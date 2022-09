Dólar soja: el BCRA compró divisas en el mercado, con operaciones de liquidación del agro por USD 357 millones

La sede del BCRA, en el centro financiero de Buenos Aires.

Las operaciones de “dólar soja” aportaron este martes unos USD 357,1 millones en el mercado mayorista, donde se negociaron USD 613,5 millones en el segmento de contado (spot). El Banco Central, que se quedó con esas divisas del agro a un tipo de cambio diferenciado de $200 y luego revendió una parte (USD 57 millones, a $146,86) a importadores, finalizó con un saldo neto comprador de 300 millones de dólares.

En las últimas 17 sesiones operativas desde el pasado 6 de septiembre las liquidaciones por el esquema de dólar soja alcanzaron los USD 6.592,5 millones, muy por encima de lo previsto por el Gobierno para el transcurso del mes, unos USD 5.000 millones, a falta de dos ruedas operativas con vigencia de este beneficio para exportadores.

Desde la llegada del “dólar soja”, el BCRA quedó con un saldo positivo en dicho período de USD 4.213 millones, alentado por la implementación de este tipo de cambio temporal para la exportación del agro.

En el transcurso de septiembre el Central acumuló compras netas por 4.292 millones de dólares. De sostenerse este saldo a favor cercano a los USD 4.000 millones en septiembre, se tratará de un mes histórico con las mayores compras netas para el BCRA en el mercado de cambios, por encima de los máximos de diciembre de 2011 (USD 2.493 millones) y abril de 2014 (USD 2.446 millones).

Asimismo, la entidad monetaria afronta un 2022 con compras netas por USD 4.330 millones, un monto que representa el 67,8% del saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado, de unos USD 6.390 millones al 28 de septiembre de 2021.

“En términos cambiarios, la incertidumbre reina con el fin del dólar soja. Con expectativas deterioradas la brecha cambiaria no cede y no logra perforar el 100%, lo que sigue remarcando la necesidad de una aceleración devaluatoria. Lo mismo se ve reflejado en las Tasas Efectivas Anuales de los futuros de ROFEX y de los precios de los activos Dólar Linked”, refirió Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

“En línea, la balanza comercial deficitaria -por tercer mes consecutivo- es otra variable que refleja el atraso cambiario. Por el momento el Gobierno muestra señales principalmente regulatorias y de mayor desdoblamiento. Las emisiones de deuda CER y Dólar Linked del Tesoro convalidan la intención de evitar shocks devaluatorios”, apuntó Yatche”,

“El mercado espera nuevas medidas cambiarias, dado que a fin de mes finaliza el denominado dólar soja y dejarían de ingresar divisas al BCRA para incrementar las reservas internacionales a través de este tipo de cambio especial”, comentaron los expertos de Research for Traders.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron el martes en USD 250 millones y finalizaron en 36.567 millones de dólares.

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó este miércoles que el país cuenta con “situaciones casi absurdas en las licencias automáticas” para importar, y adelantó que el viernes pondrá en marcha “un régimen de comercio que le dará previsibilidad a la economía para todo el 2023″ a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

