El drama de alquilar no tiene fin: se demora la nueva ley, las opciones son cada vez menos y más del 70% de la oferta ya está en dólares

Cada vez se necesita más dinero para hacer un acuerdo por alquiler y cuestan conseguir viviendas en locación. Foto: Andina

La oferta de inmuebles para alquilar se sigue reduciendo en Buenos Aires. Se estima que hay sólo 5.800 departamentos en locación, de los cuales más del 70% son en dólares y pertenecen a los mercados premium y temporario. Sólo unas 2.000 unidades están en pesos y las de tres ambientes, que necesitan una familia tipo, superan los $85.000 mensuales en los distintos barrios porteños.

El escenario sigue retraído más por la falta de certidumbre por la Ley de Alquileres N° 27.551 que iban a modificar en el Congreso de la Nación en 30 días y van 10 meses desde que se empezó a hablar del tema y no cambió nada. Se dilata el tratamiento para reformarla y gana el desconcierto entre los actores del segmento.

Hoy la oferta se achicó drásticamente. “Hasta fin de 2019 había por mes en la ciudad unas 12.000 propiedades en promedio que se ofrecían para alquilar en el formato tradicional”, según estimó una fuente del segmento inmobiliario.

En las redes sociales la gente postea que busca con desesperación encontrar “un techo” para alquilar. “Incluso en muchas inmobiliarias enviamos mails o consultas, y ni siquiera nos responden. Me tuve que ir con mis hijos a lo de mi mamá porque no encuentro un departamento de tres ambientes en Buenos Aires y la propietaria del que alquilaba en Barracas no nos quiso renovar el contrato”, contó a Infobae una inquilina llamada Luna.

“Lo que notamos en estos días son fuertes aumentos y se demora el tratamiento de la reforma de la ley en el Congreso y no creo que los diputados se pongan de acuerdo de inmediato en cómo hacerla” (Bennazar)

Hay personas que piensan que los inmobiliarios no quieren mostrar inmuebles.

Hernán Iradi, responsable de relaciones institucionales del Colegio Profesional Inmobiliario (Cucicba), comentó a Infobae que “es un disparate pensar así. ¿Y los propietarios que saben que los departamentos en alquiler se los sacan de las manos no dicen nada que pasa el tiempo y no se alquilan? Trato de entender la lógica: ¿Cuál sería la ganancia de las inmobiliarias de hacer eso? ¿Dejar las llaves de los propietarios colgadas? La verdad no resiste el menor análisis”.

Desde el segmento sostienen que ese es un argumento que esgrimen los responsables de la letra de la “nefasta Ley de Alquileres” que en vez de tener la humildad de decir “me equivoqué” buscan responsables para disimular lo indisimulable.

“Hicieron una ley espantosa que perjudicó a todos, no se salvó nadie y claro los inquilinos por ser el eslabón más débil son los más perjudicados”, aclaró Iradi.

De tres ambientes hay pocos, y muchos son del mercado premium cotizados en dólares

Desde el segmento consideraron que el aumento del dólar blue e inflación también están impactando en que suba el valor del alquiler.

Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), resaltó a Infobae con preocupación que “hay muy pocos inmuebles y las empresas del sector siguen brindando el servicio. Lo que notamos en estos días son fuertes aumentos y se demora el tratamiento de la reforma de la normativa en el Congreso y no creo que los diputados se pongan de acuerdo de inmediato en cómo hacerla”.

En muchas inmobiliarias hay lista de espera y no hay certezas de cómo se solucionará el acceso a la vivienda.

Cómo empujar la oferta y que dicen inquilinos

Las cámaras inmobiliarias sostienen que para que los propietarios vuelvan a poner sus departamentos en alquiler y quitarlos de la sobre oferta de venta (más de 30.000 viviendas que antes se destinaban en locación hoy engrosan la lista de las que se comercializan en Buenos Aires) se necesitan reglas claras.

“Creo que deben retrotraerse la manera de ajustar los contratos, que sean cada 6 meses como antes y que duren 2 años, para tener más previsibilidad y que mejore la rentabilidad”, amplió Bennazar.

Igual se cree que aunque se modifique la actual ley y se vuelva a los contratos como antes de que entre en vigencia la N° 27.551, “tampoco sabemos si la modificación de la normativa va a solucionar el problema mágicamente, sí lo que hará es retomar el sendero del sentido común. Serán necesarias un conjunto de medidas integrales, y sobre todo que el gobierno nos diga a hacia dónde estamos yendo: si somos parte de un sistema capitalista que respeta la propiedad privada será una cosa, si la idea es ir hacia un modelo socialista como parece proponer el dictamen de mayoría del Frente de Todos, para la modificación de la ley, será otro”, amplió Iradi.

Por el lado de quienes buscan para alquilar es un problema y hay posiciones diferentes entre los sectores que los representan.

Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos Nacional, comentó a Infobae que “los inquilinos no podemos más que organizarnos, proponer y denunciar. Quien tiene que resolver e intentar que la oferta de inmuebles crezca en la ciudad es el Gobierno porteño”.

Y para que no haya viviendas vacías, consideró que es necesario que se aplique un impuesto a quienes prefieren tener su vivienda libre. “Cómo hacen los países en donde tienen una política de vivienda bien clara”, concluyó Muñoz.

