.238 millones por encima de septiembre y también por debajo de la inflación esperada.

En octubre hubo una disminución del 19,9% en las operaciones con tarjetas de crédito en moneda extranjera

“Si analizamos el crecimiento interanual, veremos que llegó al 66,6%, y en este caso tampoco alcanzó los niveles de la inflación del período arrojando en consecuencia una baja de la cartera en términos reales”, señalaron.

“No obstante el desarrollo alcanzado por las herramientas denominadas comúnmente como préstamos ‘on line’, se observa en los últimos años una mayor predisposición del público a utilizar el financiamiento que proviene de las tarjetas de crédito. La menor tasa aplicada a las mismas por las regulaciones, sin duda influyen sobre estos comportamientos”, dijo al respecto Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

“Las limitaciones al uso de la tarjeta para compras en cuotas y los mayores impuestos sobre el tipo de cambio a utilizar han actuado como un poderoso freno al uso del plástico en el exterior y los valores de la cartera se encuentran muy por debajo de los saldos que alcanzaban antes de la pandemia”, concluyó.

