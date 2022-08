Latam Economic Forum: la octava edición del evento solidario debatirá bajo la consigna “dónde estamos y hacia dónde vamos”

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur

El Latam Economic Forum, el tradicional evento con foco en economía y finanzas y en el que dicen presentes, además, importantes referentes políticos, realizará mañana 1 de septiembre su octava edición.

El encuentro es organizado por la consultora Research for Traders, y Finguru, se desarrolla, como siempre, bajo la consigna “Dónde estamos hacia dónde vamos”. y tendrá lugar en el Hotel Alvear, a beneficio de la Fundación de Acción Social de Jabad, y la “Asociación Cooperadora del Hospital de niños Dr. Ricardo Gutiérrez”.

Disertarán sobre la realidad y expectativas de la Argentina camino al 2023 Martín Redrado, Sergio Berensztein, Juan Luis Manzur, Marina Dal Poggetto, Gustavo Marangoni, Patricia Bullrich y Javier Milei. Los moderadores serán Claudio Zuchovicki y Darío Epstein.

Agenda:

8.30 - Acreditación y desayuno

9.00 - Apertura - Juan Luis Manzur, jefe de Gabinete

9.30 - Bloque 1 - Martín Redrado y Marina Dal Poggetto. Preguntas moderadores y público

Imágenes de la 7° edición Latam Economic Forum

10.20 - Break

10.40 - Bloque 2 - Sergio Berensztein y Gustavo Marangoni. Preguntas moderadores y público

11.30 - Bloque 3 - Patricia Bullrich. Preguntas moderadores y público

12.20 – Javier Milei

Cierre

Como se dijo, en evento es arancelado y a beneficio. El bono colaboración tuvo un valor de $7500 Hasta el 15 de agosto y de $10.000 a partir del ese día. Las entradas que se pueden adquirir online ingresando en latameconomicforum.com.ar.

“Todos los años organizamos el evento y todo lo que se recauda es para entidades que ayudan a los chicos que están en hogares vulnerables y siempre buscamos armar un grupo de oradores de alto poder de fuego, atractivos, donde vienen más de 500 empresas y hacen networking; todo el dinero va directo a la fundación que ayuda a los chicos, nosotros no intermediamos en nada”, dijo Epstein días atrás en diálogo con Infobae.

Darío Epstein (Lihue Althabe)

Con respecto al contexto macro, el economista aseguró que el cambio de Guzmán demoró mucho.

“Dejó un desastre; vamos a ver si Massa lo puede estabilizar y para eso necesita dólares y, sin crédito internacional, el lugar es el campo. Por eso, hay que negociar con el campo y si no van a entrar naturalmente de 6 a 10 mil millones de dólares, comprando 10 millones todos los días. Pero no hay dólares fuera del campo, que observa la situación igual que el resto de los argentinos, que perdimos la confianza en el peso, porque es una moneda transaccional pero no sirve para ahorrar. El campo retiene porque es su forma de ahorrar para las próximas cosechas. Hay que incentivarlos y encima está el problema de que el campo compra maquinarias e invierte; no hace depósitos a plazo fijo, pero por la restricción cambiaria tampoco pueden hacer esas compras. Para el campo no hay incentivo salvo que les mejoraran el tipo de cambio. Hoy reciben cerca de 90 pesos, mucho menos que el tipo de cambio libre. Y encima con tantas versiones de que si esto sale mal se va a una devaluación, el incentivo es a quedarse con los recursos”, destacó.

“¿Confían los inversores en un gobierno que tiene un presidente con un liderazgo cuestionado?”, le preguntó este medio. “Ningún ministro de Economía puede operar en el aire, necesita apoyo político y Argentina como país presidencialista necesita un liderazgo fuerte. Massa tiene una ventaja por ser uno de los tres líderes de la coalición, pero sobre todo lo que a los inversores lo que les preocupa es lo que piensa Cristina”, dijo Epstein.

