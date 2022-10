Tarifas de luz y gas: quiénes comenzarán a pagar sin subsidios a partir de octubre

Un porcentaje de 35% de hogares no se anotaron en el formulario online

Si bien estaba previsto que la segmentación de tarifas y la quita de subsidios para los usuarios residenciales de mayores ingresos comenzaría en septiembre, demoras en la reglamentación y un porcentaje de 35% de hogares que no se anotaron en el formulario online obligaron al Gobierno a postergar la segmentación para octubre.

¿Quiénes son los usuarios que dejarán de recibir subsidios y tendrán aumentos en las tarifas durante este mes?

Se aplicará a los que no se hayan inscripto en el formulario online de Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) y a los que completaron sus datos pero quedaron clasificados como usuarios del Nivel 1. Son hogares que declararon reunir alguna de las siguientes condiciones, considerando a todos sus integrantes:

- Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $419.149,50 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC).

- Quedan exceptuados los hogares ubicados en el partido de Patagones (Buenos Aires), Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, donde los ingresos mensuales totales deberán ser equivalentes o superiores a $511.362,39.

- Tener tres o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años; tener tres o más inmuebles; poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

En tanto, no se quitarán los subsidios en forma provisoria a los beneficiarios de la tarifa social, aunque no se hayan anotado en el registro.

Flavia Royón, secretaria de Energía (Gustavo Gavotti)

Según estimaciones del Gobierno, más de 5 millones de usuarios de energía eléctrica —sobre un total de 15 millones— no se anotó en el formulario RASE para mantener los subsidios. El decreto de segmentación de subsidios publicado en junio pasado estableció tres niveles de usuarios según sus ingresos (altos, medios o bajos), pero no se detalló en forma específica en qué nivel se ubicaría a las personas u hogares que decidían voluntariamente no anotarse en el registro.

Por eso, fue necesario que el Gobierno publicara una resolución donde se especifique claramente que el que no pida el subsidio queda dentro del Nivel 1 (de mayores ingresos). Esa resolución fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 26 de septiembre, pero como las subas de tarifas no se pueden aplicar de forma retroactiva, la decisión del Gobierno fue que se aplique a partir de octubre.

Las personas beneficiarias de la tarifa social y de programas provinciales similares podrán mantener los subsidios de forma provisoria

La Resolución 661/2022 estableció entonces que el ENRE, el Enargas, los entes reguladores, las autoridades provinciales y las empresas prestadoras de los servicios públicos deberán considerar como usuarios residenciales de Nivel 1 (de mayores ingresos) a los usuarios de servicios de energía eléctrica y de gas natural por red que no se encuentren identificados en el padrón como de Nivel 2 (menores ingresos) o Nivel 3 (ingresos medios).

Por otro lado, a través de la Disposición N° 3 del 1º de septiembre de 2022 de la Subsecretaría de Planeamiento Energético se dispuso que las personas beneficiarias de la tarifa social y de programas provinciales similares podrán mantener los subsidios de forma provisoria hasta que puedan inscribirse en el registro. Se trata de los usuarios con menor capacidad económica para afrontar el pago del servicio público de electricidad.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - JULIO 02; Mariano Massimino revisa su contrato de locación buscando opciones para alquilar con su pareja en Julio 02, 2021, en CABA, Argentina. (Foto de Gustavo Gavotti / Infobae)

Según datos oficiales, 9,8 millones de hogares completaron el formulario de Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) desde que fue habilitado el 15 de julio pasado. Desde entonces, se dieron de baja 114.281 solicitudes que habían pedido mantener los subsidios, pero que cambiaron de posición cuando se conoció que no podrán acceder a la compra de dólar ahorro.

En tanto, los inscriptos quedaron segmentados de la siguiente manera:

- 433.470 usuarios de Nivel 1 (ingresos altos, van perdiendo los subsidios gradualmente)

- 5.627.097 usuarios de Nivel 2 (ingresos bajos, mantienen los subsidios)

- 3.764.154 usuarios de Nivel 3 (ingresos medios, mantienen los subsidios)

Las distribuidoras de energía que operan en el AMBA —Edenor y Edesur— recibieron una comunicación de Cammesa (la empresa mayorista de energía eléctrica) donde se les pedía que en forma excepcional no emitan facturas con cuadros nuevos durante septiembre. Y luego, el ENRE (en ente regulador) les informó que comenzará con la segmentación a partir de octubre.

Por lo tanto, los clientes de estas empresas verán el impacto en sus facturas solo durante una parte de este mes y sobre todo durante noviembre. En una de las distribuidoras del AMBA confirmaron que el 37% de sus clientes habían quedado dentro del segmento N1, de mayores ingresos.

En tanto, solo algunas distribuidoras del interior ya comenzaron a facturar con los nuevos cuadros durante las últimas semanas de septiembre. En las empresas distribuidoras coinciden que la cantidad de usuarios que quedaron inscriptos en el Nivel 1 (de mayores ingresos, que pierden los subsidios) es demasiada alto. El promedio es el 30% a nivel país, pero en algunas provincias alcanzó el 50%, según fuentes del sector.

En una de las empresas confirmaron que muchas personas no se anotaron pero no tienen la capacidad contributiva para afrontar la quita de subsidios, ya que encontraron inconsistencias en los listados que recibieron. Al cruzar los datos, se encontraron que usuarios que figuraban como beneficiarios de tarifa social en sus propios listados eran consideraron como usuarios de Nivel 1 (de mayores ingresos) en los listados oficiales.

La segmentación en las tarifas de gas, en tanto, se pondrá en marcha en las próximas semanas según fuentes oficiales. Si bien las empresas ya cuentan con los nuevos cuadros tarifarios y con las listas de clientes que perderán subsidios aun resta definir los topes de consumos no subsidiados que se aplicarán en cada zona del país.

Por último, los usuarios de la empresa Aysa recibirán un incremento de 10% en la tarifa durante este mes de octubre. Esa suba no tiene que ver con la quita de subsidios -que en el caso del agua comenzará en noviembre- si no con el segundo tramo del aumento que fue autorizado para este servicio luego de una suba de 20% en julio pasado. En total es un 32% de aumento acumulado en el año.

