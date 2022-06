Melconián: “Para un país del tamaño de la Argentina el nivel de importaciones es raquítico”

Carlos Melconián, economista y ex presidente del Banco Nación

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconián, se refirió al “festival de importaciones” con el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó la salida de divisas que sufren las reservas del Banco Central. Para el economista, dado que se trata de un nivel de importaciones propio de una economía deprimida y con controles de cambio, aún en estos niveles que ponen en problemas al frente cambiario son montos propios de un “país trabado” .

“Medida como se la mida, para un país del tamaño de la Argentina -esto no es abrir la economía para que quiebren empresas- es raquítica hoy la importación en la Argentina”, dijo el especialista.

“Dado que es una economía deprimida, dado que tenés control de cambios y dado que tenés un dólar que no existe vos decís, ¡qué récord! ¡Mirá todo lo que entró! ¿Qué récord de qué? Estamos corriendo en berretalandia que si entraron 5 mangos con 20. Y ahora estamos descubriendo que el free shop, que el whisky, que la clase alta”, se lamentó.

“Es raquitismo esto. ¿De qué estamos hablando? De un país trabado”

Dos días atrás, la vicepresidenta había hablado al respecto durante un acto en Avellaneda. “No nos faltan dólares, están afuera. Y ese es el problema que hoy tenemos. La escasez en dólares y la economía bimonetaria. En realidad, la necesidad de tener dólares para financiar las importaciones -otro problema de la producción- se forma en activos en el exterior. No es que no haya o nos falten o que la economía argentina no produce. Produce dólares que se evaden de muchísimas formas: importaciones, hay festival de importaciones”, había dicho.

Así como refirió a los dichos de Cristina Kirchner en cuanto a importaciones, también habló sobre las quejas de la ex presidenta en relación a la distribución de planes sociales a través de organizaciones afines al presidente Alberto Fernández.

“Es muy bueno lo de los planes, porque yo vengo diciendo que hay que recrear la cultura del trabajo. Llevan 20 años. Los planes no pueden ser una cosa instalada como un derecho adquirido. Los planes son un extraordinario paliativo que han ayudado un montón. Es totalmente cierto”, dijo.

“Pero tiene que ser como alguna vez se estudió a los seguros de desempleo, transitoria. Una cosa en la que la cultura del trabajo no se pierde. Una cosa donde cuando uno pierde el trabajo por hache o por be, rápidamente consigue otro. Para eso hay que crecer y hay que tener relaciones laborales que permitan una reubicación rápida”, comentó.

Respecto de la crisis del gasoil, que hoy se traduce en protestas de transportistas a nivel nacional, dijo que la regulación de precios del combustible en la Argentina no es sostenible.

“Si hoy en cualquier lugar de Europa el litro de gasoil está 2 euros acá no puede valer lo que vale”

“Hay todo un conjunto de precios internacionales entre los que está la energía, en la que hay una forma de producir donde tiene un costo y lo que vale vale, que si hoy en cualquier lugar de Europa el litro de gasoil está 2 euros acá no puede valer lo que vale”, comentó el ex titular del Banco Nación.

“No es porque del otro lado hay reverendos hijos de puta que hacen que no haya. Es que no hay”, señaló.

