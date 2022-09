El Gobierno no cumplió con la meta de reservas, pero asegura que no deberá pedir un perdón especial al FMI

Kristalina Georgieva en la reunión con Sergio Massa, el lunes pasado en Washington

El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional confirmaron que una de las metas centrales del acuerdo firmado en marzo no fue alcanzada en la segunda revisión, correspondiente a fines de junio. Se trata del objetivo de acumulación de divisas en el Banco Central, que junto con la reducción del déficit primario y la emisión monetaria para asistir al Tesoro, son la columna vertebral del programa económico consensuado. A pesar de eso, desde el Ministerio de Economía aseguran que no deberán pedir un waiver por ese incumplimiento.

Según afirmaron desde el Banco Central, “la meta de reservas del segundo trimestre fue prácticamente cumplida. Sólo faltaron USD 296 millones para alcanzarla”, mencionaron ante una consulta de Infobae.

“Vale destacar que esta pequeña diferencia se explica en su totalidad por la demora en los desembolsos de organismos multilaterales (fundamentalmente BID y Banco Mundial), que se esperaban por más de USD 1.000 millones e ingresaron sólo USD 127 millones. En conclusión, por parte del BCRA se registró un cumplimiento adecuado de la meta”, aseguraron desde la entidad que preside Miguel Pesce.

El Gobierno aseguró que la meta de acumulación de reservas en el Banco Central no se cumplió por una diferencia de USD 296 millones y cree que el objetivo anual no corre peligro

Este mediodía, el presidente Alberto Fernández se reunió con Kristalina Georgieva, la titular del FMI, en el Nueva York. “Excelente reunión con el presidente Fernández. Enfatizamos la importancia de la implementación decisiva del programa para combatir la inflación y fortalecer la estabilidad para el crecimiento sostenible e inclusivo de los argentinos”, dijo Georgieva en su cuenta de Twitter luego del encuentro con el mandatario.

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, titular del FMI, en Nueva York

El Fondo Monetario había explicitado en su comunicado en el que dijo el staff aprobó la revisión del segundo trimestre que “la mayoría de las metas cuantitativas revisadas del programa hasta fines de junio de 2022 se cumplieron, con la excepción del piso de las reservas internacionales netas, principalmente debido a un crecimiento del volumen de importaciones superior al programado y retrasos en el apoyo oficial externo”.

Una pregunta que surge por el incumplimiento de la meta de reservas es si ese hecho ameritaría que el Gobierno argentino solicite ante el organismo un waiver, es decir, un pedido de dispensa por no haber alcanzado uno de las metas prioritarias del programa económico. De todas formas, según altas fuentes oficiales, el Poder Ejecutivo no necesitará pedir el waiver, porque el objetivo relevante del acuerdo es el anual, no las instancias trimestrales.

El Gobierno no necesitará pedir un waiver por el incumplimiento de la meta de reservas del segundo trimestre, pero podría revisarse el objetivo de USD 4.100 millones de fin de mes

“No hay que pedir waiver; las reservas se miden anuales y los trimestres son indicativos. El FMI remarcó eso para criticar a (Martín) Guzmán por mentirle. Este año son USD 5.000 millones menos USD 200 millones del Club de París”, explicó una calificada fuente oficial ante la consulta de Infobae, en referencia a los pagos parciales que se hicieron a ese consorcio de países acreedores con los que Argentina negocia una reestructuración.

Una posibilidad que surgió en las últimas conversaciones técnicas con el organismo es que la meta trimestral de fines de septiembre también pueda ser revisada, aseguraron desde un despacho oficial. A priori, la primera revisión en junio había recalculado el objetivo del tercer trimestre de acopio de divisas desde USD 4.400 millones a USD 4.100 millones.

En las últimas semanas el BCRA logró acelerar el ingreso de reservas por la vía del esquema de dólar soja, que aceleró la liquidación de exportaciones del sector sojero, luego de la puesta en marcha del sistema que mejoró el tipo de cambio para los productores y por el que el equipo económico espera una llegada de unos USD 5.000 millones hasta fin de mes.

