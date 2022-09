Mercados: los bonos en dólares moderan la baja y el riesgo país sobrepasa los 2.700 puntos

Los indicadores de Wall Street se definieron por las amplias subas en torno al 1,5% pasado el mediodía, una tendencia que mejoró el recorrido de los activos argentinos.

Por la mañana, los títulos públicos de la Argentina que se operan en Nueva York recortaban un fuerte 3% en sus precios, pero por la tarde moderaron las pérdidas a un 1 por ciento.

Los bonos Globales del canje, en dólares con ley extranjera, llegan a negociarse debajo de los 19 dólares, tal el caso del Global 2035 (GD35) y el Global 2046 (GD46), en sus cotizaciones mínimas en dos meses y cerca de sus precios más bajos desde que salieron al mercado hace dos años.

Estas emisiones de la reestructuración de deuda acumulan una pérdida del 40% en 2022, que se amplía el 60% desde septiembre de 2020 cuando debutaron en Wall Street.

En ese sentido, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes, tocó los 2.777 puntos, un máximo en dos meses, para ubicarse a las 14 horas en los 2.703 puntos, con una suba de 12 enteros en el día.

El riesgo país argentino rozó los 3.000 puntos el 21 de julio, durante la semana en la que el dólar libre alcanzó un récord de 350 pesos.

Incidía en el riesgo país el recorte de 18 puntos básicos en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EEUU. Este miércoles, el Treasury a diez años rinde 3,78%, cuando tocó el 3,98% el martes, un máximo desde el 5 de abril de 2010.

Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, explicó que “la deuda soberana en dólares mantiene la sensibilidad al resto de emergentes y no deja de caer. Inflación creciente en Estados Unidos, subas de la Fed y la tasa de rendimientos de bonos del Tesoro norteamericano a 10 años rozando el 4% -niveles máximos desde el 2008- son factores que explican esta situación. El fly to quality empuja a los inversores a salir de títulos emergentes y buscar activos conservadores. Al mismo tiempo, la renta variable sufre tanto a nivel internacional como local. El VIX -índice que mide la volatilidad implícita de la bolsa de Estados Unidos- con 33,8 puntos recientes toca niveles no observados desde octubre 2020. En este marco, creemos que la política contractiva de la Fed se mantendrá en el corto plazo, y así también la volatilidad en los mercados”.

“Haciendo foco en los drivers locales que afectan a los activos, sin dudas el ajuste gradualista en términos fiscales sigue dejando sabor a poco en el mercado. Si bien se han observado políticas de shock con cierta ortodoxia en el plano monetario con fuertes subas de tasas, está claro que es insuficiente si no vienen en línea con medidas fiscales”, subrayó Lucas Yatche.

“Tras la continua preocupación mundial en relación con la inflación, y por ende el aumento de las tasas de interés puntualmente de la Reserva Federal de Estados Unidos fueron algunas de las causas del declive de toda la curva”, expresó Ayelen Romero, ejecutiva de Cuentas de Rava Bursátil.

Desde el lado de las acciones, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 1,5%, a 137.400 puntos. El panel de la Bolsa porteña tocó los 150.000 puntos de manera intradiaria el lunes de la semana pasada.

