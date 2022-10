El BCRA compró USD 23 millones en el mercado de cambios y consiguió cortar la racha de ventas

Las reservas del BCRA volvieron a quedar debajo de los USD 40.000 millones.

El Banco Central tuvo una posición compradora en el mercado de cambios y consiguió interrumpir una serie vendedora de seis ruedas seguidas.

La entidad terminó su participación de este lunes con compras en el mercado por unos USD 23 millones, en una sesión con negocios por USD 266,6 millones en el segmento de contado (spot).

De esta forma, el BCRA contabiliza un saldo neto vendedor de USD 263 millones en lo que va de octubre, después de haber tenido compras netas por USD 4.966 en septiembre, todo un récord histórico, gracias al “dólar soja”

Asimismo, la entidad monetaria afronta un 2022 con compras netas por USD 4.744 millones, un monto que representa el 73,8% del saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado, de unos USD 6.429 millones al 15 de octubre de 2021.

Las reservas internacionales brutas crecieron USD 2.713 millones en la semana pasada, luego del ingreso del desembolso del FMI por USD 3.855 millones. De esta forma, las reservas finalizaron en 39.258 millones de dólares.

“Cuando dicen que no hay devaluación, en realidad no hay un salto brusco del tipo de cambio oficial, pero la suba está corriendo a un ritmo de más de 6% mensual. A pesar de eso, el tipo de cambio oficial ajustado por inflación y teniendo en cuenta qué pasa con el dólar en el mundo, sigue atrasado y no alcanza. Se atrasó más de 30% desde que asumió este gobierno”, comentó María Castiglioni, economista de CyT Asesores Económicos.

“Hay una demanda muy fuerte de importaciones a este tipo de cambio porque cuando es barato, uno se apura. Eso demuestra que no hay más superávit comercial. Ahora incluso que no están las importaciones de energía, no alcanza. El Gobierno traba el acceso a los dólares para el comercio y los dólares financieros. (..) Hay una brecha cada vez más grande entre las importaciones que se registran y las que se pagan. Hoy estás perdiendo dólares incluso pagando menos importaciones. Es un problema que se patea para adelante. El gobierno lo que resuelve es poner más trabas a las importaciones. Esto te marca que se va a seguir complicando la actividad económica y te va a trabar la producción. La sábana está muy corta”, afirmó Castiglioni por FM MIlenium.

Este lunes empezó a regir el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que sustituye al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). A través del nuevo esquema dispuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en conjunto con la Secretaría de Comercio, se buscará dar un mayor ordenamiento y trazabilidad completa a las operaciones y evitar casos de sobrefacturación, uso abusivo de cautelares y otros mecanismos irregulares.

Entre los motivos que impulsaron su formulación, se encuentran las numerosas inconsistencias de las importadoras detectadas bajo el SIMI, como el uso de prácticas abusivas en la interposición de cautelares para eludirlo.

El directorio del BCRA dejó la tasa de interés sin cambios en 75% nominal anual ante la perspectiva de una desaceleración de la inflación, luego de no alcanzar un criterio unánime sobre la posibilidad de incrementarla.

Seguir leyendo: