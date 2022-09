Cómo son las 5 salas VIP de aeropuertos más lujosas del mundo

Las aerolíneas del mundo todavía ofrecen el lujo de antaño en sus salones VIP en los aeropuertos

Con el correr de los años viajar en avión pasó de ser una experiencia ultra exclusiva y reservada para ocasiones muy especiales, a una experiencia rutinaria en la cual los pasajeros deben sortear filas en las terminales y aviones con poco espacio. No obstante, algunas aerolíneas del mundo todavía ofrecen un servicio que se asemeja a esas épocas doradas, a través de sus salones VIP en los que todavía se trata al viajero con todo el concepto del lujo, comodidad y exclusividad.

Esa búsqueda de confort y excelencia para las horas de espera previas al embarque permite mostrar los 5 salones VIP más exclusivos de los aeropuertos de todo el mundo, tal como detalló el portal de viajes de lujo Azureazure.

1. Terminal de primera clase de Lufthansa en Frankfurt

La sala VIP de Lufthansa en Frankfurt

El salón de primera clase de Lufthansa en Frankfurt tiene 1.800 metros cuadrados en los que los viajeros podrán relajarse como en pocos sitios. Hay Wi-Fi en todo el salón, un área para niños, habitaciones privadas para mantener reuniones, teléfonos, oferta gastronómica, que se completa con una amplia selección de vinos y licores de primer nivel.

Pero esto no es todo, se destaca un salón especialmente dedicado a los fumadores, donde se podrá elegir de una selección de puros exclusivos junto con una variedad de 130 whiskies. Además, es el único salón que cuenta con baños en suite, donde los viajeros podrán relajarse al máximo y bañarse antes de sus vuelos.

La sala VIP de Lufthansa en Frankfurt cuenta con espacios especiales para fumadores, donde también podrá degustar una gran variedad de whiskies

La frutilla del postre es al retirarse, luego de que un asistente facilite los procesos migratorios de forma personalizada, los pasajeros son transportados hasta sus aviones en automóviles Porsche o Mercedes Benz.

El acceso a esta sala VIP está estrictamente reservado para los viajeros de primera clase de Lufthansa o Swiss Airlines, así como los viajeros de más alto nivel del programa Miles & More de la aerolínea alemana.

2. Lounge Business Class de Turkish Airlines Lounge en Estambul

El Lounge Business Class de Turkish Airlines

En esta sala los viajeros encontraran varios comedores con buffet y comidas a la carta que ofrecen cocina internacional y especialidades turcas. Cuenta con un área de entretenimiento con nueve televisores de gran tamaño, mesas para masaje, duchas e incluso un simulador de golf. También tiene bares de autoservicio esparcidos por la sala e incluso una estación que sirve pan turco recién horneado.

Especialmente pensado para quienes están realizando viajes de larga distancia, el salón tiene habitaciones privadas para dormir, aunque sólo están disponibles para aquellos viajeros que tengan una escala de al menos 4 horas en Estambul, y estén por emprender un vuelo de mínimo 8 horas.

El salón VIP de Turkish ofrece especialidades turcas de toda clase

Este salón está disponible para todos los viajeros en clase Business de Turkish Airlines, , así como para miembros de Miles & Smiles Elite y Elite Plus que vuelan en cualquier clase, los miembros de Star Alliance Gold -con un invitado- que viajan en cualquier cabina y los miembros del Turkish Corporate Club.

3. El Emirates First Class Lounge en Dubai

Este salón VIP es tan grande que ocupa una terminal completa

Este increíble espacio de súper lujo ocupa toda una terminal y refleja la típica experiencia que puedes esperar de cualquier aeropuerto del mundo: tiendas libres de impuestos, áreas de descanso y puertas de embarque, pero únicamente para los viajeros más exclusivos, pero sin multitudes atorando los pasillos.

Además tiene dos amplios dormitorios con camas para leer, dormir un rato o simplemente relajarse, un spa al cual puede accederse con reserva, duchas, servicio de limpieza de zapatos, un Cigar Bar y una cata de vinos personalizada curada por la bodega Le Clos. Los pasajeros podrán también abordar sus vuelos desde la misma sala VIP, ya que cuenta con puertas de embarque especiales.

Emirates ofrece en su salón VIP toda clase de comidas y bebidas

Podrán acceder los pasajeros de primera clase de Emirates así como los miembros de Emirates Platinum. Además, quienes pertenezcan a las membresías Silver y Gold de la compañía, así como quienes viajen en Business Class podrán pagar para ingresar.

4. Salón de primera clase de Eithad en Abu Dhabi

Esta sala es tanto o más lujosa que las otras de la lista, cuenta con una oferta gastronómica especializada en platos de Medio Oriente, un bar, gimnasio, una sala de relajación y reclinación, y habitaciones VIP.

Pero esto no es nada en comparación con The Residence, esta es una sala especial que cuenta con suite privada de tres habitaciones, servicio de mayordomo, y está únicamente disponible para los pasajeros de los vuelos en el Airbus 380 The Residence, que le da nombre a la sala.

Los pasajeros más exclusivos de Etihad podrán acceder al salón The Residence

En ella, los pasajeros son agasajados con cócteles, licores y más bebidas de primera categoría, caviar, una menú exclusivo de tres pasos y todo lo que el viajero requiera, desde un puro, hasta una limpieza de zapatos, un corte de pelo o una sesión de spa, entre otras cosas.

Como se dijo, la única forma de acceder al salón The Residence es siendo pasajero de los vuelos A380 del mismo nombre. Para ingresar a la sala de primera clase, basta con ser miembro de Etihad Guest Platinum o viajero de primera clase.

5. Swiss First Class Lounge en Zurich

En el bar Grappa de Swiss se puede degustar 100 variedades diferentes del licor italiano que le da el nombre

Este salón cuenta con una variedad de comodidades increíbles. Las habitaciones de descanso son de las mejores que pueden encontrarse en este segmento, y hasta cuenta con una terraza al aire libre para disfrutar los días soleados.

Tiene una gran sala comedor, suites con baños completos, sillones amplios y cómodos, un salón para fumadores, y lo más destacado, el bar Grappa, que contiene más de 100 botellas de licor italiano grappa, que los pasajeros pueden degustar.

Para acceder a este salón hay que viajar en primera clase de Swiss o Lufthansa, o ser miembro de HON Circle viajando en cualquier clase de alguna de estas empresas.

SEGUIR LEYENDO