Empresas “baratas” y sectores clave: la ventana de oportunidad que movió el mercado de fusiones y adquisiciones

La expectativa es que haya más movimiento de fusiones y adquisiciones en 2023 suele ser un termómetro para determinar el dinamismo y expansión esperada de la economía

El movimiento de operaciones de compra y venta de empresas en un país suele ser un termómetro para determinar el dinamismo y expansión de la economía y lo atractivo o no que resulta ese mercado para los inversores, tantos externos o locales. En la Argentina, la actividad se desaceleró en el último año pero todavía se mantiene en los niveles altos para la última década y la expectativa es que pueda expandirse -con foco en tecnología, minería y energía- luego de un cambio de Gobierno que muestre más señales de estabilidad macroeconómica.

Según un informe de la consultora PwC, a nivel local, durante los primeros seis meses de 2022 se registraron 38 transacciones por un valor informado de USD 2.270 millones. En cuanto al volumen, hay un incremento cercano al 15% en comparación con igual período de 2021, que está por debajo del promedio histórico de 50 transacciones por semestre. En cuanto al valor, es el mejor primer semestre desde 2019.

Hoy las compraventas son más oportunidades puntuales o aisladas que recurrentes. Brasil tiene 30 veces más transacciones que la Argentina (Arrigoni)

En tanto, desde First Capital Group, asesora en varios acuerdos de compra concretados, destacaron a que en 2021 hubo 82 deals (compras o fusiones) y este año, acumulado a julio, se cerraron 43. “Hoy las compraventas son más oportunidades puntuales o aisladas que recurrentes. Brasil tiene 30 veces más transacciones que la Argentina. El año que viene esperamos un cambio y se cierra una ventana de oportunidad de comprar algo barato y muchos lo pueden ver de esa forma. Se verá en el primer semestre de 2023 cuando con las primeras encuestas electorales alguien que pensaba vender piense en no hacerlo”, dijo a Infobae Miguel Ángel Arrigoni, socio de FCG, que fue el asesor en la compra de la empresa Liag por parte de la familia Bartolomé.

“Hoy tenemos récord de mandatos de venta, el doble que el año pasado. La rueda se va a empezar a mover cuando se disipe la neblina del cambio de Gobierno. Hoy es un mercado fuertemente local, con gente que ya está en la Argentina y comprometida con la actividad en el país y ven una oportunidad ventajosa”, agregó Arrigoni.

Vaca Muerta genera interés en los inversores, más allá del contexto macroeconómico (Europa Press)

A nivel regional, la Argentina fue el quinto país más activo en cantidad de operaciones concretadas y el cuarto en monto operado. “Hay una diferenciación entre el primer semestre y lo que va a terminar siendo el año. Fue un primer semestre muy activo, pero está relacionado con que desde finales del año pasado y principios de este año, con la reactivación pospandemia y cierta estabilidad financiera, aunque no todavía política, que generaron transacciones muy impulsadas por las multinacionales que fueron saliendo. Hubo transacciones grandes que antes de más de USD 100 millones, que no se veían tanto, y una transacción de USD 1.000 millones”, destacó Juan Procaccini, socio de PwC Argentina a cargo de la práctica de deals y de la plataforma de Asesoramiento de Negocio.

“Hay un exceso de pesos en el mercado que lleva oportunidades. Empresas e inversores con liquidez, que no puede enviar el dinero al exterior y entonces colocan el dinero a corto plazo o realizan inversiones en la economía real que incluyen la adquisición de empresas”, agregó. Sin embargo, para un aumento de las fusiones y adquisiciones se requiere una mayor previsibilidad y menos incertidumbre política. Son los compradores locales los que tiene menos miedo al riesgo, por eso los grandes acuerdos de los últimos tiempos tuvieron capitales argentinos.

Hay un exceso de pesos en el mercado que lleva oportunidades. Empresas e inversores con liquidez que realizan inversiones en la economía real (Procaccini)

Procaccini destacó que hubo una etapa de salida de compañías multinacionales en la pandemia que generó una avalancha de operaciones con compradores locales. Ahora, esa ventana de oportunidad de salida por la alta incertidumbre se cerró y las expectativas de una nueva ola de actividad ahora pasan más por un cambio de Gobierno que genere más certidumbre política.

Los especialistas coinciden que, más allá del contexto macroeconómico, hay sectores como software y energía (con Vaca Muerta y el litio a la cabeza) que generan mucho interés y movimiento. “Los inversores globales protegen su portafolio antes de identificar oportunidades de crecimiento sobre todo cuando tienen problemas en su propio mercado retrasan las inciativas de inversión. La guerra entre Rusia y Ucrania afectó a muchas compañías, la situación en China, los problemas de abastecimiento, afectaron a muchos jugadores que tienen que resolver sus problemas antes de buscar jugadores en mercados emergentes”, advirtió Procaccini.

Empresas de desarrollo de software, entre las que generan más movimiento en el mercado

“Pero hay sectores que siguen buscando crecimiento y encuentran oportunidades en la Argentina y ahí aparece Vaca Muerta y el sector minero. Los valores de los activos están hoy muy afectados y hay oportunidades para inversores que quieran tomar ese riego. Vamos a ver más actividad de compradores que están más acostumbrados a perfiles de riesgo en mercados emergentes en petróleo, gas y tecnología”, agregó el directivo PwC.

A mayor riesgo país, más afectadas están las valuaciones de las empresas. Otros factores que afectan la valuaciones son restricciones las importaciones, trabas para enviar dividendos al exterior, controles de precios, diversos tipos de cambio. “Todo esto genera todavía mayores tasas de descuentos a los flujos y hace que las valuaciones caigan. En este contexto, están los que deciden no vender y esperar que las cosas mejoren porque no están dispuestos a vender a precios de descuentos. Las transacciones normalmente son largas porque cuesta encontrar consensos entre la expectativa de comprador y del vendedor”, concluyó Juan Procaccini.

El inversor del exterior a la hora de hacer su oferta pone en el precio la volatilidad propia del contexto actual de la Argentina (Dalla Bona)

“Soy optimista. Tenemos muchos fundamentales sólidos como el tamaño de mercado, recursos naturales, talento, capacidad de resiliencia que, sin duda, en un contexto macroeconómico adecuado son atractivas para cualquier inversor internacional”, dijo Juan Tripier, senior manager de PwC Argentina de la práctica de Deals. El ejecutivo dijo a Infobae que la recuperación económica, liquidez en el mercado local y el creciente interés por empresas de tecnología, como algunos de los principales impulsores del movimiento del semestre pasado.

Con respecto a las valuaciones de las compañías, Guido Dalla Bona, socio de First Capital Group, contó a este medio que hay muchas compañías que tienen la posibilidad de defender el precio. “El inversor del exterior a la hora de hacer su oferta pone en el precio la volatilidad propia del contexto actual de la Argentina, pero para que se concrete tiene que haber una necesidad del vendedor. Obviamente todavía estamos en valores menores a los de épocas más estables, pero no es un mercado de transacciones baratas”, agregó.

Miguel Santos, fundador de Technisys, una de las firmas protagonista de los deals del año

Según Cristian Traut, gerente de First Capital Group, en la Argentina históricamente hubo un promedio de 100 transacciones por año y en 2021 hubo una caída del 20%. De las operaciones del semestre pasado, un 20% fueron en el sector de tecnología, seguido por servicios (20%), energía y minería (15%) y agro (10%), principalmente. Para el próximo año, hay expectativas de un avance en el sector financiero, que hoy casi no tiene movimientos de fusiones y adquisiciones.

“En los últimos dos años hubo dos momentos muy marcados. Por un lado, por la pandemia, la brecha cambiaria, las regulaciones de precios llevaron a muchas multinacionales a salir de la Argentina. Para muchas, en negocio local era muy chico y tenían que dedicarle mucho tiempo con poca rentabilidad. Hoy, en tanto, no hay muchas multinacionales de salida porque la que no salió y tienen márgenes aceptables prefieren mantener”, aseguró Fernando Terré, socio de First Capital Group.

En la Argentina históricamente hubo un promedio de 100 transacciones por año y en 2021 hubo una caída del 20 por ciento (Traut)

Algunas casos destacados del semestre:

- La adquisición por parte de SoFi Technologies Inc. de la desarrolladora argentina de software con foco en el sector bancario Technisys por un monto de USD 1.100 millones, la operación más importante del semestre.

- La adquisición por parte de CCU del 49% del paquete accionario de Aguas Danone de Argentina, líder del mercado de aguas minerales en el país.

- La compra por parte de Vista Oil & Gas del 50% de los bloques de Aguada Federal y Bandurria Norte en Vaca Muerta, perteneciente a Wintershall Dea por un valor reportado de USD 140 millones.

- La adquisición de la empresa china Zangge Mining de una participación del 65% en el proyecto de litio Laguna Verde ubicado en Catamarca por un monto de USD 50 millones.

- Los integrantes de la familia Bartolomé, propietarios del Grupo Don Mario (GDM), compraron el 100% del paquete accionario de la empresa argentina de producción agroindustrial LIAG por un monto de USD 195 millones.

