10 definiciones de Sergio Massa sobre impuestos, inflación, planes de compra, Precios Justos y otros temas

Foto de archivo - El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, habla con los medios en Buenos Aires, Argentina. Ago 3, 2022. REUTERS/Matias Baglietto/

De regreso de su viaje a Washington, donde participó de la Asamblea Anual FMI-Banco Mundial, se reunió con sus pares del G20 y dio los primeros pasos para renegociar la deuda argentina con el Club de París, Sergio Massa dio su primera entrevista radial, en la que confirmó el anticipo de Infobae sobre el programa “Precios Justos”. A continuación, un decálogo de anuncios y definiciones ministeriales.

1-Inflación

“Arrancamos nuestra gestión con una inflación de 7,5 por ciento. El objetivo es recorrer un camino descendente. Obviamente los resultados se van viendo despacito. El número (en referencia al 6,2% de inflación de septiembre) no me conforma, no me gusta. Tenemos que garantizar que el camino descendente se consolide. Es el desafío. Las medidas que tomamos van con esa idea, porque entendemos que la inflación es el peor castigo que puede tener cualquier trabajador o jubilado de la Argentina”. En otro tramo de la conversación, al explicar el programa “Precios Justos”, Massa enfatizó: “lo que tenemos que garantizar es que el camino descendente que empezamos a recorrer se consolide, porque la inflación es el peor castigo que puede tener un trabajador o un jubilado”

2-Precios Justos

Como método los congelamientos dictados por la fuerza o la idea de que el poder del Estado alcanza para congelar precios entiendo que no funcionan, no creo en eso como mecanismo. Sí creo en un trabajo acordado sobre todo con las empresas de consumo masivo. Hay entre 20 y 25 que representan más del 65% de lo que consumimos los argentinos. Es clave sent

Sentarnos a la mesa con las empresas, establecer los mecanismos para que el Estado les dé certidumbre su programa de importación, ampliación de producción, mecanismos de gtía para importación de insumos y créditos con mejores tasas para aumentar la inversión. Y en esa mesa tiene que haber un trabajo de acuerdo de más largo plazo que PC para arribar a un programa de PJ que le dé a lo largo de varios meses certidumbre en la etiqueta del packaging al consumidor, porque si no lo que termina pasando que lo que acordamos con las empresas después no aparece en la góndola y aparecen las frustraciones. Eso permite dar tranquilidad al consumidor de que puede controlar, más allá de que en paralelo a PJ con el sistema de controladores fiscales estamos preparando un tablero de control online del programa de precios. Además de alimentos están los productos de higiene, limpieza, medicamentos. Es algo más amplio que el programa Precios Cuidados y más largo en términos de tiempo. Cuando lo pongamos en marcha será con un número de compañías, de productos, con un trabajo acordado con Comercio, la AFIP, Industria y una mesa de acuerdo de trabajo entre los gremios de cada actividad y las empresas. Estamos en un tiempo en el que todos tenemos que ceder un poquito y garantizarle al consumidor que el esfuerzo para bajar los precios tiene que contar con instrumentos puestos sobre la mesa de trabajo por todos y cada uno cediendo algo para que eso ocurra”. Un aspecto distintivo de los “Precios Justos”, remarcó, es que estarán impresos en el Packaging, de modo de prevenir remarcaciones.

3-Alivio del impuesto a las Ganancias

“La modificación del mínimo no imponible está decidida, lo charlé con el presidente hace algunos días. A partir del 1 de noviembre subiremos el mínimo no imponible. La AFIP está terminando las proyecciones, sobre todo porque hay paritarias que cerraron hace muy pocos días. Va a regir desde el 1 de noviembre, va a estar arriba de los 330.000 pesos. El objetivo es garantizar que quienes ganan horas extra u obtienen aumentos salariales no los pierdan con el impuesto a las Ganancias. Es un alivio a la situación de los trabajadores a partir de una decisión y un esfuerzo del Estado. Esta semana hay una reunión con las organizaciones sindicales y el presidente y Economía para terminar de ordenarlo. Lo charlé con todos quienes participan en el sistema de toma de decisiones del gobierno.

4-Dólar, reservas y macroeconomía

El ministro subrayó la importancia de encontrar un “equilibrio macroeconómico”. Hace 70 días, al asumir, recordó, el dólar blue estaba en 356 pesos. “Me gustaría plantear lo que está pasando en el contexto global. El desafío que tenemos que recorrer como gobierno es todas las semanas profundizar medidas para achicar la brecha y que las diferencias de tipos de cambio tengan en algún lugar un punto de equilibrio. En términos macro es el desafío más importante que nos toca, porque tiene que venir precedido de una tarea que estamos haciendo para estabilizar, tratar de volver a la Argentina un lugar de más certidumbre. Salir de la idea de que estamos a un paso del abismo. En ese sentido fortalecer las reservas es clave. No hay nada más importante que enfocarnos en términos macro en garantizar el fortalecimiento de reservas. El primer día dijimos que buscar orden fiscal, fortalecer las reservas, sostener la idea de un país desarrollado y con inclusión y tratar de transformar a la Argentina en una potencia exportadora es clave eran cuatro objetivos clave del programa. El arribo a procesos de acuerdo que generan desembolsos de multilaterales más lo que fue el programa de aumento de las exportadoras, más las decisiones para cuidar las reservas del Banco Central, como no pedir adelantos del Tesoro, van en ese sentido. No es un tipo de cambio individual. Nuestro desafío es recomponer reservas y encontrar sinergia entre el gobierno y el campo ser muy cuidadosos en el uso de esas reservas.

5-Planes de compra

También en la idea de estimular el consumo y contrarrestar las tendencias recesivas que insinuó la economía en los últimos meses, Massa adelantó el lanzamiento de un programa de financiación en 30 cuotas fijas, con una reducción a la mitad de las tasa de interés a partir de un acuerdo con bancos, fabricantes y cadenas comerciales que apuntará a productos como Televisores de 50, 55 y 58 pulgadas de tecnología 4K, acondicionadores de bajo consumo energético, “porque queremos construir consenso sobre el ahorro de energía”, y una amplia variedad de modelos de teléfonos celulares. Es un acuerdo con cadenas comerciales que estaría “no esta semana, sino la próxima seguramente se pondrá en marcha”.

6-Economía Social y Refuerzo de ingresos

En lo que denominamos el refuerzo de ingresos para personas adultas estamos terminando una propuesta con la Anses para ponerla operativa a lo largo de los próximos 7 días, tenemos pendiente una reunión con la titular de Anses, Fernanda Raverta y otra con el presidente. El objetivo en el caso de los grupos más vulnerables es una medida que les dé a las personas en situación de más vulnerabilidad la posibilidad de acceso a un refuerzo alimentario. Otro objetivo es dotar de máquinas y herramientas, de bienes de capital, a los sectores de la economía social, para garantizar que el beneficiario tenga trabajo y en lo posible recorra un camino hacia la economía formal. Y en paralelos avanzar para los grupos de mayor riesgo avanzar con un refuerzo alimentario para adultos sin ningún ingreso para que en noviembre y diciembre el estado los asista para que accedan al mínimo básico alimentario. Será un refuerzo instrumentado desde la Anses para asistir a aquellos que hoy no tienen nada, ni AUH, ni trabajo, ni ningún plan y sienten que el Estado no los está protegiendo. El mecanismo de pago lo definirá la Anses.

7-Fomento a pequeños agricultores.

Al igual que el refuerzo de ingresos y los fondos para Economía Social, se trata de un programa financiado con parte de la recaudación del “Programa de Incremento Exportador”, más conocido como “dólar soja”, que se aplicó durante septiembre. Massa explicó que en este caso los recursos destinados harán foco “en pequeños y medianos productores que por haber vendido sus tenencias ya no podían acceder a ningún beneficio, en ese caso la Secretaría de Agricultura tomó la decisión de establecer un programa de fomento que empezó en las últimas horas, es un trabajo de los próximos 120 días y apunta a subsidiar los gastos en fertilizantes y semillas para pequeños y medianos productores”

8-Guerra y contexto internacional

Massa recordó que en los últimos tres años la Argentina vivió dos shocks. “El primero la pandemia, con mucha debilidad, sin posibilidad de acceso a crédito y sin posibilidad de financiamiento multilateral porque estaba en discusión el fallido acuerdo del gobierno anterior con el Fondo. Los primeros dos años se basaron en el financiamiento del BCRA y con déficit fiscal bastante alto que profundizó las dificultades cambiarias. Tuvimos un segundo shock que es el de la guerra, hoy se habla en el G20 y el Fondo del shock que viene, suba de muchos precios internacionales y vamos a vivir el peor invierno europeo desde la segunda guerra mundial La Argentina ya vivió ese shock. La guerra nos lleva costados más de USD 5000 M, Porque si bien la guerra aumentó el precio de los granos, mucho más aumentaron la energía, los fletes y los fertilizantes que importamos. Esa cuenta global tomada en julio agosto nos llevó a perder en reservas y en las cuentas fiscales USD 5.000 millones. El precio de la guerra en la Argentina no se discute. Esos 5.000 millones se sintieron en las reservas y en lo fiscal, pero no en la operación y el funcionamiento de la Argentina: siguió creciendo la economía porque se cedieron reservas para sostener el crecimiento. No se vivió en la Argentina lo que se preanuncia en Europa de que la gente se duche junta, que se apaguen las vidrieras, se apaguen los monumentos, se cierran 3 días las empresas. Ese invierno al hemisferio sur, no solo a la Argentina, ya le tocó vivirlo”.

9-Presupuesto Nacional (vs discusión por las PASO)

Consultado de si le parecía lógico pedirle a la oposición que apoye el presupuesto al tiempo que miembros del oficialismo pretenden eliminar las Primarias y complicar la interna opositora, Massa dijo que estaba alejado de ese tipo de cuestiones y que, además, no hay ningún proyecto presentado para modificar las reglas electorales. “Cuando fui designado ministerio de Economía les escribí a los dirigentes del FR y del FDT que me iba a concentrar en la gestión y desentender más de lo vinculado a la política. Porque estoy convencido de que las dos cosas no se pueden hacer. El presupuesto hay que tomarlo en un sentido distinto. Yo al congreso les dije voten este presupuesto u otro presupuesto, pero voten uno. Porque no tener presupuesto te lleva a situaciones como la que me tocó de 12,4% de desborde fiscal primario. Porque cuando no tenés hoja de ruta se va imponiendo una medida u otra sobre la base de quien tiene dentro del gobierno más capacidad de imponer una idea. El Ejecutivo, pero quien sanciona el presupuesto es el Congreso. Si hay aportes para hacer, no solo en materia de inversiones o priorización de gastos, sino también en el análisis de la separata. En la Argentina 4,7% del PBI se va en beneficios o gastos tributarios a empresas o sectores de la economía. Planteamos por separado que el Congreso debata si está bien que haya 4,7% del PBI en beneficios a sectores económicos y se sancina casi automáticamente todos los años y no se discute. El presupuesto es la ley más importante. El desafío que tenemos es que haya un presupuesto. Aspiro a que incorporemos algunas propuestas de la oposición.

10-FMI Banco Mundial

Massa recordó que en su reciente visita a Washington, y en particular en su presentación ante el Comité Internacional de Desarrollo del Banco Mundial planteó, en presencia del presidente del Banco Mundial, David Malpass, y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, la contradicción de que mientras las entidades multilaterales de Desarrollo, como el propio BM, el BID, la CAF, aportan inversiones para el desarrollo en programas en los cuales el Estado receptor tiene que aportar fondos de contrapartida, que esos fondos sean penalizados o castigados por el Fondo como déficit fiscal, que presiona para reducir. “Les pedí que se pongan de acuerdo”, resumió.

