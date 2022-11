El ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para evitar un paro de transporte

(NA)

El ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para evitar una medida de fuerza que hubiera afectado el servicios de colectivos y trenes. La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) había convocado para el martes 8 a un paro de actividades de 24 horas en reclamo del pago de un bono de $50.000 para los jubilados del sector y del impacto salarial del impuesto a las Ganancias.

El paro anunciado, ahora en suspenso tras la decisión del Gobierno, abarcaba a colectivos, trenes y taxis, según indicó Omar Maturano, secretario general de UGATT. No obstante esa declaración, los contactos con el Gobierno siguieron abiertos y durante toda la jornada se especuló con que alguna negociación evitaría la medida de fuerza, lo que finalmente ocurrió sobre el final del día.

“El martes habrá paro. El viernes nos recibieron el ministro de Economía, Sergio Massa y el Ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y no nos dieron una solución a lo que veníamos planteando que es un bono de $50.000 para el mes de diciembre, para los compañeros jubilados y pensionados”, había señalado Maturano por la mañana, quien dijo haber recibido una promesa oficial de que hoy tendrían alguna respuesta a su pedido.

“Si la respuesta es negativa vamos a hacer un paro de 24 horas y si es positiva levantaremos la medida. Si no nos dan nada, no se levanta la medida, se postergará por 5 o 10 días. Nosotros tenemos un deber como trabajadores y como dirigentes sindicales”, dijo el sindicalista en declaraciones a Radio Con Vos.

“El paro es de colectivos, trenes, los conductores de trenes, los compañeros taxistas y remiseros, los compañeros de los puertos. Son gremios chicos pero con poder de fuego, son gremios estratégicos. Los camioneros también se suman; no los de Moyano pero sí los de Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Córdoba y de Rosario,” agregó.

Fuentes de las empresas de colectivos señalaron que no esperaban una adhesión importante a la medida. En algunas de ellas, incluso, alegaron no haber recibido una comunicación formal de que la misma iba a llevarse a cabo. El viernes pasado, los dirigentes de la Ugatt se reunieron con Massa y con Guerrera, al tiempo que hoy siguieron adelante esas conversaciones.

Al mismo tiempo, fuentes empresarias daban mayor crédito a la posibilidad de que el paro tenga una mayor adhesión en el caso de los trenes. Maturano lidera el Sindicato La Fraternidad, que agrupa a los conductores ferroviarios. El armado de la huelga a través de la Ugatt, contará con la mayor movilización del gremio ferroviario.

Reclamo por la inflación

“Ante la vorágine devastadora de la inflación, la Ugatt ratifica el paro del martes 8 en todo el país y reclama para diciembre el pago de un bono de 50 mil pesos para los jubilados y pensionados y la eliminación de Ganancias”, sostuvo la organización gremial la semana pasada en un comunicado.

Maturano añadió que el sector pasivo ya sufrió bastante con la grave pandemia a partir del “encierro y la imposibilidad de ver a sus seres queridos y, hoy, no llega a fin de mes”. También ratificó que “el salario no es ganancia, que es producto de la rentabilidad del capital, mientras el trabajo es esfuerzo intelectual o manual para producir productos y/o servicios, por lo que ante el cambio del mínimo no imponible la Ugatt exige que no se descuenten horas extras, viáticos y vacaciones, porque es injusto trabajar más y ganar menos”.

Hoy, el dirigente sumó a su reclamo gremial duras críticas al Gobierno: “Para mi el gobierno de hoy no es peronista. Es una coalición. Yo digo que no es el “Frente de Todos” es el “Frente de ellos” y los otros no son “Juntos por el Cambio” sino “Juntos por ellos” también. Ahora ellos hacen la lista y hacen lo que quieren y los otros hacen lo mismo. Ahora por suerte el radicalismo asomó la cabeza y formó un partido. Ojalá podamos volver a los partidos viejos. Ojalá que nosotros volvamos al peronismo porque esto no es el peronismo”.

