El presidente de Aerolíneas Argentinas le respondió a Macri: “La pérdida de la que habla corresponde a su último año de gobierno”

Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas (REUTERS/Luisa González)

“La pérdida de la que habla Mauricio Macri corresponde a su último año de gobierno. En 2021, el déficit de Aerolíneas se redujo un 35% respecto a 2019 y año a año vamos a seguir mejorando su rendimiento pero con crecimiento y expansión, no con ajuste y a costa de la conectividad”.

Así comienza un hilo en Twitter de Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas. El titular de la empresa aérea le respondió al ex presidente, quien ayer en una entrevista volvió a criticar la había asegurado que la estatización de Aerolíneas Argentinas –que hizo Cristina Kirchner en 2008–, la cual “costó 8 mil millones de dólares”, según Macri. Además, el ex mandatario señaló que si ese dinero se hubiera utilizado para obras públicas, “no habría ningún argentino sin cloacas ni agua potable”.

“No tenemos por qué pagar un colectivo que vuela del Estado. No ponemos un dólar más. Si ellos no pueden vivir con lo que venden de tickets, desaparecerá. Si hay otras aerolíneas que lo hacen: Flybondi, Jetsmart, Latam. Se arreglan con lo que le paga el que viaja”, expresó.

“Todos estamos pagando una parte importante de los que tienen que viajar. Los chaqueños están esperando un nuevo puente hace décadas. Ese puente vale 6 meses de Aerolíneas Argentinas. En Bariloche, no podés acceder del aeropuerto al centro y no podés ir de la ciudad al Llao Llao”, aseguró el ex presidente.

El hilo del presidente de Aerolíneas

Macri también dijo que el kirchnerismo había “echado a Latam”. “Otra mentira de Macri. Latam se fue del país luego de perder USD 300 millones en 2018 y en 2019. Andes, Norwegian y Avian también tuvieron pérdidas millonarias y dejaron de operar en esos años. Aún, las empresas que hoy siguen volando fueron a pérdida durante su gestión”, escribió Ceriani en la red social.

Con respecto a los comentario sobre Bariloche, el titular de la aérea afirmó : “Acá coincidimos con Macri. Bariloche es una de las joyas del turismo argentino pero sin los 300 mil pasajeros argentinos y extranjeros que Aerolíneas llevó en la última temporada de invierno, seguramente no necesitaría ninguna obra de infraestructura vial”.

“Una vez más, el ex presidente hace muestra de su ignorancia sobre el sector y de una gran insensibilidad de lo que significa la llegada de un avión lleno de pasajeros para las economías regionales y para los argentinos y argentinas que viven allí”, cerró Ceriani.

Otros cruces

No es la primera vez que Ceriani le responde a Macri. En marzo pasado, por caso, ya había dicho que si la compañía no es viable “se debe privatizar”. Lo hizo, al igual que anoche, en declaraciones al canal LN+. “El Estado no puede seguir bancando USD 700 millones por año para sostenerla”, aseguró.

La respuesta del titular de la empresa también llegó por Twitter. “Evidentemente Mauricio Macri está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país. Quizás algún gobernador de su espacio le pueda explicar lo que significa en términos económicos para sus provincias”, comenzó.

“Una vez más, el ex presidente hace muestra de su ignorancia sobre el sector y de una gran insensibilidad", dijo Ceriani

“La llegada del avión a una provincia significa turismo, inversiones, conectividad, desarrollo económico con sentido federal. Significa miles de puestos de trabajo y la posibilidad de recibir visitantes extranjeros que en su inmensa mayoría entran al país por Buenos Aires”, argumentó Ceriani.

“El modelo de industria que propone Macri es tan inviable que ni siquiera logró que funcione para su aerolínea familiar. Avianca, luego de comprar la empresa de aviones del grupo Macri y recibir la autorización para operar 16 rutas, canceló sus operaciones en junio de 2019″, señaló.

“Nos parece saludable la discusión sobre el déficit de Aerolíneas, trabajamos todos los días para mejorar su productividad y eficiencia. Contamos con una experiencia histórica reciente que lo hizo posible a partir de su crecimiento y expansión, sin olvidar su rol social. Achicarla, privatizarla, despreciarla no es una opción posible para nosotros. El desafío es continuar mejorando, ampliar la oferta, incrementar operaciones, aumentar ingresos a partir de nuevas oportunidades de negocios, ser el vehículo para el ingreso de divisas país”, concluyó Ceriani.

