El BCRA compró USD 140 millones en el mercado, el mayor saldo positivo desde junio

El Banco Central efectuó este lunes la mayor compra de divisas en el mercado mayorista desde fin de junio pasado. Fueron USD 140 millones, con los que la entidad monetaria consiguió encadenar ocho ruedas positivas por su participación cambiaria, período en el que sumó USD 280 millones.

“Con la compra de hoy, los números de 2022 vuelven a ser positivo. Hubo mucha demanda de pymes y mucha liquidación, pero también poca demanda de energía”, consignó una fuente del mercado a Infobae.

El Central mantiene en el transcurso de agosto ventas netas en el mercado interbancario por unos 560 millones de dólares. La entidad monetaria afronta un 2022 que vuelve a positivo en la plaza cambiaria con compra netas por USD 47 millones, el 0,6% del saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado, de unos USD 7.451 millones al 22 de agosto de 2021.

Las reservas internacionales brutas crecieron en las últimas cuatro ruedas en USD 49 millones y finalizaron en 37.063 millones de dólares.

“¿Estará el dólar ‘soja’ incentivando una mayor liquidación? Consideramos que la mejora de apenas 15% del tipo de cambio percibido por los productores -pasó de recibir 28,4% de la producción a 32,7%- podría estar marginalmente traccionando divisas. Adicionalmente, la suba de tasa en pesos por encima del crawling peg empuja a liquidar a los productores ‘apalancados’. No obstante, creemos ambos elementos son insuficientes para incentivar al campo a una liquidación masiva”, indicaron los expertos de Portfolio Personal Inversiones.

“Los transcendidos sobre un posible dólar ‘agro’, que mejore el ya implementado dólar ‘soja’, sólo retrasan la decisión de liquidar divisas a la espera de un tipo de cambio que mejore la rentabilidad. Un punto a favor del BCRA. Si bien, en los próximos meses, la estacionalidad indica que irá menguando la liquidación del agro, la baja de importaciones de energía sería más pronunciada. ¿Será suficiente para que el BCRA aminore su ritmo de ventas en el MULC? Hay otros componentes de la demanda privada que, sin un desdoblamiento o salto discreto del dólar oficial, continuarán presionando fuertemente sobre el magro stock de reservas netas”, añadieron en Portfolio Personal.

“Sin dudas, va a ser difícil acumular reservas de forma sostenida sin generar incentivos de tasas a los importadores y exportadores. Las últimas ruedas el Gobierno cortó la una racha negativa de dos semanas de ventas constantes en el MULC, aunque la compras no fueron de importante magnitud. La oferta del agro todavía no aparece en montos contundentes”, subrayó Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

“Las preocupaciones sobre el nivel de reservas internacionales se mantienen. En septiembre hay vencimientos de capital del FMI, que podrían abonarse con los DEGs que hay en reservas netas. Para octubre ya no alcanzarían. Por eso es clave el desembolso del Fondo el mes que viene y que el BCRA compre más divisas”, comentaron los analistas de Research for Traders.

