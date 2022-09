Massa escuchó en Washington consultas de los empresarios por las importaciones y el giro de dividendos

Sergio Massa en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos

Desde Washington DC, EEUU - En un buen clima que incluyó aplausos finales -algo no tan común en este tipo de encuentros- el ministro de Economía Sergio Massa visitó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde lo escucharon más de 30 empresas locales con inversiones en la Argentina.

No sólo escucharon: también hicieron preguntas. El principal interés de los empresarios pasó por el esquema de importaciones del país y cuestiones vinculadas a temas cambiarios, concretamente al envío de dividendos a sus casas matrices. “Más allá de esas cuestiones prácticas, había interés por escuchar al ministro y lo que piensa de cómo solucionar los problemas del país”, le dijo a Infobae uno de los presentes.

En uno de los salones del señorial edificio de la US Chamber of Commerce, frente a la Plaza Lafayette, que en el otro extremo tiene a la Casa Blanca, estuvieron representantes de unas 35 empresas. Entre ellas, AWS, General Motors, Exxon Mobile, Google, Merck, P&G, Bayer, Dow, Citibank, John Deere, Orel Energy, Cargill, Flybondi, Excelerate, Chevron, Corteva y Gilead, entre otras. También representantes del Departamento de Estado y Comercio de EEUU, y del Institute of International Finance (IIF).

“Durante el encuentro, analizaron la hoja de ruta en materia económica que trazó la Argentina para los próximos años y las medidas anunciadas para estabilizar la macroeconomía”, destacaron fuentes oficiales. “Ambas partes coincidieron en la importancia de generar el marco para que más firmas aumenten su presencia en el país en sectores estratégicos como servicios, agroindustria, minerales, cítricos e hidrocarburos”, aseguraron desde Economía.

Hubo unas 35 empresas en la reunión

Massa estuvo acompañado por el embajador Jorge Argüello, la secretaria de Energía Flavia Royón, y también por el embajador americano en Buenos Aires, Marc Stanley, quien acompaña buena parte de las reuniones que el ministro mantiene en esta capital.

“El ministro contó su plan. Habló del potencial de energía, agro y otras industrias exportadoras y de su idea de ordenar la economía local. También del impacto de la pandemia y la invasión rusa a Ucrania en las variables del país y del mundo. Hubo muchas preguntas y respondió todo. Básicamente sobre importaciones, de todos los sectores. El tono fue positivo”, resumieron desde una de las compañías presentes.

Primero habló Neil Herrington, de la cámara anfitriona del encuentro; luego Stanley, quien elogió a Massa, y Argüello, quien destacó que quien se había hecho cargo de la economía argentina, para estabilizarla, es uno de los jefes políticos de la alianza, con apoyo de los otros dos, el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Massa habló unos 30 minutos. Hizo foco en su idea de orden fiscal, del acomodamiento que pretende para cada sector de la economía a cada sector, explicó el proceso del “dólar soja” y lo bien que está funcionando y del acuerdo entre la AFIP y la IRS americana. Dio detalles también de las nuevas leyes de bio y nanotecnología, con foco en la generación de proteínas.

Massa con funcionarios de la minera Río Tinto

“Los empresarios pidieron reglas claras, consultaron por el giro de dividendos -uno de los problemas que tienen todas las empresas de EEUU- y mejoras en el esquema de importaciones. Massa habló de medidas excepcionales y transitorias que se están aplicando para normalizar la economía. No hizo promesas de mejoras inmediatas, pero puso a disposición de los empresarios a todo su equipo para dudas y cuestiones puntuales”, afirmó otro de los presentes.

Empresas e inversiones

A lo largo de estos días en Washington, Massa se reunió con varias empresas que invierten en el país. Es el caso de AWS, que comunicó un desembolso (serían unos USD 35 millones) para mejorar sus servicios digitales; VW que ratificó la marcha de su última inversión de USD 200 millones para sus plantas de Pacheco y Córdoba; Whirpool también anunció desembolsos para su nueva planta de lavarropas en Pilar, con 1.600 nuevos puestos de trabajo y desde donde planean exportar USD 70 millones por año desde 2023.

Ayer se reunió con Paul Graves, CEO de Livent, una empresa líder en litio que lleva invertidos USD 1.500 millones; y con ejecutivos de Río Tinto, una de las mineras más grandes del mundo, aprobó la inversión de USD 190 millones para desarrollar en Salta, el proyecto de Rincón, con una perspectiva de generación de 50.000 toneladas de litio. “Nos reunimos con el litio como un mensaje hacia EEUU de cuál es el eje de nuestra agenda de minerales”, explicaron fuentes oficiales.

Hoy recibirá en la embajada local a Lamb Weston y Tyson Foods, dos productores de alimentos grandes que harán “anuncios importantes”, dijeron en Economía.

