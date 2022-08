Aumenta la luz: casi 6 millones de hogares perderán subsidios y tendrán una suba promedio de 850 pesos

A partir del jueves entrará en vigencia por primera vez un esquema de segmentación de tarifas

A partir del jueves entrará en vigencia por primera vez un esquema de segmentación de tarifas para los usuarios de electricidad de acuerdo a sus niveles de ingreso. Hasta el momento, las estimaciones oficiales son que 5,9 millones de hogares perderán los subsidios (se les quitará un 20% desde septiembre) y que en esta primera etapa tendrán un aumento promedio de $850 por factura.

Del total de los 14,9 millones de hogares de todo el país que reciben el servicio de energía eléctrica, 6,5 millones quedaron agrupados en el segmento de menores ingresos (Nivel 2) y no tendrán aumentos. Mientras que 2,5 millones quedaron en el segmento de ingresos medios (Nivel 3), mantendrán el subsidio y solo pagarán una tarifa más alta en el caso de superar el tope de consumo de 400 kwh mensual.

En tanto, el resto —5,9 millones de usuarios agrupados en el Nivel 1— comenzarán a perder los subsidios en forma gradual en tres etapas: a partir de septiembre, noviembre y enero próximos. El número de hogares es mucho más alto que lo previsto inicialmente. Durante la gestión de Martín Guzmán, por ejemplo, se estimaba que solo 10% de los usuarios perderían subsidios.

¿Cuál será el aumento desde septiembre? En los próximos días los entes reguladores oficializarán los cuadros tarifarios —varía según cada provincia— y las empresas comenzarán a recibir la lista de usuarios de los Niveles 2 y 3, al resto le comenzarán a facturar con los nuevos valores. En las facturas se verán reflejados los cambios a partir de octubre.

La estimación oficial es que los cuadros podrían estar vigentes la semana del 6 al 9 de septiembre para el AMBA y no habrá subas retroactivas a esa fecha. Por ejemplo, si el cuadro entra en vigencia el 9 de septiembre y la toma de datos del medidor de un hogar se hace el 10 de septiembre, de ese bimestre se toman solo un día con la tarifa nueva. Si la toma de datos se hace el 19 de septiembre solo se facturan 10 días con el aumento. Las empresas distibuidoras hacen mediciones todos los días y el cierre de facturación de cada usuario es diferente. Por eso el impacto pleno de los nuevos percios se verá durante octubre. Hay distribuidoras que hacen cortes mensuales y otras (como Edenor y Edesur) bimestrales.

La nueva secretaria de Energía, Flavia Royón (NA)

Algunos ejemplos de aumentos calculados por fuentes oficiales para usuarios del AMBA (Edenor y Edesur). Un usuario de la categoría R1 (consumo de 100 kwh) pasará de $650 a $1.000 mensuales. Un usuario de la categoría R2 (con consumo de 151 kwh) pasará de $1.000 a $1.550. Y un usuario de la categoría R2 (con consumo de 250 kwh) pasará de $1.600 a $2.450 mensual. Este último grupo es el que incluye la mayor cantidad de clientes con un 28% del total.

Según la explicación oficial, dentro de este grupo están todas las personas que no pidieron mantener los subsidios y no se anotaron en el formulario RASE, por lo tanto estiman que se hayan incluido muchos casos de usuarios a los que les corresponde seguir recibiendo el aporte estatal, pero no se anotaron por falta de información, problemas de conectividad o datos erróneos. Durante septiembre la Secretaría de Energía trabajará con los entes provinciales para lograr su inclusión.

Cruces y actualización del formulario

Desde el área de Energía tienen claro que de los 5,9 millones de usuarios que van a perder los subsidios hay una gran cantidad que no cumple con los requisitos de altos ingresos y que no se anotaron por otros motivos. Saldrán a buscar a esos hogares a través de un trabajo con los entes reguladores provinciales. En esta etapa los usuarios con tarifa social fueron incluidos en el Nivel 2 (de bajos ingresos) de forma automática pero se requerirá que más adelante completen también sus datos. Los listados de los entes provinciales de usuarios con tarifa social están actualizados y permitieron hacer el cruce.

Sin embargo, no se pueden incluir automáticamente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que en la base de datos de Anses no figura cuál es el numero de suministro o medidor donde recibe el servicio de energía eléctrica, que no siempre coincide con el domicilio o el titular.

En un primer corte, solo el 30% de las personas inscriptas en el formulario coincidían con los datos de los padrones de los entes reguladores provinciales (algunos distritos tenían padrones desactualizados). Luego de una trabajo de análisis más detallado se llegó al 80% de coincidencia.

Pero aun queda un 20%. La Secretaría de Energía trabajará con nuevos cruces con el SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social) y avanza en un convenio con la AFIP. En otra etapa, se buscará minimizar los errores de inclusión (gente que mantiene el subsidio aunque no le corresponda) o exclusión y no descartan alguna sanción para los que hayan ingresado datos que no correspondan a sus ingresos reales.

Con todo, habrá tiempo para los que quieran hacer correcciones y el objetivo al que apuntan en el área de Energía es a poder hacer relevamientos automáticos en forma mensual para monitorear las variaciones en las condiciones de los inscriptos en el formulario. Por ejemplo, el piso de ingresos a partir del cual se pierden los subsidios es de 3,5 canastas básicas del Indec que hoy ronda los $390.000. Pero ese monto varía todos los meses y los ingresos de los hogares pueden no acompañar esas mismas subas mensuales y quedar por debajo del límite.





SEGUIR LEYENDO: